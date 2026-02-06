ETV Bharat / sports

विश्वविजयाचा 'षटकार' मारण्यासाठी टीम इंडिया उतरणार मैदानात; मराठमोळ्या आयुषला इतिहास रचण्याची संधी

आयसीसी 19 वर्षांखालील विश्वचषक 2026 चा अंतिम सामना 6 फेब्रुवारी रोजी हरारे स्पोर्ट्स क्लब इथं भारत आणि इंग्लंड क्रिकेट संघात होणार आहे.

IND vs ENG Final
विश्वविजयाचा षटकार मारण्यासाठी टीम इंडिया उतरणार मैदानात (Getty Images)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 6, 2026 at 9:18 AM IST

हरारे IND vs ENG Final : आयसीसी 19 वर्षांखालील विश्वचषक 2026 चा अंतिम सामना 6 फेब्रुवारी रोजी हरारे स्पोर्ट्स क्लब इथं भारत आणि इंग्लंड क्रिकेट संघात होणार आहे. दोन्ही संघांनी या मेगा स्पर्धेच्या अंतिम फेरीपर्यंत अपराजित प्रवास कायम ठेवला आहे आणि जेतेपदाच्या सामना अटीतटीचा होणे अपेक्षित आहे. 19 वर्षांखालील विश्वचषकाचा हा 16वा हंगाम आहे आणि भारतीय संघानं मागील 15 आवृत्त्यांमध्ये सर्वाधिक वेळा ट्रॉफी जिंकली आहे. यामुळं अंतिम सामन्यापूर्वी इंग्लंड संघावर मानसिक दबाव निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

भारतीय संघानं पाच वेळा जिंकली ट्रॉफी : 19 वर्षांखालील विश्वचषकाच्या इतिहासात, भारतीय संघानं आतापर्यंतच्या 15 आवृत्त्यांमध्ये पाच वेळा विजेतेपद जिंकलं आहे. 1999-2000 मध्ये टीम इंडियानं पहिल्यांदाच ट्रॉफी जिंकली होती. त्यानंतर संघानं 2007-08 मध्ये दुसऱ्यांदा, 2012 मध्ये तिसऱ्यांदा, 2017-18 मध्ये चौथ्यांदा आणि 2021 मध्ये पाचव्यांदा ट्रॉफी जिंकली. टीम इंडिया आता सहाव्यांदा ट्रॉफी जिंकण्याकडे लक्ष केंद्रित करत आहे. भारतीय संघानं 2026 च्या अंडर-19 विश्वचषकात, गट टप्प्यापासून ते सुपर सिक्स आणि उपांत्य फेरीपर्यंत अपवादात्मक कामगिरी केली आहे. टीम इंडियानं अफगाणिस्तानविरुद्ध उपांत्य फेरी जिंकलीच नाही तर स्पर्धेच्या इतिहासात विक्रमी धावांचा पाठलाग करुन एक नवा विक्रमही प्रस्थापित केला आहे.

इंग्लंडनं एकदाच जिंकलं विजेतेपद : आजपर्यंत, इंग्लंडच्या अंडर-19 संघानं फक्त एकदाच विश्वचषक जिंकला आहे, 1997-98 मध्ये. तेव्हापासून, इंग्लंड संघाला ट्रॉफी जिंकता आलेली नाही. त्यानंतर इंग्लंडनं शेवटच्या वेळी 2022 मध्ये भारतीय संघाचा सामना करत अंतिम फेरीत प्रवेश केला होता, ज्यात त्यांना 4 गडी राखून पराभव पत्करावा लागला होता. या अंतिम सामन्यापूर्वी भारताविरुद्ध इंग्लंडचा रेकॉर्ड मजबूत नव्हता. दोन्ही संघांमधील 55 सामन्यांपैकी 41 वेळा इंग्लंडला पराभव पत्करावा लागला आहे. त्यामुळं इंग्लंडला जिंकण्यासाठी सर्वोत्तम कामगिरी करावी लागेल. दरम्यान, अफगाणिस्तानविरुद्धच्या शानदार फलंदाजीनंतर भारत आत्मविश्वासानं भरलेला आहे.

भारत विरुद्ध इंग्लंड अंडर-19 विश्वचषक अंतिम सामना कुठं पाहायचा?

स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्ककडे अंडर-19 विश्वचषकाचे प्रसारण हक्क आहेत. त्यावर सामना लाईव्ह पाहता येईल. तसंच भारत विरुद्ध इंग्लंड अंतिम सामन्याचं थेट प्रक्षेपण जिओहॉटस्टारवर उपलब्ध असेल.

सामन्यासाठी दोन्ही संघ :

भारत : आयुष म्हात्रे (कर्णधार), विहान मल्होत्रा (उपकर्णधार), वैभव सूर्यवंशी, एरॉन जॉर्ज, वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), हेनिल पटेल, दीपेश देवेंद्रन, खिलान पटेल, मोहम्मद एनान, हरवंश पंगालिया, आरएस अम्बरीश, कनिष्क चौहान, किशन कुमार सिंह आणि उधव मोहन.

इंग्लंड : बेन डॉकिन्स, जोसेफ मूर्स, बेन मेस, थॉमस रेव (विकेटकीपर/कर्णधार), कालेब फाल्कनर, राल्फी अल्बर्ट, फरहान अहमद, सेबेस्टियन मॉर्गन, जेम्स मिंटो, मैनी लम्सडेन, एलेक्स फ्रेंच, एलेक्स ग्रीन, इसक मोहम्मद, ल्यूक हैंड्स, विल बेनिसन आणि अली फारूक.

