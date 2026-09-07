आशिया चषकात आणखी एक भारत-पाकिस्तान सामना होणार? 'हे' आहे समीकरण
भारतीय महिला क्रिकेट संघ सध्या आशिया कपमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करत आहे. हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखाली टीम इंडियानं उपांत्य फेरीत आपलं स्थान निश्चित केलं आहे.
Published : September 7, 2026 at 1:00 PM IST
दुबई India vs Pakistan Match : भारतीय महिला क्रिकेट संघ सध्या आशिया कपमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करत आहे. हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखाली टीम इंडियानं उपांत्य फेरीत आपलं स्थान निश्चित केलं आहे. दरम्यान, श्रीलंकेनं गट 'ब' मधून पुढील फेरीत प्रवेश केला आहे. पाकिस्तान अद्याप अंतिम चारमध्ये पोहोचलेला नाही, परंतु या स्पर्धेत भारत आणि पाकिस्तान एकमेकांसमोर येऊ शकतात का, यावर चर्चा सुरु झाली आहे.
टीम इंडियानं जिंकले सर्व साखळी सामने : भारतीय संघानं महिला आशिया कप 2026 मध्ये आतापर्यंत तीन सामने खेळले असून, संघानं तिन्ही सामने जिंकले आहेत. या विजयामुळं उपांत्य फेरीतील त्यांचं स्थान निश्चित झालं आहे. भारताकडे सध्या तीन सामन्यांमधून सहा गुण आहेत. तर पाकिस्ताननं आतापर्यंत दोन सामने खेळले असून, त्यापैकी केवळ एकच सामना जिंकला आहे. त्यांच्याकडे दोन गुण असून ते सध्या दुसऱ्या स्थानावर आहेत. थायलंडनं आपल्या तीन सामन्यांपैकी एक सामना जिंकला असून, त्यांच्याकडेही दोन गुण आहेत. आता साखळी टप्प्यात पाकिस्तान आणि हाँगकाँग चायना यांच्यात सामना खेळला जाईल. हाँगकाँगनं दोन सामने खेळले असून, त्यांना अद्याप एकही सामना जिंकता आलेला नाही. जर पाकिस्ताननं आपला शेवटचा सामना जिंकला, तर ते उपांत्य फेरीत प्रवेश करेल. मात्र, जर तो हरला, तर थायलंड, पाकिस्तान आणि हाँगकाँग यांच्यापैकी ज्या संघाचा नेट रन रेट चांगला असेल, तो उपांत्य फेरीत प्रवेश करेल.
Team India have done it again against their arch-rivals ~ making it 9-1 in the head-to-head! 🇮🇳 #DPWorldWomensAsiaCup2026 #INDWvPAKW #ACC pic.twitter.com/c6jFFoZ55K— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 5, 2026
श्रीलंकेचंही उपांत्य फेरीतील स्थान निश्चित : गट 'ब' मध्ये, श्रीलंकेनं आपले तिन्ही सामने जिंकून उपांत्य फेरीत आपलं स्थान निश्चित केलं आहे. बांगलादेश आणि युएई यांचे प्रत्येकी दोन गुण आहेत. इंडोनेशियाला अजून आपलं खातं उघडायचं आहे. दरम्यान, बांगलादेश आपला शेवटचा साखळी सामना जिंकून उपांत्य फेरीत प्रवेश करण्याची शक्यता आहे.
अंतिम सामन्यात भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामना होण्याची शक्यता : आता, उपांत्य फेरीतील सामन्यांबद्दल बोलायचं झालं तर 'अ' गटातील अव्वल संघ 'ब' गटातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या संघाशी सामना करेल. दुसऱ्या उपांत्य फेरीत, 'ब' गटातील अव्वल संघ 'अ' गटातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या संघाशी सामना करेल. अशा परिस्थितीत, उपांत्य फेरीत भारतीय संघ बांगलादेशशी सामना करेल, तर दुसऱ्या उपांत्य फेरीत श्रीलंका आणि पाकिस्तान यांच्यात सामना होईल अशी अपेक्षा आहे. याचा अर्थ भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात उपांत्य फेरीचा सामना होणार नाही. मात्र, जर दोन्ही संघांनी आपापले उपांत्य फेरीचे सामने जिंकले, तर ते अंतिम फेरीत एकमेकांसमोर येऊ शकतात. मात्र, हा महासंग्राम होण्यासाठी, पाकिस्तानला आधी आपला शेवटचा साखळी सामना जिंकावा लागेल आणि त्यानंतर उपांत्य फेरीचा सामना जिंकावा लागेल. उर्वरित सामन्यांमध्ये भारतीय आणि पाकिस्तानी संघ कशी कामगिरी करतात हे पाहणं बाकी आहे.
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