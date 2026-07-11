Wimbledon 2026: सात वेळचा विजेता जोकोविच पराभव करत सिनर सलग दुसऱ्यांदा फायनलमध्ये; जेतेपदासाठी झ्वेरेव्हशी भिडणार
गतविजेता आणि जागतिक क्रमवारीत अव्वल असलेल्या जानिक सिनरनं सात वेळा विम्बल्डन विजेता ठरलेल्या नोव्हाक जोकोविचला पराभूत करुन सलग दुसऱ्या वर्षी अंतिम फेरीत प्रवेश केला.
Published : July 11, 2026 at 9:37 AM IST
Wimbledon 2026 : विम्बल्डन 2026 पुरुष एकेरीचं अंतिम स्पर्धक निश्चित झाले आहेत. गतविजेता आणि जागतिक क्रमवारीत अव्वल असलेल्या जानिक सिनरनं सात वेळा विम्बल्डन विजेता ठरलेल्या नोव्हाक जोकोविचला सरळ सेट्समध्ये पराभूत करुन सलग दुसऱ्या वर्षी अंतिम फेरीत प्रवेश केला. तर दुसऱ्या उपांत्य फेरीत, द्वितीय मानांकित जर्मन खेळाडू अलेक्झांडर झ्वेरेव्हनं ब्रिटिश वाईल्डकार्ड आर्थर फेरीची प्रभावी कामगिरी संपुष्टात आणत पहिल्यांदाच विम्बल्डनच्या अंतिम फेरीत प्रवेश केला. गतविजेता सिनर आणि फ्रेंच ओपन विजेता झ्वेरेव्ह आता रविवारी विजेतेपदाच्या सामन्यात आमनेसामने येतील.
Jannik Sinner. Alexander Zverev.— Wimbledon (@Wimbledon) July 10, 2026
Gentlemen's Singles Final. Centre Court.
Sunday 12 July. 4pm BST. #Wimbledon pic.twitter.com/cOz6Xv0yoJ
सिनरकडून जोकोविचचा सरळ सेटमध्ये पराभव : दुसऱ्या पुरुष एकेरीच्या उपांत्य फेरीत, अव्वल मानांकित इटालियन खेळाडू जानिक सिनरनं अनुभवी नोव्हाक जोकोविचला 6-4, 6-4, 6-4 असं पराभूत करुन एक मोठा विजय नोंदवला. सिनर संपूर्ण सामन्यात आक्रमक खेळला आणि जोकोविचला पुनरागमन करण्याची कोणतीही संधी दिली नाही.
Lighting up Centre Court, once again. #Wimbledon | @janniksin pic.twitter.com/d2Y9ABb5z0— Wimbledon (@Wimbledon) July 10, 2026
जोकोविचचं 25वं ग्रँड स्लॅम जिंकण्याचं स्वप्न भंगलं : हा विजय सिनरसाठी विशेष होता, कारण याच वर्षाच्या सुरुवातीला ऑस्ट्रेलियन ओपनच्या उपांत्य फेरीत जोकोविचनं त्याला पाच-सेटच्या सामन्यात पराभूत केलं होतं. सिनरनं त्या पराभवाचा बदला घेतला आणि विम्बल्डनच्या अंतिम फेरीत प्रवेश केला. 39 वर्षीय जोकोविचचं विक्रमी 25 वं ग्रँड स्लॅम विजेतेपद जिंकण्याचं स्वप्न भंगलं. दुसरीकडे, फ्रेंच ओपनमधील निराशेनंतर, सिनरनं सिद्ध केलं की तो पूर्णपणे तंदुरुस्त आहे आणि सलग दुसरं विम्बल्डन विजेतेपद जिंकण्यासाठी एक प्रबळ दावेदार आहे.
Spectacular. 👏— Wimbledon (@Wimbledon) July 10, 2026
Jannik Sinner defeats Novak Djokovic 6-4, 6-4, 6-4 to reach back-to-back Wimbledon finals#Wimbledon pic.twitter.com/igecCWj8u6
झ्वेरेव्ह पहिल्यांदाच विम्बल्डनच्या अंतिम फेरीत : पहिल्या उपांत्य फेरीत, द्वितीय मानांकित जर्मन खेळाडू अलेक्झांडर झ्वेरेव्हनं स्थानिक प्रेक्षकांचा आवडता ब्रिटिश खेळाडू आर्थर फेरीला 7-6 (7-0), 6-2, 6-4 असं पराभूत करुन आपल्या पहिल्या विम्बल्डन अंतिम फेरीत प्रवेश केला. पहिला सेट अत्यंत रोमांचक होता. फेरीनं सामना टाय-ब्रेकपर्यंत नेण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न केले, परंतु झ्वेरेव्हनं टाय-ब्रेक 7-0 नं जिंकून सामन्यावर नियंत्रण मिळवलं. दुसऱ्या आणि तिसऱ्या सेटमध्ये झ्वेरेव्ह त्याच्या शक्तिशाली सर्व्हिस आणि आक्रमक ग्राऊंडस्ट्रोकसमोर टिकू शकला नाही. झ्वेरेव्हनं 2 तास आणि 14 मिनिटांत सामना जिंकला.
सलग दुसऱ्या ग्रँड स्लॅम विजेतेपदाच्या जवळ : 29 वर्षीय झ्वेरेव्हनं गेल्या महिन्यात रोलँड गॅरोस (फ्रेंच ओपन) जिंकून आपल्या कारकिर्दीतील पहिलं ग्रँड स्लॅम विजेतेपद पटकावलं. आता, तो सलग दुसरं ग्रँड स्लॅम विजेतेपद जिंकण्यापासून फक्त एक विजय दूर आहे. बोरिस बेकर आणि मायकेल स्टिच यांच्या पंक्तीत सामील होत, तो विम्बल्डनच्या अंतिम फेरीत पोहोचणारा तिसरा जर्मन पुरुष खेळाडू ठरला आहे. झ्वेरेव्हनं या स्पर्धेत आतापर्यंत फक्त दोन सेट गमावले आहेत आणि सोमवारी जाहीर होणाऱ्या एटीपी क्रमवारीत तो आपले जागतिक क्रमांक 2 चं स्थान पुन्हा मिळवेल. जर झ्वेरेव्हनं रविवारी विजेतेपद जिंकलं, तर तो ओपन युगातील एकाच हंगामात फ्रेंच ओपन आणि विम्बल्डन दोन्ही जिंकणारा केवळ सातवा खेळाडू ठरेल.
पराभव होऊनही आर्थर फेरी चमकला : ब्रिटनच्या 23 वर्षीय आर्थर फेरीचा संस्मरणीय प्रवास उपांत्य फेरीतच संपला, परंतु त्यानं संपूर्ण स्पर्धेत आपल्या प्रभावी कामगिरीनं सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं. जागतिक क्रमवारीत 114 व्या स्थानावरुन सुरुवात करून, फेरीनं डॅमिर झुमुर, ओटो व्हर्टानेन, जिजू बर्ग्ज, ग्रिगोर दिमित्रोव्ह आणि फ्लाव्हिओ कोबोली यांसारख्या खेळाडूंना पराभूत करुन अंतिम चारमध्ये स्थान मिळवलं. त्याच्या या कामगिरीमुळं थेट क्रमवारीत (लाइव्ह रँकिंग) 78 स्थानांची झेप घेत तो कारकिर्दीतील सर्वोच्च 36 व्या स्थानावर पोहोचला आहे. त्याला 9,00,000 पौंडांची बक्षीस रक्कमही मिळाली, जी त्याच्या संपूर्ण कारकिर्दीतील कमाईपेक्षा जास्त आहे.
महिलांचा अंतिम सामना : महिला एकेरीचा अंतिम सामना शनिवारी दोन झेक खेळाडू, कॅरोलिना मुचोव्हा आणि लिंडा नोस्कोव्हा यांच्यात खेळला जाईल.
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