महिला क्रिकेटरला खंडणीच्या गुन्ह्यात अटक, सेक्सटॉर्शनच्या माध्यमातून दक्षिण मुंबईतील व्यावसायिकाला 63 लाखांना लुटलं
जम्मू-काश्मीरची रहिवासी असलेल्या महिला क्रिकेटर फारखांदा खानला दोन साथीदारांसह मुंबई क्राईम ब्रांचकडून अटक करण्यात आली. आरोपींची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्यात आली.
Published : April 23, 2026 at 8:13 PM IST
मुंबई : एका महिला क्रिकेटरला आर्थिक फसवणूक आणि ब्लॅकमेल करून खंडणी वसूल केल्याच्या आरोपांत सध्या जेलची हवा खावी लागतेय. मूळची जम्मू-काश्मीरची रहिवासी असलेल्या 30 वर्षीय फारखांदा खानला दोन साथीदारांसह दक्षिण मुंबईतील एका व्यावसयिकाला धमकी देत त्याच्याकडून 63 लाख रूपये उकळण्याच्या आरोपांत अटक केली आहे. फारखांदा खान ही भारतात नुकत्याच पार पडलेल्या टी-20 लीगमध्येही सहभागी झाली होती.
गेल्या दोन वर्षांपासून सुरू होतं ब्लॅकमेलिंग : ब्लॅकमेलिंगचा हा प्रकार एप्रिल 2024 पासून सुरू होता. दक्षिण मुंबईतील कुलाबा परिसरात राहणाऱ्या एका 28 वर्षीय तरूण व्यावसायिकाची साल 2024 मध्ये फारखांदा खानशी ओळख झाली. हळूहळू या ओळखीचं जवळच्या मैत्रीत रूपांतर झालं. यानंतर दोघांमध्ये मैत्रीपेक्षा जास्त जवळचं फोन चॅटिंग सुरू झालं. एकेदिवशी तिनं आर्थिक अडचणीचं कारण देत या व्यावसयिकाकडून 20 हजार रूपये मागितले. त्यानं ते दिल्यानंतर ती वरचेवर त्याच्याकडून पैसे घेऊ लागली. तिची मागणी वाढताच व्यावसायिकानं तिला पैसे देण्यास नकार दिला. यावर संतपलेल्या फारखांदा खाननं त्याला धमकावण्यास सुरुवात केली. पैसे दिले नाही तर दोघांमधील खासगी चॅट्स आणि फोटो व्हायरल करण्याची धमकी तिनं दिली. बदनामीच्या भीतीनं घाबरलेल्या तरूणानं तिला आधी 23 लाख आणि त्यानंतर 40 लाख असे एकूण 63 लाख रुपये दिले.
अखेर मुंबई पोलिसांत सेक्सटॉर्शनची तक्रार : हा प्रकार वाढत चालल्याचं लक्षात येताच या तरूणानं हिंमत करून अखेर जानेवारी 2026 मध्ये फारखांदा विरोधात मुंबई पोलिसांत तक्रार दिली. त्यानंतर हे प्रकरण मुंबई क्राईम ब्रांचकडं सोपवण्यात आलं. मुंबई पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास करून फारखांदा खानसह दोघांना अटक केलीय. फारखांदानं खंडणीतून उकळलेली ही रक्कम केवळ स्वतःकडं न ठेवता तिचे वडील, भाऊ आणि साथीदाराच्या बँक खात्यात ट्रान्सफर केली होती. तिचा भाऊ बाझिल हा देखील फोनवर या व्यायवसायिकाला 'तुला जेलमध्ये पाठवेन' अशी धमकी देत होता, अशी माहिती पोलिसांनी दिली.
मुंबई क्राईम ब्रांचनं आवळल्या आरोपींच्या मुसक्या : मुंबई क्राईम ब्रांचनं सापळा रचून फारखांदासह तिचा भाऊ बाझिल अझिज खान (27) यांना दिल्लीतील एका हॉटेलातून अटक केली. तर त्यांचा अन्य एक साथीदार उद्दीन इम्तियाझ वानी(22) याला जम्मू - काश्मीरहून ताब्यात घेतलंय. या तिघांविरूद्ध सायबर पोलीस स्टेशन पश्चिम विभागात भारतीय न्याय संहिता कलम 308(2), 308(6), 351(2), 351(3) यांसह आयटी अॅक्टमधील कलम 61(2), 3(5) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला. सर्व आरोपींना प्राथमिक कस्टडीतील तपासानंतर मुंबईतील मुख्य महानगर दंडाधिकारी न्यायालयानं बुधवारी 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली. या टोळीनं अश्याप्रकारे आणखीनही कुणाला फसवलंय का? याचा क्राईम ब्रांच अधिक तपास करत आहे.
