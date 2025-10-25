विराट कोहली आज खेळतोय शेवटचा ODI सामना? कोहलीच्या निवृत्तीबाबत चर्चांना उधाण
टीम इंडियाचे दोन दिग्गज खेळाडू, विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांचा ऑस्ट्रेलियन भूमीवरील हा शेवटचा सामना असेल.
Published : October 25, 2025 at 12:44 PM IST
सिडनी Virat Kohli Retirement Update : टीम इंडियानं ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या तीन सामन्यांची वनडे मालिका 0-2 अशी गमावली आहे. आज सिडनीमध्ये खेळल्या जाणाऱ्या तिसऱ्या आणि शेवटच्या वनडे सामन्यात टीम इंडियासमोर क्लीन स्वीप टाळण्याचं मोठं आव्हान आहे. मात्र असं मानलं जातं की टीम इंडियाचे दोन दिग्गज खेळाडू, विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांचा ऑस्ट्रेलियन भूमीवरील हा शेवटचा सामना असेल. दोन्ही दिग्गज खेळाडूंनी आधीच कसोटी आणि टी-20 क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली आहे आणि आता व्हाईट बॉल क्रिकेटमध्ये त्यांच्या शेवटच्या कारकिर्दीची उलटी गिनती सुरु झाली आहे. त्यांना शेवटच्या वेळी खेळताना पाहण्यासाठी ऑस्ट्रेलियन प्रेक्षकांची गर्दी सिडनी क्रिकेट ग्राउंडवर झाली आहे. या गर्दीचं एक प्रमुख कारण म्हणजे मालिकेतील पहिल्या दोन सामन्यांमध्ये विराट कोहली 0 धावांवर बाद होणं, ज्यामुळं कोहलीच्या निवृत्तीबद्दलच्या अटकळींना उधाण आलं आहे. लाल चेंडूच्या क्रिकेटप्रमाणेच व्हाईट बॉल क्रिकेटमध्ये सिडनी विराटची शेवटची सीमा ठरेल का याबद्दल अटकळ बांधली जात आहे.
VIRAT KOHLI - THE FACE OF WORLD CRICKET. 🐐 👑 pic.twitter.com/AgqYdwO910— Tanuj (@ImTanujSingh) October 25, 2025
विराट कोहलीनं सिडनीमध्ये खेळला शेवटचा कसोटी सामना : विराट कोहलीनं सिडनी क्रिकेट ग्राउंडवर त्याच्या कारकिर्दीतील शेवटचा कसोटी सामना खेळला होता. गेल्या वर्षी बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफीचा शेवटचा कसोटी सामना याच मैदानावर खेळला गेला होता, जिथं विराट कोहली टीम इंडियाकडून खेळला होता. खराब फॉर्ममुळं रोहित शर्मानं त्या कसोटी सामन्यातून माघार घेतली होती. दोन्ही दिग्गज खेळाडूंच्या कारकिर्दीतील ही शेवटची कसोटी मालिका होती, त्यानंतर ते पुन्हा कधीही पांढऱ्या रंगात टीम इंडियाकडून खेळताना दिसले नाहीत. ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध 30 कसोटी सामन्यांमध्ये 9 शतकांसह 2232 धावा करणारा विराट कोहली सिडनीतील शेवटच्या कसोटी सामन्यात मोठा अपयशी ठरला, दोन्ही डावांमध्ये त्यानं फक्त 6 आणि 17 धावा केल्या. त्यानंतर, विराट कोहलीनं या वर्षी इंग्लंड दौऱ्यापूर्वी अचानक कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्तीची घोषणा केली.
it’s over for virat kohli. retirement confirmed 😭🔥 pic.twitter.com/urvxc5MSC9— desi sigma (@desisigma) October 25, 2025
सिडनीतील शेवटच्या सामन्याचा विषय आता चर्चेत का? : रोहित शर्मानं अॅडलेडमधील दुसऱ्या वनडे सामन्यात शानदार अर्धशतक झळकावून आपली उर्वरित क्रिकेटची चमक दाखवली, परंतु पर्थनंतर अॅडलेडमध्येही कोहली अपयशी ठरला. विराट कोहली दोन्ही सामन्यांमध्ये शून्य धावांवर बाद झाला तरीही अॅडलेडच्या प्रेक्षकांनी त्याला उभं राहून टाळ्या वाजवल्या. हे विराट कोहलीच्या निवृत्तीचं लक्षण म्हणून पाहिलं जात होतं. या कामगिरीनंतर आतापर्यंत कोणत्याही वरिष्ठ खेळाडूनं कोहलीच्या भविष्याबद्दल भाष्य केलेलं नाही. मात्र त्याला जवळून ओळखणारे लोक सिडनी सामन्यातील त्याच्या कामगिरीवर लक्ष ठेवून आहेत. असं मानलं जातं की जर विराट सिडनीमध्ये अपयशी ठरला तर तो टीम इंडियामधून पूर्णपणे निवृत्ती जाहीर करु शकतो. सिडनीमध्ये विराट कोहली मोठी खेळी खेळल्यानंतर ही निवृत्ती जाहीर होण्याची शक्यता आहे, कारण यावेळी तो सन्माननीय पद्धतीनं निरोप घेऊ शकतो.
Adelaide मैच में विराट कोहली ने ऐसा इशारा किया था जिससे सबको लग रहा था कि किंग कोहली Retirement ले रहे हैं!— Sonu Yadav (@sonuydv87) October 25, 2025
आज Sydney मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज David Warner से गले मिलकर भावुक हो गए हैं!
अब तो कंफर्म समझो Virat Kohli का आज अंतिम मैच है! विराट ने भारतीय क्रिकेट को बहुत… pic.twitter.com/0h1LxY4fPn
आयपीएलमधूनही निवृत्तीचे संकेत : आयपीएलमध्ये न खेळण्याची इच्छा व्यक्त केल्याच्या वृत्तानंतर विराट कोहलीच्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्तीच्या बातम्या सतत येत आहेत. आयपीएल 2026 पूर्वी विराटनं आरसीबीसोबत करार नूतनीकरणावर स्वाक्षरी केलेली नाही असा दावा अहवालात करण्यात आला आहे. परिणामी, असं मानलं जातं की तो आयपीएलमधून निवृत्त होऊ शकतो आणि यूकेमध्ये स्थलांतरित होऊ शकतो, आयपीएल 2025 चं विजेतेपद जिंकल्यानंतर त्यानं असे संकेत दिले होते. मात्र विराट किंवा आरसीबी या दोघांनीही आतापर्यंत या वृत्तांना दुजोरा दिलेला नाही.
हेही वाचा :