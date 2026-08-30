अर्जेंटिनानं तिसऱ्यांदा जिंकला हॉकी वर्ल्ड कप! नेदरलँड्सचं सलग चौथ्यांदा विश्वचषक जिंकण्याचं स्वप्न भंगलं
अर्जेंटिनानं सह-यजमान नेदरलँड्सचं सलग चौथ्यांदा महिला हॉकी विश्वचषक जिंकण्याचं स्वप्न धुळीस मिळवलं.
Published : August 30, 2026 at 7:23 AM IST
मुंबई Women Hockey World Cup 2026 : अर्जेंटिनानं सह-यजमान नेदरलँड्सचं सलग चौथ्यांदा महिला हॉकी विश्वचषक जिंकण्याचं स्वप्न धुळीस मिळवलं. अंतिम सामन्यात, अर्जेंटिनानं पेनल्टी शूटआऊटमध्ये नेदरलँड्सला 3-1 नं हरवून आपल्या मागील पराभवाचा बदला घेतला. हे अर्जेंटिनाचं तिसरं एफआयएच विश्वचषक विजेतेपद ठरलं. मागील विश्वचषकात नेदरलँड्सने अर्जेंटिनाला 3-1 नं हरवलं होतं. नेदरलँड्सची दहाव्यांदा विजेतेपद मिळवण्याची संधी हुकली.
COLD BLOODED SHOOT-OUT! 🇦🇷 🏑— International Hockey Federation (@FIH_Hockey) August 29, 2026
GOLD MEDAL FINISH!! 🏆 🏅
Argentina halt the Dutch juggernaut in Amstelveen and become CHAMPIONS of the WORLD!! 🌍 😍#HWC2026 #LasLeonas #Argentina #Hockey pic.twitter.com/novMK1KXRA
अर्जेंटिना महिला एफआयएच विश्वचषक 2026 चा विजेता : अर्जेंटिनाच्या महिला हॉकी संघानं यापूर्वी 2002 आणि 2010 मध्ये नेदरलँड्सला हरवून विजेतेपद पटकावलं होतं. पेनल्टी शूटआऊटमध्ये अर्जेंटिनासाठी व्हिक्टोरिया ग्रॅनाटो, ब्रिसा ब्रुगेसर आणि सोफिया कैरो यांनी गोल केले, तर डियाझ जोचा गोल अवैध ठरवण्यात आला. नेदरलँड्ससाठी वाइन मारिननं गोल केला, तर पिएन सँडर्स, फेलिस अल्बर्स आणि मोएस फ्रेके यांचे शॉट्स चुकले.
पहिली 15 मिनिटं सामना बरोबरीत : वॅग्नर स्टेडियमवर, नेदरलँड्सचा पहिला गोल 30 व्या मिनिटाला यबी जानसेननं केला, जिला जगातील नंबर एक ड्रॅग-फ्लिकर मानलं जातं. अर्जेंटिनाला सामन्यात एकूण आठ पेनल्टी कॉर्नर मिळाले आणि कर्णधार मारिया ग्रॅनाटोनं 54 व्या मिनिटाला रिबाउंडवर आठवा पेनल्टी कॉर्नर गोलमध्ये रुपांतरित करुन सामना पेनल्टी शूटआऊटमध्ये नेला. पहिली 15 मिनिटं सामना बरोबरीत होता. दोन्ही संघांनी अनेक संधी निर्माण केल्या, पण कोणालाही गोल करता आला नाही.
LAS LEONAS ARE THE 2026 HOCKEY WORLD CUP CHAMPIONS 👏— The Olympic Games™ (@Olympics) August 29, 2026
After a 1-1 draw, Argentina beat the Netherlands 3-1 in a shootout to claim the World Cup title!#HWC2026 #MadeForHockey #Olympics @FIH_Hockey pic.twitter.com/pRYGyksmks
दुसऱ्या सत्राच्या खेळानंतर पलटला गेम : नेदरलँड्सला सामन्यातील पहिला पेनल्टी कॉर्नर 30 व्या मिनिटाला, मध्यंतराच्या अगदी आधी मिळाला आणि जानसेननं एका जोरदार ड्रॅग-फ्लिकनं स्पर्धेतील आपला आठवा गोल केला. मध्यंतरानंतर, अर्जेंटिनाला 33 व्या मिनिटाला पहिला पेनल्टी कॉर्नर मिळाला, पण त्यांचा प्रयत्न कमकुवत होता आणि तो अयशस्वी ठरला. अर्जेंटिनानं आपले हल्ले सुरुच ठेवले आणि दोन मिनिटांनंतर, जेव्हा कर्णधार मारिया ग्रॅनाटोला सर्कलमध्ये अडवण्यात आलं, तेव्हा त्यांना दुसरा पेनल्टी कॉर्नर मिळाला.
तिसऱ्या क्वार्टरच्या शेवटच्या दोन मिनिटांत अर्जेंटिनाला सलग दोन पेनल्टी कॉर्नर मिळाले. मात्र, अर्जेंटिनाला या चारही संधींचा फायदा घेता आला नाही. त्यानंतर अर्जेंटिनानं पेनल्टी कॉर्नरच्या आणखी दोन संधी गमावल्या. अखेरीस आठव्या पेनल्टी कॉर्नरवर अर्जेंटिनाला यश मिळालं, जेव्हा गोर्झेलानीचा फ्लिक अडवताना डच गोलकीपर घसरला आणि गोलच्या उजव्या बाजूला उभ्या असलेल्या अर्जेंटिनाच्या कापजान ग्रॅनाटोनं परत आलेल्या चेंडूवर हेडर मारून तो जाळ्यात टाकला.
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