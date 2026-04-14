विस्डेन अवॉर्ड्समध्ये भारतीय क्रिकेटपटूंची हवा, किती जणांना मिळाले पुरस्कार? पाहा यादी

ऑस्ट्रेलियाचा दिग्गज मिचेल स्टार्क आणि भारताची उत्कृष्ट अष्टपैलू खेळाडू दीप्ती शर्मा यांची विस्डेननं आपल्या प्रतिष्ठित पुरस्कारांसाठी निवड केली आहे.

विस्डेन अवॉर्ड्समध्ये भारतीय क्रिकेटपटूंची हवा (AP Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 14, 2026 at 1:10 PM IST

Wisden Awards : ऑस्ट्रेलियाचा दिग्गज मिचेल स्टार्क आणि भारताची उत्कृष्ट अष्टपैलू खेळाडू दीप्ती शर्मा यांची विस्डेननं आपल्या प्रतिष्ठित पुरस्कारांसाठी निवड केली आहे. मिचेल स्टार्कची पुरुष गटात, तर दीप्ती शर्माची महिला गटात निवड झाली आहे. इतकंच नाही, तर या यादीत चार भारतीय क्रिकेटपटूंचाही समावेश आहे, ही अभिमानाची बाब आहे. हे पुरस्कार मागील वर्षासाठी असून ते दरवर्षी दिले जातात.

ॲशेस मालिकेदरम्यान मिचेल स्टार्कची उत्कृष्ट कामगिरी : विस्डेन क्रिकेटर्स अल्मॅनॅकनं ऑस्ट्रेलियाचा शक्तिशाली वेगवान गोलंदाज मिचेल स्टार्कला जगातील आघाडीचा पुरुष क्रिकेटपटू म्हणून घोषित केलं आहे, तर दीप्ती शर्माला आघाडीची महिला खेळाडू म्हणून निवडलं आहे. इंग्लंडविरुद्धच्या 2025 च्या ॲशेस मालिकेत मिचेल स्टार्कनं महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली होती. दीप्ती शर्माबद्दल बोलायचं झाल्यास, तिनं नोव्हेंबरमध्ये भारताच्या ऐतिहासिक विश्वचषक विजयात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली होती.

वेस्ट इंडिज आणि इंग्लंडविरुद्ध जबरदस्त गोलंदाजी : आता जवळपास 36 वर्षांचा असलेल्या स्टार्कने 2025 मध्ये 11 कसोटी सामने खेळून 55 बळी घेतले. या काळात त्याची सरासरी 17.32 होती. स्टार्कनं वेस्ट इंडिजविरुद्ध 9 धावांत 6 बळी घेत उल्लेखनीय कामगिरी केली. त्यानंतर त्यानं पहिल्या दोन ॲशेस कसोटींमध्ये 18 बळी घेतले. इतकंच नाही, तर त्यानं पाच कसोटी सामन्यांच्या मालिकेत 31 बळी घेतले.

भारताच्या वनडे विश्वचषक विजयात दीप्ती शर्माचं महत्त्वपूर्ण योगदान : दीप्ती शर्माबद्दल बोलायचं झाल्यास, ती भारताच्या वनडे विश्वचषक विजयाची स्टार होती. भारतीय संघानं अंतिम सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेला हरवून इतिहास रचला. भारतानं अंतिम सामना 52 धावांनी जिंकून प्रथमच वनडे विश्वचषकाचं विजेतेपद पटकावलं. त्या स्पर्धेत दीप्ती शर्मानं केवळ 215 धावाच केल्या नाहीत, तर 22 बळीही घेतले. अंतिम सामन्यातील दीप्तीची कामगिरी कौतुकास्पद होती. म्हणूनच तिला या पुरस्कारानं सन्मानित केलं जात आहे.

शुभमन गिल, रवींद्र जडेजा, ऋषभ पंत आणि मोहम्मद सिराज यांचाही समावेश : दरम्यान भारतीय पुरुष संघातील खेळाडूंचाही या यादीत समावेश करण्यात आला आहे. भारतीय वनडे आणि कसोटी कर्णधार शुभमन गिल, रवींद्र जडेजा, ऋषभ पंत आणि मोहम्मद सिराज यांचा 'वर्षातील पाच क्रिकेटपटूं'मध्ये समावेश करण्यात आला आहे. या सर्व खेळाडूंनी गेल्या वर्षी भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील पाच कसोटी सामन्यांच्या मालिकेत उत्कृष्ट कामगिरी केली होती. विशेष म्हणजे, या वर्षीचा प्रमुख पुरस्कार मिळवणारा एकमेव इंग्लिश खेळाडू इंग्लंडचा माजी सलामीवीर हसीब हमीद आहे. 'वर्षातील पाच क्रिकेटपटूं'च्या यादीत त्याचा समावेश आहे. तसंच अभिषेक शर्माला सर्वोत्कृष्ट टी-20 क्रिकेटपटूचा पुरस्कार मिळाला.

हेही वाचा :

  1. महेंद्रसिंग धोनीची पत्नी साक्षी धोनी मुलीसह साईचरणी लीन, लाखोंची देणगीही दिली; धोनीबाबत म्हणाली...
  2. याला म्हणतात ड्रीम डेब्यू! प्रफुल्ल हिंगे-साकिब हुसेननं पहिल्याच IPL सामन्यात पाडला विक्रमांचा पाऊस
  3. IPL मध्ये आज CSK vs KKR सामना; धोनी मैदानात उतरणार?

