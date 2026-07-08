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Wimbledon 2026: जोकोविचनं जिंकला इतिहासातील सर्वात लांब उपांत्यपूर्व सामना; 5 तास 15 मिनिटाच्या खेळात फेलिक्स ऑगरचा पराभव

टेनिसचा दिग्गज आणि 24 वेळा ग्रँड स्लॅम विजेता नोव्हाक जोकोविचनं पुन्हा एकदा आपला झुंजारपणा दाखवत विम्बल्डन 2026 च्या उपांत्य फेरीत आपलं स्थान निश्चित केलं.

wimbledon 2026
जोकोविचनं जिंकला इतिहासातील सर्वात लांब उपांत्यपूर्व सामना (AP Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 8, 2026 at 11:02 AM IST

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Novak Djokovic : टेनिसचा दिग्गज आणि 24 वेळा ग्रँड स्लॅम विजेता नोव्हाक जोकोविचनं पुन्हा एकदा आपला झुंजारपणा दाखवत विम्बल्डन 2026 च्या उपांत्य फेरीत आपलं स्थान निश्चित केलं. उपांत्यपूर्व फेरीत त्याचा सामना कॅनडाच्या तिसऱ्या मानांकित फेलिक्स ऑगर-अलियासिमशी झाला. जोकोविचनं हा रोमांचक पाच-सेटचा सामना 7-6, 3-6, 6-3, 6-7, 7-6 असा जिंकला.

विम्बल्डनचा सर्वात लांब उपांत्यपूर्व सामना : नोव्हाक जोकोविच आणि फेलिक्स ऑगर-अलियासिम यांच्यातील सामना तब्बल 5 तास आणि 15 मिनिटं चालला. हा विम्बल्डनच्या इतिहासातील सर्वात लांब उपांत्यपूर्व सामना आहे. तसंच, हा जोकोविचच्या विम्बल्डन कारकिर्दीतील सर्वात लांब सामना होता. सामन्याच्या सुरुवातीपासूनच जोकोविचला अडचणींचा सामना करावा लागला. पहिल्या सेटदरम्यान त्याला दुखापत झाली, परंतु असं असूनही, त्यानं हार मानली नाही आणि एक उल्लेखनीय पुनरागमन केलं.

उपांत्य फेरीत जोकोविचचा सामना सिनरशी : विद्यमान विम्बल्डन विजेता आणि जागतिक क्रमवारीत अव्वल स्थानी असलेल्या यानिक सिनरनं जॅन-लेनार्ड स्ट्रफवर 7-5, 7-6, 6-3 असा विजय मिळवून उपांत्य फेरीत आपलं स्थान निश्चित केलं. शुक्रवारी होणाऱ्या उपांत्य फेरीत सिनरचा सामना सात वेळचा चॅम्पियन नोव्हाक जोकोविचशी होईल. इटलीचा सिनर आणि जोकोविच यांच्यात आतापर्यंत 11 सामने झाले असून, त्यात सिनरनं 6-5 अशी आघाडी घेतली आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला ऑस्ट्रेलियन ओपनच्या उपांत्य फेरीत जोकोविचनं सिनरला पराभूत केलं होतं.

मात्र, गेल्या वर्षीच्या विम्बल्डन उपांत्य फेरीसह तो मागील पाच सामने हरला होता. लंडन येथील ऑल-इंग्लंड लॉन टेनिस क्लबमध्ये पहिला सेट गमावल्यानंतर आणि दुसऱ्या सेटच्या सुरुवातीलाच ब्रेकने मागे पडल्यानंतर, स्ट्रफनं आपली आक्रमकता वाढवली. त्यानं आपल्या शक्तिशाली फोरहँडचा आणि नेटजवळच्या योग्य हालचालींचा वापर करुन सिनरला अडचणीत आणलं.

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TAGGED:

WIMBLEDON 2026
FELIX AUGER ALIASSIME
LONGEST QUARTER FINAL
NOVAK DJOKOVIC
WIMBLEDON 2026

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