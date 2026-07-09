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Wimbledon 2026: मार्टा कोस्त्युक पहिल्यांदाच उपांत्य फेरीत; 1 तास 9 मिनिटात इटालियन खेळाडूचा केला पराभव

युक्रेनची मार्टा कोस्त्युक पहिल्यांदाच विम्बल्डनच्या उपांत्य फेरीत पोहोचली आहे.

Wimbledon 2026
मार्टा कोस्त्युक (AP Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 9, 2026 at 10:17 AM IST

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Wimbledon 2026 : युक्रेनची मार्टा कोस्त्युक पहिल्यांदाच विम्बल्डनच्या उपांत्य फेरीत पोहोचली आहे. बुधवारी सेंटर कोर्टवर इटलीच्या जस्मिन पाओलिनीवर 6-3, 6-2 असा विजय मिळवून कोस्त्युकनं सलग दुसऱ्यांदा ग्रँड स्लॅम उपांत्य फेरीत प्रवेश केला. विशेष म्हणजे हा सामना केवळ 1 तास 9 मिनिटं चालला.

कोस्त्युकनं सुरुवातीपासूनच आपलं वर्चस्व कायम ठेवलं : गेल्या वर्षीच्या उपविजेत्यावरील या विजयामुळं, या 12व्या मानांकित खेळाडूनं डब्ल्यूटीए टूरवरील तिच्या शेवटच्या 22 सामन्यांमध्ये 21 विजयांसह आपला प्रभावी विक्रम कायम ठेवला आहे. फ्रेंच ओपन 2026 च्या उपांत्य फेरीत पोहोचल्यानंतर तिला हा विजय मिळाला आहे. सेंटर कोर्टवर पहिल्यांदाच खेळताना कोस्त्युकनं आक्रमकता दाखवली. तिनं अनेक शानदार रिटर्न विनर्ससह 19 विनर्स मारुन पाओलिनीवर सतत दबाव ठेवला.

पाचव्या गेममध्ये निर्णायक क्षण : पहिल्या सेटमध्ये पाओलिनीला संघर्ष करावा लागला आणि तिच्याकडून 15 अनफोर्स्ड एरर्स झाल्या. यामुळं कोस्त्युकला सामन्यावर नियंत्रण मिळवता आलं. सामन्यातील निर्णायक क्षण पाचव्या गेममध्ये आला, जेव्हा युक्रेनियन खेळाडूनं संकोचलेल्या दुसऱ्या सर्व्हिसवर फोरहँड रिटर्न विनर मारुन महत्त्वपूर्ण ब्रेक मिळवला. त्या क्षणापासून, मार्टा कोस्त्युक आत्मविश्वासानं खेळली आणि तिनं इटालियन खेळाडूला सामन्यात पुनरागमन करण्याची कोणतीही संधी दिली नाही.

पहिल्या ग्रँड स्लॅम अंतिम फेरीत पोहोचण्याची संधी : कोस्त्युकनं दुसऱ्या सेटमध्येही आपली प्रभावी कामगिरी सुरु ठेवली. तिनं आपल्या शक्तिशाली बेसलाइन खेळाचा आणि अचूक रिटर्न्सचा वापर करुन केवळ 69 मिनिटांत विजय मिळवला आणि पहिल्यांदाच ऑल इंग्लंड क्लबच्या अंतिम चारमध्ये आपलं स्थान निश्चित केलं. पुढील फेरीत, मार्टा कोस्त्युकचा सामना झेक प्रजासत्ताकच्या नवव्या मानांकित लिंडा नोस्कोवा किंवा बेल्जियमच्या 25व्या मानांकित एलिस मर्टेन्स यांच्यापैकी एकाशी होईल, जिथं तिला आपल्या पहिल्या ग्रँड स्लॅम अंतिम फेरीत पोहोचण्याची संधी आहे.

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TAGGED:

WIMBLEDON 2026
MARTA KOSTYUK
JASMINE PAOLINI
WIMBLEDON SEMI FINAL
WIMBLEDON 2026

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