GT vs MI सामन्यात 'हिटमॅन' खेळणार? समोर आली मोठी अपडेट

Published : April 20, 2026 at 2:42 PM IST

अहमदाबाद Rohit Sharma : सोमवारी गुजरात टायटन्सविरुद्ध मुंबई इंडियन्सचा सामना महत्त्वाचा आहे आणि या सामन्याच्या अगदी आधी संघाला एक दिलासादायक बातमी मिळाली आहे. अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर होणाऱ्या सामन्यासाठी रोहित शर्माच्या तंदुरुस्तीबद्दलचे सस्पेन्स आता संपल्यासारखे दिसत आहे.

रोहित शर्माबद्दल नवीन अपडेट काय? : आयपीएल 2026 मध्ये सलग चार पराभव पत्करल्यानंतर मुंबई इंडियन्सचं भवितव्य आता रोहित शर्माच्या तंदुरुस्तीवर अवलंबून आहे. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुविरुद्धच्या सामन्यात हॅमस्ट्रिंगला दुखापत झाल्यामुळं रोहित मागील सामना खेळू शकला नाही. मात्र, सामन्यापूर्वीच्या पत्रकार परिषदेत मुंबईचे गोलंदाजी प्रशिक्षक पारस म्हाम्ब्रे यांनी सकारात्मक संकेत दिले. म्हाम्ब्रे म्हणाले, "रोहित शर्मा आणि मिचेल सँटनर दोघंही आता पूर्णपणे तंदुरुस्त आहेत. तुम्ही नेट्सजवळून गेलात तर रोहितला फलंदाजी करताना पाहू शकता. तो आपल्या लयीवर काम करत आहे. सँटनरदेखील आजारातून बरा झाला आहे."

अहमदाबादमध्ये रोहित शर्माचा कसून सराव : अहमदाबादमध्ये रोहित शर्माला नेट्समध्ये फलंदाजी करताना पाहून मुंबई संघात पुन्हा उत्साह संचारला आहे. तो हॅमस्ट्रिंगच्या दुखापतीतून खूप लवकर सावरला आहे आणि सरावादरम्यान तो सहज वाटत होता. मात्र संघ व्यवस्थापन अजूनही कोणतीही घाई करण्याच्या मनस्थितीत नाही. फ्रँचायझीनं जारी केलेल्या निवेदनात म्हटलं आहे की, वैद्यकीय पथक आणि मुख्य प्रशिक्षक महेला जयवर्धने रोहितवर सतत लक्ष ठेवून आहेत. हॅमस्ट्रिंगच्या दुखापती वारंवार होतात, त्यामुळं त्याच्या सहभागाबाबतचा अंतिम निर्णय सामना सुरू होण्यापूर्वी घेतला जाईल.

मुंबईची फलंदाजी मजबूत होईल : मुंबई इंडियन्स सध्या गुणतालिकेत तळाच्या स्थानावर आहे. रोहितच्या अनुपस्थितीत संघानं क्विंटन डी कॉकला संधी दिली, ज्यानं शानदार शतक झळकावून आपली योग्यता सिद्ध केली. मात्र, रोहितचा अनुभव आणि मोठ्या सामन्यांमध्ये खेळण्याची क्षमता संघासाठी केवळ एका बदली खेळाडूपेक्षा अधिक आहे. जर रोहित प्लेइंग इलेव्हनमध्ये परतला, तर मुंबईच्या अव्वल फळीला ती स्थिरता मिळेल, जी ते गेल्या चार सामन्यांपासून शोधत आहेत.

