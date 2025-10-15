INDvsAUS वनडे मालिका रोहित-विराटची शेवटची मालिका? BCCI नं स्पष्टच सांगितलं
भारतीय क्रिकेट संघाचे दोन दिग्गज फलंदाज विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांच्याबद्दल अनेक अटकळ बांधल्या जात आहेत.
Published : October 15, 2025 at 12:02 PM IST
नवी दिल्ली Rohit Virat ODI Future : गेल्या काही दिवसांपासून भारतीय क्रिकेट संघाचे दोन दिग्गज फलंदाज विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांच्याबद्दल अनेक अटकळ बांधल्या जात होत्या, ज्यात ऑस्ट्रेलियाविरुद्धची वनडे मालिका ही त्यांची शेवटची आंतरराष्ट्रीय मालिका असू शकते असं म्हटलं जात आहे. मात्र बीसीसीआयचे उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला यांनी आता एका मोठ्या विधानासह या सर्व अटकळींना पूर्णविराम दिला आहे. शुक्ला यांनी स्पष्टपणे सांगितलं की निवृत्तीचा निर्णय हा खेळाडूंचा वैयक्तिक निर्णय आहे आणि इतर कोणीही त्यावर भाष्य करु नये.
#WATCH | Delhi: On India's 2-0 win series over West Indies, BCCI Vice President Rajeev Shukla says, " i congratulate team india that under shubman gill, we defeated west indies. this was very important before embarking on the australian tour. this will help us in australia..."— ANI (@ANI) October 14, 2025
on… pic.twitter.com/hOtuJ9NRyY
काय म्हणाले राजीव शुक्ला : वेस्ट इंडिजविरुद्ध भारताच्या 2-0 नं कसोटी मालिका जिंकल्यानंतर राजीव शुक्ला यांनी वृत्तसंस्था एएनआयला दिलेल्या मुलाखतीत हे विधान केलं. ते म्हणाले, "रोहित आणि विराट ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या वनडे मालिकेचा भाग आहेत हे आमच्यासाठी खूप फायदेशीर आहे. दोघंही महान फलंदाज आहेत आणि त्यांच्यासोबत, आम्हाला जिंकण्याची पूर्ण आशा आहे. ही त्यांची शेवटची मालिका असेल असं अजिबात नाही. खेळाडू स्वतः निवृत्तीचा निर्णय घेतात; अशा अटकळी चुकीच्या आहेत."
चर्चांना पूर्णविराम : अलिकडच्या काळात अनेक वृत्तांत असा दावा करण्यात आला होता की विराट कोहली आणि रोहित शर्माचा ऑस्ट्रेलिया दौरा त्यांच्या कारकिर्दीतील शेवटचा वनडे सामना असू शकतो, कारण बीसीसीआय भविष्यावर अधिक लक्ष केंद्रित करत आहे आणि शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा आणि प्रभसिमरन सिंग सारख्या तरुण खेळाडूंना संधी देत आहे. मात्र शुक्ला यांच्या विधानामुळं आता या सर्व अटकळांना पूर्णविराम मिळाला आहे. कोहली आणि रोहित दोघांचीही आयसीसी विश्वचषक 2027 लक्षात घेऊन या दौऱ्यासाठी निवड करण्यात आली आहे. जरी ते तेव्हा अनुक्रमे 39 आणि 40 वर्षांचे असतील, तरी त्यांचा अनुभव टीम इंडियासाठी महत्त्वाचा ठरु शकतो.
🚨BIG UPDATE:— Mahesh (@MAHESH_EDI7S) October 14, 2025
BCCI Vice President Rajeev Shukla CONFIRMS — 🇮🇳 Australia tour is NOT the last ODI series for Virat Kohli & Rohit Sharma! 💥
“Their retirement depends on them, not rumours.” 🔥
LEGENDS still in India’s ODI plans! 💪 pic.twitter.com/YSmJnwLGMo
विराट आणि रोहितची आकडेवारी प्रभावी : सांख्यिकीयदृष्ट्या, रोहित शर्मा हा भारताचा चौथा सर्वात यशस्वी वनडे फलंदाज आहे. त्यानं 273 सामन्यांमध्ये 11168 धावा केल्या आहेत, ज्यामध्ये 32 शतकं आणि 58 अर्धशतकं आहेत. त्याची सर्वोत्तम धावसंख्या 264 आहे. या वर्षी खेळलेल्या आठ वनडे सामन्यांमध्ये त्यानं 302 धावा केल्या आहेत, ज्यामध्ये एक शतक आणि एक अर्धशतक आहे. दरम्यान, विराट कोहली हा भारताचा दुसरा सर्वात यशस्वी वनडे फलंदाज आहे. त्यानं 302 सामन्यांमध्ये 14181 धावा केल्या आहेत, ज्यामध्ये 51 शतकं आणि 74 अर्धशतकं आहेत. त्याची सर्वोत्तम धावसंख्या 183 आहे. या वर्षी त्यानं सात सामन्यांमध्ये 275 धावा केल्या आहेत, ज्यामध्ये एक शतक आणि दोन अर्धशतकं आहेत.
ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यात दिसेल कामगिरी : विराट आणि रोहित दोघंही आता फक्त वनडे स्वरुपात सक्रिय आहेत, त्यांनी कसोटी आणि टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली आहे. 19 ऑक्टोबरपासून ऑस्ट्रेलियामध्ये सुरु होणाऱ्या तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेत ते पुन्हा एकदा खेळतील. या मालिकेत दोघंही अनेक मोठे विक्रम प्रस्थापित करतील अशी अपेक्षा आहे.
