यानिक सिनरनं सलग दुसऱ्यांदा विम्बल्डनचा चॅम्पियन; झ्वेरेव्हला पराभूत करत जिंकलं पाचवं ग्रँड स्लॅम
जागतिक क्रमवारीत अव्वल स्थानी असलेल्या टेनिसपटू यानिक सिनरनं आपलं सलग दुसरं विम्बल्डन विजेतेपद पटकावलं आहे.
Published : July 13, 2026 at 9:37 AM IST
Wimbledon 2026 : जागतिक क्रमवारीत अव्वल स्थानी असलेल्या टेनिसपटू यानिक सिनरनं आपलं सलग दुसरं विम्बल्डन विजेतेपद पटकावलं आहे. 12 जुलै रोजी झालेल्या अंतिम सामन्यात त्यानं जर्मन खेळाडू अलेक्झांडर झ्वेरेव्हचा अत्यंत चुरशीच्या लढतीत पराभव केला. या प्रभावी विजयासह, सिनरनं आपल्या कारकिर्दीतील पाचवी ग्रँड स्लॅम ट्रॉफी जिंकली. हा झ्वेरेव्हवरील त्याचा सलग 10 वा विजय ठरला. इतकंच नव्हे तर, तो टेनिसच्या इतिहासात सलग दोन विम्बल्डन विजेतेपदं जिंकणारा 10 वा खेळाडू ठरला आहे.
Winning here marks greatness. Defence leaves no doubt.— Wimbledon (@Wimbledon) July 12, 2026
Jannik Sinner is the 2026 Gentlemen's Singles Champion. #Wimbledon pic.twitter.com/q6nsk2PYiK
पहिल्या दोन सेट्समध्ये दोन्ही खेळाडूंची प्रभावी कामगिरी : अंतिम सामन्याचा पहिला सेट खूपच रोमांचक होता. दोन्ही खेळाडूंमध्ये तीव्र चुरस होती, ज्यामुळं सामना टायब्रेकपर्यंत पोहोचला. झ्वेरेव्हनं एका शक्तिशाली फोरहँड विनरनं पहिला सेट जिंकला. पॉइंट जिंकल्यानंतर त्यानं मोठ्या उत्साहानं आनंद साजरा केला. दुसऱ्या सेटमध्येही दोन्ही खेळाडूंनी काही उत्कृष्ट फटके खेळले. मात्र, अंतिम क्षणी झ्वेरेव्ह थोडा निराश दिसला. सिनरनं याचा फायदा उचलत टायब्रेकमध्ये आघाडी घेतली आणि दुसरा सेट जिंकला. यामुळं सामना एका सेटनं बरोबरीत आला.
All the emotions on the grandest of stages 🤝#Wimbledon pic.twitter.com/narJOhufNa— Wimbledon (@Wimbledon) July 13, 2026
सामन्याच्या मध्यात झ्वेरेव्ह जखमी : अडीच तासांहून अधिक काळ चाललेल्या सामन्याच्या तिसऱ्या सेटमध्ये, झ्वेरेव्हला आघाडी घेण्याची पहिली संधी मिळाली. मात्र, सिनरच्या ड्रॉप शॉटला ब्लॉक करण्याच्या प्रयत्नात तो घसरला आणि कोर्टवर पडला. झ्वेरेव्हनं आपला उजवा गुडघा धरला आणि वेदनेनं विव्हळू लागला, ज्यामुळं स्टेडियममधील प्रेक्षकांचा श्वास थांबला. असं असूनही, सर्व्हिसला पट्टी बांधून झ्वेरेव्हनं खेळणं सुरुच ठेवलं. मात्र, पुढच्याच गेममध्ये सिनरनं आपली सर्व्हिस गेम जिंकून 5-3 अशी आघाडी घेतली. यामुळं निराश झालेल्या झ्वेरेव्हनं रागानं आपली रॅकेट कोर्टवर आपटली. त्यानंतर सिनरनं तिसरा सेटही जिंकून सामन्यात 2-1 अशी आघाडी घेतली.
Jannik comes out to the balcony 🙌#Wimbledon pic.twitter.com/be6mcO8xL0— Wimbledon (@Wimbledon) July 12, 2026
अंतिम सेटमध्ये सिनरचा एकतर्फी विजय : चौथ्या सेटमध्येही सिनरनं झ्वेरेव्हची सर्व्हिस गेम जिंकून 4-3 अशी आघाडी घेतली. त्यानंतर त्यानं झ्वेरेव्हला पुनरागमन करण्याची कोणतीही संधी दिली नाही आणि उत्कृष्ट कामगिरी करत सामना जिंकला. आपल्या विजयानंतर, 24 वर्षीय सिनर आनंदानं कोर्टवर कोसळला आणि सलग दुसऱ्यांदा विम्बल्डन चॅम्पियन बनल्याचा जल्लोष साजरा केला. यापूर्वी, 11 जुलै रोजी, विम्बल्डन 2026 मधील महिला एकेरीचा अंतिम सामना लिंडा नोस्कोव्हानं जिंकला होता.
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