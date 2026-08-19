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Hockey World Cup: भारताचा दक्षिण आफ्रिकेवर दणदणीत विजय; गुणतालिकेत अव्वल स्थानी झेप

भारतीय महिला हॉकी संघानं महिला हॉकी विश्वचषक 2026 मध्ये दक्षिण आफ्रिकेला 6-1 नं पराभूत करुन शानदार कामगिरी केली. या विजयामुळं, गुणतालिकेत अव्वल स्थान पटकावलं आहे.

Women's Hockey World Cup 2026
भारताचा दक्षिण आफ्रिकेवर दणदणीत विजय (Getty Images)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 19, 2026 at 9:33 AM IST

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मुंबई Women's Hockey World Cup 2026 : भारतीय महिला हॉकी संघानं महिला हॉकी विश्वचषक 2026 मध्ये दक्षिण आफ्रिकेला 6-1 नं पराभूत करुन शानदार कामगिरी केली. ॲमस्टेलवीन येथील वॅग्नर हॉकी स्टेडियमवर खेळल्या गेलेल्या पूल डी च्या या सामन्यात भारतानं सुरुवातीपासूनच वर्चस्व गाजवलं आणि एकतर्फी विजय मिळवला. विश्वचषकातील भारताचा हा पहिला विजय आहे. यापूर्वी, भारतीय संघानं चीनविरुद्धचा आपला सलामीचा सामना 2-2 असा बरोबरीत सोडवला होता. या प्रभावी विजयामुळं, भारतानं आता दोन सामन्यांतून एक विजय आणि एक बरोबरीसह चार गुण मिळवले आहेत आणि पूल डी च्या गुणतालिकेत अव्वल स्थान पटकावलं आहे.

सुनेलितानं पहिल्या क्वार्टरमध्ये उघडलं खातं : भारतानं सामन्याची सुरुवात आक्रमकपणे केली. सुनेलिता टोप्पोनं 10 व्या मिनिटाला गोल करुन संघाला सुरुवातीलाच आघाडी मिळवून दिली. पहिल्या क्वार्टरच्या अखेरीस भारत 1-0 नं आघाडीवर होता. दक्षिण आफ्रिकेनं बरोबरी साधण्याचे काही चांगले प्रयत्न केले, परंतु भारतीय बचावफळीनं प्रत्येक हल्ला परतवून लावला. भारतानं पहिल्या 15 मिनिटांपर्यंत आपली आघाडी कायम ठेवली.

दुसऱ्या क्वार्टरमध्ये भारताची आघाडी दुप्पट : भारतीय संघानं दुसऱ्या क्वार्टरमध्ये आपला आक्रमकपणा वाढवला. 16 व्या मिनिटाला, नवनीत कौरनं पेनल्टीचं गोलमध्ये रुपांतर करुन भारताला 2-0 अशी आघाडी मिळवून दिली. त्यानंतर भारतानं दक्षिण आफ्रिकेच्या सर्कलमध्ये दबाव कायम ठेवला. 24 व्या मिनिटाला सुशीला चानूनं एक शानदार गोल करुन भारताला 3-0 अशी आघाडी मिळवून दिली. तिनं 24व्या मिनिटाला संघाचा तिसरा गोलही केला. मध्यंतरापर्यंत भारतानं 3-0 अशी आघाडी घेतली होती आणि सामन्यावर आपली पकड घट्ट केली होती.

तिसऱ्या क्वार्टरमध्ये भारतानं केले तीन गोल : तिसऱ्या क्वार्टरमध्ये भारतीय खेळाडूंनी दक्षिण आफ्रिकेला पुनरागमन करण्याची कोणतीही संधी दिली नाही. 37 व्या मिनिटाला दीपिकानं गोल करुन भारताची आघाडी 4-0 अशी वाढवली. त्यानंतर 43 व्या मिनिटाला लालरेम्सियामीने गोल करुन आघाडी 5-0 अशी केली. त्यानंतर लगेचच, 44 व्या मिनिटाला राणा साक्षीनं भारताचा सहावा गोल केला. तिसऱ्या क्वार्टरच्या अखेरीस भारतानं 6-0 अशी आघाडी घेतली होती आणि सामन्यावर त्यांचं पूर्ण नियंत्रण होतं.

दक्षिण आफ्रिकेनं शेवटच्या क्वार्टरमध्ये केला एक गोल : भारतानं चौथ्या क्वार्टरमध्येही आपली आघाडी कायम ठेवली, मात्र, दक्षिण आफ्रिकेला अखेरीस भारतीय बचाव भेदण्यात यश आलं. दक्षिण आफ्रिकेच्या कायला डी वालनं सुमारे 55 व्या मिनिटाला आफ्रिकेसाठी पहिला गोल केला. त्यानंतर, दोन्ही संघांनी एकही गोल केला नाही आणि सामना भारताच्या बाजूनं 6-1 असा संपला.

भारतासाठी एक दमदार विजय : सुनेलिता टोप्पो, नवनीत कौर, सुशीला चानू, दीपिका, लालरेम्सियामी आणि राणा साक्षी यांनी भारतासाठी प्रत्येकी एक गोल केला. कायला डी वालनं दक्षिण आफ्रिकेसाठी एकमेव गोल केला. या विजयासह, भारतीय संघानं विश्वचषकात आपला पहिला विजय नोंदवला आणि दोन सामन्यांतून चार गुणांसह पूल डी मध्ये आपलं स्थान अधिक मजबूत केलं. चीनविरुद्ध 2-2 अशा बरोबरीनंतर, दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धची भारताची कामगिरी संघाचा आत्मविश्वास निश्चितच वाढवेल.

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