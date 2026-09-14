आशिया चषक स्पर्धेचं विजेतेपद जिंकूनही भारताला चषक मिळणार नाही? विजयानंतर पाकिस्तानची नामुष्की!
दुबई येथे रविवारी खेळल्या गेलेल्या सामन्यात, गतविजेत्या श्रीलंकेचा 72 धावांनी पराभव करून भारतानं आठव्यांदा महिला आशिया चषक जिंकला. पण, स्पर्धेनंतर एक वेगळं नाट्य घडलं आहे.
Published : September 14, 2026 at 7:06 AM IST|
Updated : September 14, 2026 at 7:31 AM IST
दुबई- रविवारी दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर झालेल्या 2026 च्या आशिया चषक स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात भारतानं श्रीलंकेचा 72 धावांनी पराभव करून आठव्यांदा महिला आशिया चषक जिंकला. विजयानंतर भारतीय संघानं आशियाई क्रिकेट परिषदेचे (ACC) अध्यक्ष मोहसिन नक्वी यांच्याकडून महिला आशिया चषक स्वीकारण्यास नकार दिला. त्याबाबत भारतीय संघाचे मुख्य प्रशिक्षक अमोल मुझुमदार यांनी सांगितलं की, ही भूमिका 'बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया'ने (BCCI) घेतली आहे. संघ बीसीसीआयच्या भूमिकेशी ठाम आहे.
गेल्या वर्षी पुरुषांच्या आशिया चषकाच्या समारोपावेळीही भारतीय संघ विजेतेपदाची पदके आणि चषके स्वीकारण्यासाठी नक्वी यांच्याकडे गेला नव्हता. नक्वी हे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे (PCB) अध्यक्ष आणि पाकिस्तानचे गृहमंत्रीही आहेत. भारतीय संघाचे मुख्य प्रशिक्षक अमोल मुझुमदार म्हणाले की, आमच्यासाठी ही स्पर्धा संपली आहे. आम्ही विजेते आहोत. तेवढे पुरेसे आहे. मोठ्या फलकावर 'भारत हा आशिया चषक २०२६ चा विजेता आहे' असे दर्शवलं असल्यानं.आमच्यासाठी ही स्पर्धा अधिकृतपणे संपली आहे. आम्ही विजेते आहोत याचा आम्हाला आनंद आहे. आम्ही आता आशियाई क्रीडा स्पर्धेसाठी उत्सुक आहोत.
गेल्यावर्षीही अशीच घटना घडली होती- सामन्यानंतरचा औपचारिक कार्यक्रमात श्रीलंकेच्या खेळाडूंना मान्यवरांच्या हस्ते (मंचावर नक्वी उपस्थित असताना) उपविजेतेपदाची पदके देण्यात आली. तेव्हा भारतीय खेळाडू कुठेही दिसत नव्हते. अथापथूची मुलाखत संपताच प्रक्षेपणाचे दृश्य स्टुडिओमधील 'पोस्ट-मॅच शो'कडे वळवण्यात आले. गेल्या वर्षी संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये (UAE) झालेल्या अटीतटीच्या अंतिम सामन्यात तिलक वर्माच्या उत्कृष्ट खेळीच्या जोरावर भारतानं पाकिस्तानचा पराभव केला होता. पहलगाम येथे झालेल्या हल्ल्यांनंतर सीमापार दहशतवादामुळे निर्माण झालेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, टीम इंडियानं नक्वी यांच्या हस्ते चषक स्वीकारण्यास नकार दिला होता. अद्यापही टीम इंडियाला एसीसी (ACC) अध्यक्षांकडून ट्रॉफी मिळालेली नाही. आता या स्पर्धेतही तसे होणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
श्रीलंकेला तगडं आव्हान- अंतिम सामन्यात शफाली वर्मा आणि उपकर्णधार स्मृती मानधना यांनी तडाखेबंद अर्धशतकी खेळी केली. त्यानंतर, श्री चराणी आणि दीप्ती शर्मा यांनी उत्कृष्ट गोलंदाजी करत संघाला विजय मिळवून देण्यात सिंहाचा वाटा उचलला. सलामीवीर शफाली (68) आणि मानधना (59) यांनी केवळ 77 चेंडूंत 129 धावांची भागीदारी केल्यानं भारतानं कमी वेळेत धावाचा डोंगर रचला. भारतानं 20 षटकांत 5 बाद 183 धावांची मजल मारून श्रीलंकेला तगडं आव्हान निर्माण केलं.
मानधनाकडून संयमी खेळी- भारतीय महिला संघानं आशिया चषक स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात श्रीलंकेला पराभूत करत 2024 च्या अंतिम सामन्यातील पराभवाचा चोख हिशोब केला. आशिया चषक स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यांमधील श्रीलंकेविरुद्धचा भारताचा हा सहावा विजय ठरला आहे. शफालीनं आक्रमपणे फलंदाजी करत 39 चेंडूत 68 धावांची खेळी केली. हे स्पर्धेच्या इतिहासातील सर्वात जलद अर्धशतक ठरले. तिने अवघ्या 24 चेंडूत अर्धशतकाचा टप्पा गाठला. मानधनानं 39 चेंडूत संयमी 59 धावा केल्या. मात्र डावाच्या उत्तरार्धात श्रीलंकेनं सावरण्याचा प्रयत्न केला.
श्रीलंकेची फलंदाजी ढेपाळली- तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजीला आलेल्या कर्णधार हरमनप्रीत कौर 14 धावांवर बाद झाली. त्यानंतर रिचा घोषही 17 धावांवर बाद झाली. मात्र, स्पर्धेतील पहिलाच सामना खेळणाऱ्या जी. कमलिनिने 5 चेंडूत 15 धावा करत शानदार खेली केली. श्रीलंकेच्या वरच्या फळीतील फलंदाजांची कामगिरी ढेपाळली. क्रांती गौडनं पहिल्याच षटकात इमेशा दुलानीला बाद केले. भारतानं श्रीलंकेच्या फलंदाजांला दबावात ठेवल्यानं कर्णधार चमारी अथापथ्थुला धावा मिळविण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न करावे लागले. . पॉवरप्लेच्या समाप्तीनंतर त्यांची धावसंख्या 38/1 अशी होती. दीप्तीनं 10 व्या षटकात अथापथ्थूला यष्टिचित (stumped) करून श्रीलंकेला पराभवाच्या छायेत आणलं. त्याच षटकात विश्मी गुणरत्नेला त्रिफळाचीत (bowled) करून श्रीलंकेल दुसरा धक्का दिला. श्री चरणीनं हर्षिता समरविक्रमाला 9 धावांवर बाद करत या वर्षात भारतासाठी सर्वाधिक टी-20 आंतरराष्ट्रीय बळी घेणारी गोलंदाज ठरली.
- धावफलक: भारतानं 183/5 (शेफाली वर्मा 68, स्मृती मानधना 59; मिताली अयोध्या 1-33) अशा धावसंख्येसह श्रीलंकेचा 111/10 (चमारी अथापथ्थू 36, निलाक्षिका सिल्वा 22; श्री चरणी 4-20, दीप्ती शर्मा 3-19) असा 72 धावांनी पराभव केला.
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