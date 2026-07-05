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Wimbledon 2026: एकाच दिवसात दोन मोठे अपसेट; गतविजेती इगा स्वियातेक आणि जागतिक क्रमवारीत दुसरी खेळाडू तिसऱ्या फेरीतच स्पर्धेबाहेर

शनिवारी विम्बल्डनमध्ये दोन मोठे धक्कादायक निकाल लागले. गतविजेती इगा स्वियातेक आणि 2022 ची विजेती एलेना रायबाकिना तिसऱ्या फेरीतच स्पर्धेतून बाहेर पडल्या.

Wimbledon 2026
गतविजेती इगा स्वियातेक (AP Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 5, 2026 at 12:18 PM IST

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Wimbledon 2026 : शनिवारी विम्बल्डनमध्ये दोन मोठे धक्कादायक निकाल लागले. गतविजेती इगा स्वियातेक आणि 2022 ची विजेती एलेना रायबाकिना तिसऱ्या फेरीतच स्पर्धेतून बाहेर पडल्या. 21 वर्षीय अलेक्झांडर एलानं स्वियातेकचा 7-6, 6-2 असा पराभव केला. या विजयासह, एला ग्रँड स्लॅम एकेरी स्पर्धेच्या चौथ्या फेरीत पोहोचणारी पहिली फिलिपिनो खेळाडू ठरली. तिच्या आधी, कोणताही फिलिपिनो खेळाडू ग्रँड स्लॅम एकेरी स्पर्धेच्या चौथ्या फेरीत पोहोचला नव्हता.

अलेक्झांडर एलानं पहिल्या सेटमध्ये वाचवले दोन गुण : अलेक्झांडर एलानं पहिल्या सेटच्या टायब्रेकमध्ये दोन सेट पॉईंट वाचवून शानदार पुनरागमन केलं आणि अखेरीस सामना जिंकला. पोलंडच्या स्वियातेकनं गेल्या वर्षी विम्बल्डन महिला एकेरीचं विजेतेपद पटकावलं होतं. अंतिम सामन्यात, तिनं अमांडा अनिसिमोवाचा 6-0, 6-0 असा पराभव करुन पहिल्यांदाच विम्बल्डन चॅम्पियन बनण्याचा मान मिळवला होता. तिनं आतापर्यंत सहा ग्रँड स्लॅम विजेतेपदं पटकावली आहेत.

काय म्हणाली एला : डावखुरी एला मॅच पॉईंटवर एक जबरदस्त फोरहँड विनर मारल्यानंतर भावूक झाली. ती सेंटर कोर्टवर गुडघ्यावर बसली आणि नंतर आनंदानं पाठीवर कोसळली. कोर्टवर दिलेल्या मुलाखतीत, स्टँड्समध्ये फडकत असलेल्या फिलिपिन्सच्या ध्वजांकडे पाहत, ही 21 वर्षीय खेळाडू म्हणाली, "माझे देशबांधव मला प्रोत्साहन देताना पाहणं अविश्वसनीय आहे. आपण सर्वजण या प्रवासात एकत्र आहोत ही भावना माझ्यासाठी खूप खास आहे. हा विजय माझ्या देशबांधवांना, माझ्या कुटुंबाला आणि मोठी स्वप्नं पाहणाऱ्या सर्व लहान मुलींना समर्पित आहे. हे माझ्यासाठी सर्वस्व आहे."

एलेना रायबाकिना दोन फेऱ्यांमध्ये पराभूत : जागतिक क्रमवारीत दुसऱ्या क्रमांकावर असलेली एलेना रायबाकिना एलिस मर्टेन्सकडून 7-6, 6-1 नं पराभूत झाली, जो दिवसातील दुसरा मोठा धक्कादायक निकाल होता. बेल्जियमची 25 वी मानांकित मर्टेन्स आता चौथ्या फेरीत नाओमी ओसाकाचा सामना करेल. हा सामना रविवारी खेळला जाईल. मर्टेन्सनं विम्बल्डनमध्ये दोनदा महिला दुहेरीचं विजेतेपदही पटकावलं आहे आणि या विजयामुळं तिनं महिला एकेरीतील आपला दावाही मजबूत केला आहे.

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TAGGED:

WIMBLEDON 2026
IGA SWIATEK
ELENA RYBAKINA
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