महिला दिन विशेष : कोल्हापूरच्या कुस्तीचं नाव जागतिक पटलावर नेणारी 'दंगल गर्ल'; अवघ्या पाचव्या वर्षी उतरली आखाड्यात

वयाच्या अवघ्या पाचव्या वर्षी आखाड्यात शड्डू ठोकत कोल्हापूरच्या कुस्तीचं नाव जागतिक पटलापर्यंत नेणारी रेश्मा कोल्हापूरची 'दंगल गर्ल' म्हणून ओळखली जाऊ लागली.

महिला कुस्तीपटू रेश्मा मानेचा प्रेरणादायी प्रवास (ETV Bharat Reporter)
Published : March 7, 2026 at 9:59 PM IST

By - Mahesh Kamble

कोल्हापूर - कोल्हापूरच्या लाल मातीत राजाश्रय मिळालेला खेळ म्हणून जगभर कुस्तीला ओळखलं जातं. पुरुषी सत्ताक या खेळात महिलांचा सहभाग त्यावेळी विटाळ मानला जायचा. मात्र, जग बदललं तसं खेळही बदलला आणि याच खेळाला कोल्हापुरातील वडणगे गावच्या रेश्मा मानेनं सर्वस्व मानलं. वयाच्या अवघ्या पाचव्या वर्षी आखाड्यात शड्डू ठोकत कोल्हापूरच्या कुस्तीचं नाव जागतिक पटलापर्यंत नेणारी रेश्मा कोल्हापूरची 'दंगल गर्ल' म्हणून ओळखली जाऊ लागली.

ऑलम्पिक स्पर्धेत तिरंगा फडकवायचा - रेश्माच्या आतापर्यंतच्या प्रवासात अनेक चढ-उतार आले, संघर्षाला मात्र ती थांबली नाही, ऑलम्पिक स्पर्धेत देशाचा तिरंगा उंचावण्याचं स्वप्न घेऊन ती आजही जगभर कुस्तीचे आखाडे गाजवत आहे. जागतिक महिला दिनानिमित्त कोल्हापूरच्या या 'दंगल गर्ल' चा प्रवास जाणून घ्या...

वयाच्या अवघ्या पाचव्या वर्षी कुस्तीत प्रवेश - कोल्हापूर संस्थानचे राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांच्या छत्रछायेखाली लाल मातीतील कुस्तीनं राजमान्यता मिळवली. यामुळं कोल्हापूर जिल्ह्यातील घराघरात पैलवान निर्माण झाले. गावागावात तालमी आणि आखाडे यामुळे कुस्तीचा शड्डू जिल्ह्याच्या चहू बाजूला घुमू लागला, पुढे यातूनच अनेक आंतरराष्ट्रीय मल्ल कोल्हापुरात तयार झाले. 1952 च्या हेलसिंकी ऑलम्पिक स्पर्धेत खाशाबा जाधव यांनी पहिलं कुस्तीत ऑलम्पिक पदक भारतासाठी आणलं आणि कोल्हापूरची कुस्ती जगभर पोहोचली. हाच वारसा पुढे चालवत कोल्हापुरात अनेक जागतिक मल्ल घडले. याच कुस्ती क्षेत्रात कोल्हापूरच्या वडणगे गावच्या रेश्मा मानेनं वयाच्या अवघ्या पाचव्या वर्षी प्रवेश केला. त्या काळात मुलींचा कुस्तीतील सहभाग नगण्य असायचा, सरावाला मुलीही सोबत नसायच्या. मात्र, तरीही रेश्माचे वडील अनिल माने यांनी जिद्दीने मुलीला कुस्तीचे बाळकडू दिले. बघता बघता रेश्मा राष्ट्रीय स्तरापर्यंत पोहोचली. कुस्ती आणि पदक हे रेश्माच्या आयुष्यातील जणू समीकरणच बनलं, यानंतर रेश्माने मागे वळून पाहिलंच नाही. तिला राष्ट्रकुल पदक विजेते राम सारंग यांचेही मोलाचं मार्गदर्शन मिळालं.

घराशेजारीच तयार केला आखाडा - मुलीची कुस्तीतील प्रगती पाहून वडिलांनी घराशेजारीच जागतिक कुस्तीसाठी लागणाऱ्या सर्व सुविधांसह आखाडा बनवला. याच आखाड्यात रेश्मानं डाव-प्रतिडाव, जागतिक कुस्तीचे अचूक नियम, शारीरिक कष्ट आणि सोबतीला सातत्याची जोड देत राष्ट्रीय महिला कुस्ती स्पर्धेत तब्बल 24 वेळा सुवर्णपदकाला गवसनी घातली, तर 2016 साली झालेल्या राष्ट्रकुल महिला कुस्ती स्पर्धेत सुवर्णपदक, 23 वर्षाखालील सीनियर चॅम्पियनशिपमध्ये सहभाग नोंदवत, 2017 मधील जूनियर वर्ल्ड चॅम्पियनशिप महिला कुस्ती स्पर्धेत सहभाग नोंदवला. उत्तरोत्तर रेश्माची कारकीर्द बहरत गेली. याच कामगिरीच्या जोरावर महाराष्ट्र सरकारचा क्रीडा क्षेत्रातील सर्वोच्च शिवछत्रपती पुरस्कार तिला मिळाला आहे. भविष्यात देशासाठी ऑलम्पिकमध्ये सुवर्णपदक मिळवण्याचा निर्धार रेश्मा मानेनं बोलून दाखवला.

संघर्षाच्या काळात मिळाली कुटुंबाची साथ - कुस्ती खेळ शारीरिक क्षमतेचा कस पाहणारा क्रीडा प्रकार म्हणून ओळखला जातो, रेश्मा मानेच्या कारकिर्दीत दोन वेळा तिला दुखापतीला सामोरं जावं लागलं. मात्र, या काळात कुटुंबानी दिलेली खंबीर साथ आणि प्रशिक्षकांचं मार्गदर्शन यामुळं या कठीण परिस्थितीतही तिनं स्वतःला सावरत पुन्हा जोमानं कुस्तीच्या सरावाला प्रारंभ केला. नुकत्याच सीनियर वर्ल्ड रँकिंग सिरीज स्पर्धेतही तिनं सहभाग घेतला आहे. ती सध्या राज्य सरकारच्या क्रीडा विभागात सहायक विकास क्रीडा अधिकारी म्हणून सेवा बजावत आहे.

मुलींनी खचून न जाता सातत्य ठेवावं - कोणत्याही क्षेत्रात यश संपादन करायचं असेल तर कष्टाला पर्याय नाही. जिद्द, चिकाटी आणि प्रयत्नांच्या जोरावर कोणत्याही क्षेत्रात मुली कमी नाहीत. आज तर प्रत्येक क्षेत्र मुलींच्या कार्यकर्तुत्वांनी व्यापलं आहे. कुस्तीही त्याला अपवाद नाही. मात्र, या क्षेत्रात यायचं असेल तर शारीरिक क्षमता आणि सातत्य ठेवल्यास कुस्तीतही मुली यश मिळवू शकतात, असा संदेश जागतिक महिला दिनाच्या निमित्तानं जगभरातील लेकींना कुस्तीपटू रेश्मा मानेनं दिला आहे.

