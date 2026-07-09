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विम्बल्डनमध्ये मोठा अपसेट! वाइल्ड कार्ड खेळाडू उपांत्य फेरीत; फ्रेंच ओपनचा उपविजेता खेळाडू बाहेर

ब्रिटनच्या आर्थर फेरीनं विम्बल्डन 2026 मध्ये आपली प्रभावी कामगिरी कायम ठेवत, फ्रेंच ओपन 2026 चा उपविजेता फ्लाविओ कोबोलीचा पराभव केला.

Wimbledon 2026
विम्बल्डनमध्ये मोठा अपसेट! वाइल्ड कार्ड खेळाडू उपांत्य फेरीत (AP Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 9, 2026 at 10:47 AM IST

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लंडन Wimbledon 2026 : ब्रिटनच्या आर्थर फेरीनं विम्बल्डन 2026 मध्ये आपली प्रभावी कामगिरी कायम ठेवत, फ्रेंच ओपन 2026 चा उपविजेता फ्लाविओ कोबोलीचा 6-4, 7-6(4), 6-0 असा पराभव केला. या विजयामुळं त्यानं पुरुष एकेरीच्या उपांत्य फेरीत आपलं स्थान निश्चित केलं. फेरीनं वाईल्डकार्ड म्हणून विम्बल्डनमध्ये प्रवेश केला आणि उपांत्य फेरी गाठणारा तो विम्बल्डनच्या इतिहासातील दुसरा वाईल्डकार्ड खेळाडू ठरला.

उपांत्य फेरीचा सामना फ्रेंच ओपन चॅम्पियनशी होणार : ऑल इंग्लंड क्लबमध्ये होणाऱ्या उपांत्य फेरीत, फेरीचा सामना द्वितीय मानांकित आणि रोलँड गॅरोस चॅम्पियन अलेक्झांडर झ्वेरेव्हशी होईल, ज्यानं सहाव्या मानांकित टेलर फ्रिट्झचा 6-4, 6-4, 6-2 असा पराभव केला. क्रोएशियन दिग्गज गोरान इव्हानिसेविच यांच्या पंक्तीत सामील होत, आर्थर विम्बल्डनच्या उपांत्य फेरीत पोहोचणारा दुसरा वाईल्डकार्ड खेळाडू ठरला आहे.

उपांत्य फेरीत पोहोचणारा फेरी हा पाचवा खेळाडू : या 23 वर्षीय ब्रिटिश खेळाडूनं लंडनच्या कडक उन्हात एक उत्कृष्ट अष्टपैलू कामगिरी केली. त्यानं टॉप-10 स्टार कोबोलीचा पराभव केला आणि SW19 इथं सर्वात कमी रँक असलेला पुरुष एकेरीचा उपांत्य फेरी गाठणारा खेळाडू ठरला. त्याच्या आधी, तत्कालीन जागतिक क्रमवारीत 125 व्या क्रमांकावर असलेल्या गोरान इव्हानिसेविचनं 2001 मध्ये हे विजेतेपद पटकावलं होतं. ओपन एरामध्ये विम्बल्डनच्या उपांत्य फेरीत पोहोचणारा फेरी हा पाचवा ब्रिटिश पुरुष खेळाडू ठरला. त्याच्या आधी रॉजर टेलर, टिम हेनमन, अँडी मरे आणि कॅमेरॉन नॉरी यांनी ही कामगिरी केली होती.

झ्वेरेव्हनंही केली दमदार कामगिरी : फेरीनं विक्रमांच्या पुस्तकात आपलं नाव कोरलं असताना, झ्वेरेव्हनंही महत्त्वपूर्ण टप्पे गाठत आपला प्रभावी हंगाम सुरु ठेवला. दीड महिन्यापूर्वी रोलँड गॅरोस इथं आपलं पहिलं ग्रँड स्लॅम विजेतेपद जिंकल्यानंतर, या जर्मन खेळाडूनं आपल्या कारकिर्दीत प्रथमच विम्बल्डनच्या उपांत्यपूर्व आणि उपांत्य फेरीत प्रवेश केला. फ्रिट्झ त्याच उजव्या गुडघ्याच्या दुखापतीशी झुंज देत होता, ज्यामुळं तो क्ले-कोर्ट हंगामातून बाहेर होता.

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WIMBLEDON 2026
WILDCARD ARTHUR FERY
FLAVIO COBOLLI
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