विश्वविजयानंतर टीम इंडियाची विजयी परेड कधी आणि कुठं होणार? बीसीसीआय सचिवांनी स्पष्टच सांगितलं

महिला विश्वचषकाच्या अंतिम सामन्यात टीम इंडियाचा सामना दक्षिण आफ्रिकेशी झाला आणि त्यांना 52 धावांनी पराभूत करुन ट्रॉफी जिंकली.

Victory Parade for India Women Cricket Team
विश्वविजयानंतर टीम इंडियाची विजयी परेड कधी आणि कुठं होणार? (AP Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 3, 2025 at 2:35 PM IST

1 Min Read
नवी मुंबई Victory Parade for India Women Cricket Team : 2025 चा महिला विश्वचषक जिंकण्यासाठी टीम इंडियानं दक्षिण आफ्रिकेला हरवलं. अनेक वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर, टीम इंडियानं अखेर ट्रॉफी उंचावली. जेव्हा भारतीय पुरुष संघानं 2024 चा टी-20 विश्वचषक जिंकला तेव्हा मुंबईत विजयी परेड आयोजित करण्यात आली होती, ज्यामध्ये हजारो चाहत्यांनी हजेरी लावली होती. आरसीबीनं आयपीएल 2025 जिंकलं आणि आनंद साजरा केला, परंतु त्यात चेंगराचेंगरी झाली. आता प्रश्न असा आहे की बीसीसीआय भारतीय महिला संघासाठी विजयी परेड आयोजित करण्याचा धोका पत्करेल का? याचं उत्तर बीसीसीआयचे सचिव देवजित सैकिया यांनी दिलं आहे.

महिला संघासाठी विजयी परेड होणार की नाही : एका वृत्तसंस्थेशी बोलताना बीसीसीआयचे सचिव देवजित सैकिया यांनी स्पष्ट केलं की सध्या कोणतंही नियोजन नाही. ते म्हणाले, "विजय परेडशी संबंधित काहीही अद्याप नियोजित नाही. मी आयसीसी बैठकीसाठी दुबईला जात आहे. काही अधिकारीही तिथं जाणार आहेत आणि आम्ही परतल्यावर त्यानुसार योजना आखली जाईल." विशेष म्हणजे बेंगळुरुमध्ये झालेल्या चेंगराचेंगरीनंतर, बीसीसीआयला सर्वकाही काळजीपूर्वक नियोजन करावं लागेल. म्हणूनच त्यांनी अद्याप कोणतंही उत्तर दिलेलं नाही. भारतीय महिला संघाची विजयी मिरवणूक होईल की नाही हे काही दिवसांत कळेल.

बीसीसीआय सचिव दुबईला का जात आहेत? : विजय मिरवणूक बद्दलच्या प्रश्नाचं उत्तर देण्याव्यतिरिक्त, बीसीसीआय सचिव देवजित सैकिया म्हणाले की ते आयसीसीच्या बैठकीत आशिया कप ट्रॉफीशी संबंधित विषय मांडतील. ते म्हणाले, "अनेक अधिकारीही तिथं जात आहेत. आम्ही आशिया कप ट्रॉफीचा विषय आयसीसीसमोर मांडू आणि आशा आहे की, आम्ही ट्रॉफी जिथं असायला हवी होती तिथं घेऊन येऊ."

भारताचा 52 धावांनी विजय : भारतीय महिला क्रिकेट संघानं आयसीसी महिला क्रिकेट विश्वचषक 2025 च्या अंतिम सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेचा 52 धावांनी पराभव केला. या विजयासह, भारतीय संघानं पहिल्यांदाच महिला विश्वचषक ट्रॉफी उंचावली. रविवार, 2 नोव्हेंबर रोजी नवी मुंबईतील डीवाय पाटील स्पोर्ट्स अकादमीमध्ये झालेल्या सामन्यात भारतानं दक्षिण आफ्रिकेसमोर 299 धावांचं लक्ष्य ठेवलं. दबावानं भरलेल्या सामन्यात विजय मिळवण्यासाठी हे लक्ष्य पुरेसं होतं. धावांचा पाठलाग करताना दक्षिण आफ्रिकेचा संघ केवळ 246 धावाच करु शकला.

