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आजपासून सुरु होणार Wimbledon 2026! गतविजेत्या सिनरसह 44 वर्षीय सेरेना दाखवणार जलवा

प्रतिष्ठित विम्बल्डन 2026 आजपासून ऑल इंग्लंड क्लबमध्ये सुरु होईल.

Wimbledon 2026
आजपासून सुरु होणार Wimbledon 2026 (AP Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 29, 2026 at 7:25 AM IST

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Wimbledon 2026 : ग्रास-कोर्टवरील हंगाम आता आपल्या सर्वात मोठ्या टप्प्यात पोहोचला आहे. प्रतिष्ठित विम्बल्डन 2026 आजपासून ऑल इंग्लंड क्लबमध्ये सुरु होईल. लंडनमधील ही रोमांचक स्पर्धा प्रस्थापित विजेते, उदयोन्मुख तारे आणि काही दिग्गज खेळाडूंना एकत्र आणेल.

गतविजेता सिनर गाजवणार मैदान : जागतिक क्रमवारीत अव्वल स्थानी असलेला जॅनिक सिनर गतविजेता असल्याच्या दबावाखाली स्पर्धेत उतरत आहे. या इटालियन खेळाडूनं गेल्या वर्षी अंतिम सामन्यात कार्लोस अल्काराझला हरवून आपलं पहिलं विम्बल्डन विजेतेपद पटकावलं होतं. मनगटाच्या दुखापतीमुळं अल्काराझ स्पर्धेतून बाहेर आहे. पुरुष टेनिसमधील आपलं अव्वल स्थान आणखी मजबूत करण्याची सिनरला एक मोठी संधी आहे. फ्रेंच ओपनमधून लवकर बाहेर पडल्यानंतर, सिनर आपलं पाचवं ग्रँड स्लॅम विजेतेपद जिंकून आपल्या विजेतेपदाचं यशस्वीपणे रक्षण करण्याच्या प्रयत्नात आहे.

नोव्हाक जोकोविचला इतिहास रचण्याची संधी : मात्र, पुरुषांची स्पर्धा सोपी नाही. फ्रेंच ओपन जिंकल्यानंतर अलेक्झांडर झ्वेरेव्ह आत्मविश्वासानं भरलेला आहे, तर नोव्हाक जोकोविच आणखी एक ऐतिहासिक कामगिरी करण्याच्या उद्देशानं विम्बल्डनमध्ये परतला आहे. सात वेळा विम्बल्डन चॅम्पियन असलेला हा खेळाडू आपलं 25 वं ग्रँड स्लॅम विजेतेपद जिंकून आपला विक्रम वाढवण्याचा प्रयत्न करेल. 39 वर्षांचा असूनही, तो गवताच्या कोर्टवर एक प्रबळ दावेदार आहे. टेलर फ्रिट्झ, बेन शेल्टन, फ्लाविओ कोबोली आणि ॲलेक्स डी मिनॉर यांसारखे खेळाडू ही स्पर्धा आणखी रोमांचक बनवत आहेत.

पहिलं विम्बल्डन विजेतेपद मिळवण्यासाठी सबालेन्का प्रयत्नशिल : महिलांच्या गटात, आर्यना सबालेन्का अव्वल मानांकित खेळाडू म्हणून स्पर्धेत आघाडीवर आहे आणि आपलं पहिलं विम्बल्डन विजेतेपद मिळवण्याचं तिचं ध्येय असेल. 2022 ची चॅम्पियन एलेना रायबाकिना गवताच्या कोर्टसाठी अनुकूल खेळ करते, तर गतविजेती इगा स्वियाटेक गेल्या वर्षीच्या विजयाची पुनरावृत्ती करण्याचा प्रयत्न करेल. फ्रेंच ओपन चॅम्पियन मीरा आंद्रीवा, कोको गॉफ, अमांडा ॲनिसीमोवा आणि माजी चॅम्पियन मार्केटा वोंद्रोसोवा व बार्बोरा क्रेजिकोवा यांच्या उपस्थितीमुळं अनुभवी विजेत्या आणि उदयोन्मुख दावेदारांचं एक जबरदस्त मिश्रण तयार होईल.

44 वर्षीय सेरेनाही शर्यतीत : तरीही, सर्वात मोठी चर्चा सेरेना विल्यम्सबद्दल असेल. 44 वर्षीय खेळाडूनं एकेरी स्पर्धेसाठी वाईल्डकार्ड स्वीकारलं असून, ती दुहेरीच्या ड्रॉमध्ये तिची बहीण, व्हीनस विल्यम्ससोबत पुन्हा एकत्र खेळेल. ब्रिटिश संघाच्या आशा जॅक ड्रेपर, एमा राडुसेनू आणि कॅमेरॉन नॉरी यांच्यावर अवलंबून आहेत. जर स्थानिक खेळाडूंपैकी कोणीही स्पर्धेत पुढं गेलं, तर ऑल इंग्लंड क्लबमध्ये प्रचंड उत्साह असेल, जरी ड्रॉ ब्रिटिश खेळाडूंसाठी विशेष अनुकूल नसलं तरी. भारतीय चाहते दुहेरीची स्पर्धा पाहतील, जिथं युकी भांब्री मायकल व्हीनससोबत आणि श्रीराम बालाजी मार्सेलो डेमोलिनरसोबत जोडी बनवत आहेत.

भारतात सामने कुठं पाहायचे : विम्बल्डन 2026 ही स्पर्धा 29 जून ते 12 जुलै दरम्यान खेळवली जाईल. या स्पर्धेतील सर्व सामने भारतात जिओहॉटस्टार आणि स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कवर प्रक्षेपित आणि लाईव्ह स्ट्रिमींग केले जातील.

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