17 दिवस, 15 सामने, 8 संघ... आजपासून रंगणार आशिया कपचा थरार; कधी होणार भारत-पाकिस्तान युद्ध?
महिला आशिया कप आज, 28 ऑगस्टपासून युएईमध्ये आयोजित सुरु होत आहे. ही या स्पर्धेची 10 वी आवृत्ती आहे. आतापर्यंत भारतानं सात वेळा विजेतेपद पटकावलं आहे.
Published : August 28, 2026 at 10:33 AM IST
दुबई Women's Asia Cup 2026 : महिला आशिया कप 2026 आज, 28 ऑगस्टपासून युएईमध्ये आयोजित सुरु होत आहे. ही या स्पर्धेची 10 वी आवृत्ती आहे. आतापर्यंत भारतानं सात वेळा विजेतेपद पटकावलं आहे, तर श्रीलंका आणि बांगलादेशनं प्रत्येकी एकदा विजेतेपद मिळवलं आहे. महिला आशिया कप 2004 मध्ये सुरु झाला. तेव्हापासून 2008 पर्यंत तो वनडे स्वरुपात खेळला जात होता. 2012 पासून तो टी-20 स्वरुपात आयोजित केला जात आहे. या स्पर्धेत श्रीलंका गतविजेता म्हणून मैदानात उतरेल.
Shining bright. Ready for glory. 🏆✨— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) August 27, 2026
The #DPWorldWomensAsiaCup2026 trophy has arrived! Time for the best in Asia to step up and leave it all on the field. 🔥
Watch all the action from tomorrow, 8 pm onwards, LIVE on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV.… pic.twitter.com/dtislGxjNP
भारतीय महिला संघाचा पहिला सामना 30 ऑगस्टला : महिला आशिया कप 2026 मध्ये आठ संघ सहभागी होत आहेत, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांगलादेश, युएई, थायलंड, हाँगकाँग आणि इंडोनेशिया. या संघांना दोन गटांमध्ये विभागलं आहे. गट 'अ' मध्ये हाँगकाँग, भारत, पाकिस्तान आणि थायलंड यांचा समावेश आहे. गट 'ब' मध्ये बांगलादेश, श्रीलंका, युएई, इंडोनेशिया आणि श्रीलंका यांचा समावेश आहे. स्पर्धेतील पहिला सामना थायलंड आणि हाँगकाँग यांच्यात दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर खेळला जाईल. भारतीय संघ 30 ऑगस्ट रोजी थायलंडविरुद्ध आपल्या मोहिमेला सुरुवात करेल.
महिला आशिया कप 2026 वेळापत्रक :
|दिनांक
|सामना
|वेळ (IST)
|ठिकाण
|28 ऑगस्ट 2026
|थायलंड महिला विरुद्ध हाँगकाँग महिला
|रात्री 8:00 वाजता
|दुबई
|29 ऑगस्ट 2026
|श्रीलंका महिला विरुद्ध यूएई महिला
|रात्री 8:00 वाजता
|दुबई
|30 ऑगस्ट 2026
|भारत महिला विरुद्ध थायलंड महिला
|रात्री 8:00 वाजता
|दुबई
|31 ऑगस्ट 2026
|बांगलादेश महिला विरुद्ध इंडोनेशिया महिला
|रात्री 8:00 वाजता
|दुबई
|1 सप्टेंबर 2026
|पाकिस्तान महिला विरुद्ध थायलंड महिला
|रात्री 8:00 वाजता
|दुबई
|2 सप्टेंबर 2026
|श्रीलंका महिला विरुद्ध इंडोनेशिया महिला
|रात्री 8:00 वाजता
|दुबई
|3 सप्टेंबर 2026
|भारत महिला विरुद्ध हाँगकाँग महिला
|रात्री 8:00 वाजता
|दुबई
|4 सप्टेंबर 2026
|यूएई महिला विरुद्ध इंडोनेशिया महिला
|रात्री 8:00 वाजता
|दुबई
|5 सप्टेंबर 2026
|भारत महिला विरुद्ध पाकिस्तान महिला
|रात्री 8:00 वाजता
|दुबई
|6 सप्टेंबर 2026
|श्रीलंका महिला विरुद्ध बांगलादेश महिला
|रात्री 8:00 वाजता
|दुबई
|7 सप्टेंबर 2026
|पाकिस्तान महिला विरुद्ध हाँगकाँग महिला
|रात्री 8:00 वाजता
|दुबई
|8 सप्टेंबर 2026
|बांगलादेश महिला विरुद्ध यूएई महिला
|रात्री 8:00 वाजता
|दुबई
|10 सप्टेंबर 2026
|सेमी फायनल-1
|रात्री 8:00 वाजता
|दुबई
|11 सप्टेंबर 2026
|सेमी फायनल-2
|रात्री 8:00 वाजता
|दुबई
|13 सप्टेंबर 2026
|अंतिम सामना
|रात्री 8:00 वाजता
|दुबई
अंतिम सामना 13 सप्टेंबर रोजी : गट फेरीतील अव्वल दोन संघ उपांत्य फेरीसाठी पात्र ठरतील. पहिला उपांत्य सामना 10 सप्टेंबर रोजी आणि दुसरा 11 सप्टेंबर रोजी खेळला जाईल. उपांत्य फेरीतील विजेते संघ 13 सप्टेंबर रोजी दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर होणाऱ्या महिला आशिया कप 2026 च्या अंतिम सामन्यात प्रवेश करतील. 17 दिवसांच्या महिला आशिया कपमध्ये 15 सामने खेळवले जातील.
महिला आशिया कपचे सामने कधी आणि कुठं पाहावेत? : महिला आशिया कप 2026 चे सामने सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्कवर थेट पाहता येतील. थेट प्रक्षेपणासाठी, तुम्ही सोनी लिव्ह ॲप आणि वेबसाइटला भेट देऊ शकता.
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