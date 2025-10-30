कांगारुंविरुद्ध इतिहासाची पुनरावृत्ती करणार टीम इंडिया? 8 वर्षांआधी भारतानं ऑस्ट्रेलियाची जिरवत मारली होती फायनलमध्ये एंट्री
Published : October 30, 2025 at 10:06 AM IST
नवी मुंबई IND W vs AUS W Semi Final : विश्वचषकात भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया उपांत्य सामना जसजसा जवळ येत आहे तसतसा चाहत्यांचा उत्साह वाढत आहे. भारत आणि ऑस्ट्रेलिया हे दोन संघ आहेत ज्यांचे सामने नेहमीच संस्मरणीय राहिले आहेत, परंतु या सामन्यात सर्वांचं लक्ष भारतीय कर्णधार हरमनप्रीत कौरवर आहे, जिचा ऑस्ट्रेलियन संघांविरुद्ध प्रभावी रेकॉर्ड आहे.
2017 च्या इतिहासाची पुनरावृत्ती होणार : आजही, क्रिकेट चाहते 2017 मध्ये डर्बी इथं ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध हरमनप्रीत कौरनं केवळ 115 चेंडूत 171 धावा करुन इतिहास रचला होता तो दिवस विसरलेले नाहीत. त्या खेळीनं भारताला अंतिम फेरीत पोहोचवलंच नाही तर महिला क्रिकेटबद्दल लोकांचा दृष्टिकोनही बदलला. आता, तोच प्रसंग, तोच टप्पा विश्वचषक उपांत्य फेरी - पुन्हा एकदा आपल्यासमोर आहे. संघ त्यांच्या कर्णधाराकडून भारताला अंतिम फेरीत पोहोचवण्यासाठी अशाच प्रेरणादायी खेळीची अपेक्षा करत आहे. हरमनप्रीत कौरचा अनुभव, तिची लढाऊ वृत्ती आणि मोठ्या प्रसंगी कामगिरी करण्याची तिची क्षमता ही भारताची सर्वात मोठी ताकद मानली जात आहे.
हरमनप्रीत कौर मोठ्या सामन्यांची खेळाडू : भारतीय महिला क्रिकेट संघाची कर्णधार हरमनप्रीत कौर गुरुवारी 2025 च्या महिला विश्वचषक उपांत्य फेरीत ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या तिच्या विक्रमाचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न करेल. या प्रतिष्ठित स्पर्धेच्या यजमानांनी त्यांच्या शेवटच्या गट फेरीच्या सामन्यात न्यूझीलंडला पराभूत करुन अंतिम चारमध्ये स्थान मिळवलं, तर बांगलादेशविरुद्धचा त्यांचा शेवटचा सामना पावसामुळं रद्द झाला. दुसऱ्या उपांत्य फेरीपूर्वी, महिला वनडे आणि विश्वचषक दोन्हीमध्ये हरमनप्रीतचा ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध प्रभावी विक्रम आहे.
ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध हरमनप्रीतचा विक्रम कसा : ऑस्ट्रेलियन महिला संघाविरुद्ध हरमनप्रीतनं 24 वनडे सामन्यांमध्ये 749 धावा केल्या आहेत. यामध्ये 171 ची सर्वोच्च धावसंख्या, चार अर्धशतकं आणि एक शतक समाविष्ट आहे आणि तिची सरासरी 35.66 आहे. ती गोलंदाजीत कमकुवत राहिली आहे, तिनं फक्त तीन विकेट्स घेतल्या आहेत. विश्वचषकात तिनं 44.65 च्या सरासरीनं 1027 धावा केल्या आहेत आणि ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध 7 विकेट्स घेतल्या आहेत. या प्रतिष्ठित स्पर्धेत हरमनप्रीतनं आतापर्यंत 7 डावात 151 धावा केल्या आहेत आणि तिला फक्त एक अर्धशतक झळकावता आलं आहे. यावेळी कर्णधाराचा फॉर्म तिच्या बाजूनं नसला तरी, ती संघासाठी एक प्रमुख सामना जिंकणारी खेळाडू आहे आणि संपूर्ण देशाला आशा आहे की "हरमन" पुन्हा एकदा भारताला विजयाकडे घेऊन जाईल.
भारत महिला संघ : शफाली वर्मा, स्मृती मानधना, हरलीन देओल, जेमिमा रॉड्रिग्ज, हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), दीप्ती शर्मा, उमा छेत्री (विकेटकीपर), अमनजोत कौर, राधा यादव, श्री चरणी, रेणुका सिंग ठाकूर, स्नेह राणा, अरुंधती रेड्डी, रिचा घोष, क्रांती गौर
