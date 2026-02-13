रविवारच्या भारत-पाकिस्तान सामन्यावर संकट? 'असं' झाल्यास सामना होणार रद्द
भारत आणि पाकिस्तान क्रिकेट संघातील सर्वात मोठा सामना 15 फेब्रुवारी रोजी खेळवण्यात येणार आहे.
कोलंबो IND vs PAK : भारत आणि पाकिस्तान क्रिकेट संघातील सर्वात मोठा सामना 15 फेब्रुवारी रोजी खेळवण्यात येणार आहे. पीसीबीनं आपल्या निर्णयावर यू-टर्न घेतला आहे. याचा अर्थ चाहते पुन्हा एकदा कोलंबोच्या मैदानावर एक रोमांचक सामना पाहतील. आशिया कपच्या अंतिम सामन्यानंतर पहिल्यांदाच भारत आणि पाकिस्तान एकमेकांसमोर येतील. अभिषेक शर्मा फलंदाजीत तर शाहीन शाह आफ्रिदी गोलंदाजीत कहर करताना दिसेल. मात्र, श्रीलंकेतील हवामान सतत बदलत आहे आणि अनेक चाहते या सामन्या दरम्यान असणाऱ्या हवामानाबद्दल चिंतेत आहेत.
ग्रँड फिनाले दरम्यान हवामान कसं असेल? : खरं तर, 12 फेब्रुवारीपासून कोलंबोमधील हवामान लक्षणीयरीत्या बिघडण्याची शक्यता आहे. 12 ते 14 फेब्रुवारी दरम्यान श्रीलंकेच्या या शहरात मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. मात्र, क्रिकेट चाहत्यांसाठी आनंदाची बातमी अशी आहे की 15 फेब्रुवारी रोजी भारत-पाकिस्तान सामन्याच्या दिवशी ढगाळ वातावरण असेल, परंतु पावसाची शक्यता नगण्य आहे. याचा अर्थ चाहते 40 षटकांच्या रोमांचक सामन्याची अपेक्षा करु शकतात. पावसानं सामन्यात व्यत्यय येण्याची शक्यता नाही.
सामन्यासाठी राखीव दिवस नाही : स्थानिक वेळेनुसार संध्याकाळी 6:00 वाजता वादळाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे, ज्यामुळं टॉस आणि सामना सुरु होण्यास उशीर होऊ शकतो. रात्री 8:00 वाजता ढगाळ वातावरणाची अपेक्षा असताना, हलक्या पावसामुळं खेळात व्यत्यय येऊ शकतो. या परिस्थितीतील सर्वात महत्त्वाचा पैलू म्हणजे भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामन्यासाठी राखीव दिवस नाही. सध्याच्या अहवालांनुसार, जर पावसामुळं सामना रद्द झाला तर दोन्ही संघांना प्रत्येकी एक गुण द्यावा लागेल. याचा स्पर्धेतील गट क्रमवारीवर लक्षणीय परिणाम होऊ शकतो.
हेड-टू-हेड आकडेवारी काय : क्रिकेटच्या सर्वात लहान स्वरुपात भारत आणि पाकिस्तान 13 वेळा आमनेसामने आले आहेत, त्यापैकी भारतानं 10 वेळा विजय मिळवला आहे. पाकिस्तानला फक्त तीन वेळा विजय मिळाला आहे. आशिया कप 2025 मध्ये भारतानं पाकिस्तानचा तीन वेळा पराभव केला आहे. याचा अर्थ वेगवान क्रिकेटमध्ये भारतीय संघ पाकिस्तानविरुद्ध वरचढ आहे. सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली टीम इंडिया त्यांच्या शेजारील देशाविरुद्ध हा विक्रम कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करेल. भारतीय संघानं पहिल्या सामन्यात अमेरिकेला पराभूत केले होते, तर पाकिस्ताननं सलग दोन सामने जिंकले आहेत.
