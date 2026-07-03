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Wimbledon 2026: जोकोविचनं ग्रीसच्या खेळाडूला 98 मिनिटांत हरवलं; सिनरचाही पुढच्या फेरीत प्रवेश

नोव्हाक जोकोविचनं विम्बल्डनच्या तिसऱ्या फेरीत प्रवेश केला आहे. या 39 वर्षीय सर्बियन खेळाडूनं ग्रीसच्या स्टेफानोस त्सित्सिपासला अवघ्या 98 मिनिटांत सरळ सेट्समध्ये पराभूत केलं.

Wimbledon 2026
जोकोविचनं ग्रीसच्या खेळाडूला 98 मिनिटांत हरवलं (AP Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 3, 2026 at 10:36 AM IST

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Wimbledon 2026 : नोव्हाक जोकोविचनं विम्बल्डनच्या तिसऱ्या फेरीत प्रवेश केला आहे. या 39 वर्षीय सर्बियन खेळाडूनं ग्रीसच्या स्टेफानोस त्सित्सिपासला अवघ्या 98 मिनिटांत सरळ सेट्समध्ये पराभूत केलं. जोकोविचनं हा सामना 6-3, 6-4, 6-2 असा जिंकला. तर गतविजेता जॅनिक सिनरनंही लंडनच्या सेंटर कोर्टवर एक चुरशीचा विजय मिळवला. त्यानं पोर्तुगालच्या नुनो बोर्जेसला पराभूत करुन स्पर्धेतील आपला सलग नववा सामना जिंकला. सिनरनं हा सामना 7-6 (7-4), 7-6 (7-2), 6-4 असा जिंकला, जो अंदाजे 2 तास 32 मिनिटं चालला.

जोकोविच काय म्हणाला : सामन्यानंतर जोकोविच म्हणाला, "वय हा केवळ एक आकडा आहे." आपल्या विजयानंतर चाहत्यांशी बोलताना जोकोविच म्हणाला, "मला 'व्हिंटेज' हा शब्द आवडतो, तो ऐकायला छान वाटतो कारण त्यामुळं मला जुन्या चांगल्या दिवसांची आठवण येते. जेव्हा तुम्ही कोर्टवर अशा प्रकारे खेळता, तेव्हा तुम्हाला खूप आनंद आणि समाधान वाटते." तो पुढं म्हणाला, "मला खूप छान वाटत आहे. जेव्हा मी विम्बल्डनच्या सेंटर कोर्टवर खेळतो, तेव्हा मी हे क्षण गृहीत धरत नाही. ही माझ्या लहानपणीची स्वप्नवत स्पर्धा होती. मी भाग्यवान आहे की वयाच्या 30 वर्षांनंतरही मी या कोर्टवर पाऊल ठेवत आहे. माझा विश्वास आहे की वय हा केवळ एक आकडा आहे, आणि हे अगदी खरं आहे."

बोर्जेसची सिनरला कडवी झुंज : गतविजेता आणि जागतिक क्रमवारीत अव्वल असलेल्या जॅनिक सिनरला पोर्तुगालच्या नुनो बोर्जेसविरुद्ध खूप संघर्ष करावा लागला. जागतिक क्रमवारीत 48व्या क्रमांकावर असलेल्या बोर्जेसनं अनेक प्रसंगी सिनरवर मात केली, अगदी दुसऱ्या सेटमध्ये तो सेट पॉइंटपर्यंत पोहोचला होता. मात्र, सिनरनं दबावाखाली आपला अनुभव दाखवत जोरदार पुनरागमन केले.

जोकोविचचा पुढचा सामना रिंडरनेचविरुद्ध : नोव्हाक जोकोविच स्पर्धेच्या तिसऱ्या फेरीत फ्रान्सच्या 25 व्या मानांकित आर्थर रिंडरकनेकचा सामना करेल. दरम्यान, जॅनिक सिनरचा सामना अमेरिकेच्या जेन्सन ब्रुक्सबीशी होईल, जो जागतिक क्रमवारीत 81व्या क्रमांकावर आहे. हा विजय सिनरसाठी महत्त्वपूर्ण आहे कारण, फ्रेंच ओपनमधील दुसऱ्या फेरीतील पराभवानंतर त्यानं कोणत्याही गवताच्या कोर्टवरील सराव स्पर्धेत भाग घेतला नव्हता, ज्यामुळं त्याच्या सामन्यासाठीच्या तंदुरुस्तीबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं होतं.

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TAGGED:

WIMBLEDON 2026
DJOKOVIC DEFEATS TSITSIPAS
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