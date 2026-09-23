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'पार्ट-टाईम' गोलंदाजाच्या 4 चेंडूत 3 विकेट! इंग्रजांची विजयी घौडदौड सुरुच; टी-20 नंतर वनडेतही धमाका

पहिल्या वनडे सामन्यात इंग्लंडनं श्रीलंकेला 89 धावांनी पराभूत करुन तीन सामन्यांच्या मालिकेत 1-0 अशी आघाडी घेतली. वेगवान गोलंदाजांसाठी अनुकूल खेळपट्टीवर फिरकी गोलंदाजांचंच वर्चस्व होतं.

ENG vs SL 1st ODI
इंग्रजांची विजयी घौडदौड सुरुच (AP Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 23, 2026 at 9:55 AM IST

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चेस्टर-ली-स्ट्रीट ENG vs SL 1st ODI : इंग्लंड आणि श्रीलंका क्रिकेट संघात तीन वनडे सामन्यांची मालिका खेळली जात आहे. या मालिकेतील पहिला सामना चेस्टर-ली-स्ट्रीट इथं खेळला गेला, ज्यात इंग्लंडनं श्रीलंकेचा 89 धावांनी पराभव केला. प्रथम फलंदाजी करताना इंग्लंडचा संघ 265 धावांवर सर्वबाद झाला. मात्र, प्रत्युत्तरात श्रीलंकेचा संघ 200 धावांपर्यंतही पोहोचू शकला नाही आणि 176 धावांवर सर्वबाद झाला. या विजयाचा नायक इंग्लंडचा खेळाडू विल जॅक्स होता. त्यानं फलंदाजी करताना शानदार नाबाद 46 धावा केल्या आणि त्यानंतर गोलंदाजी करताना श्रीलंकेविरुद्ध पाच बळी घेतले. त्याच्या उत्कृष्ट अष्टपैलू कामगिरीबद्दल विल जॅक्सला सामनावीर पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलं आणि इंग्लंडनं मालिकेत 1-0 अशी आघाडी घेतली. यापूर्वी इंग्लंडनं टी-20 मालिकेत श्रीलंकेचा 3-0 असा पराभव केला होता.

हॅरी ब्रुकच्या इंग्लंडसाठी सर्वाधिक धावा : या सामन्यात इंग्लंडचा कर्णधार हॅरी ब्रुकनं नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. संघाची सुरुवात खराब झाली आणि त्यांनी अवघ्या 16 धावांत पहिली विकेट गमावली. मात्र, त्यानंतर दुसऱ्या विकेटसाठी 51 धावांची भक्कम भागीदारी झाली, ज्यामुळं संघाला पुनरागमन करण्यास मदत झाली. विकेट्स पडतच राहिल्या, पण खेळाडूंमधील छोट्या भागीदारींमुळं यजमान इंग्लंडनं 49 व्या षटकाच्या पहिल्याच चेंडूवर सर्वबाद होण्यापूर्वी 265 धावांची सन्मानजनक धावसंख्या उभारली. या सामन्यात इंग्लंडचा सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज कर्णधार हॅरी ब्रूक होता, ज्यानं 69 चेंडूंमध्ये 67 धावा केल्या. श्रीलंकेकडून असिथा फर्नांडो आणि सचिंदू कोलंबेज यांनी प्रत्येकी तीन बळी घेतले.

विल जॅक्सनं चार चेंडूंमध्ये घेतले तीन बळी : जेव्हा श्रीलंका 266 धावांचं लक्ष्य गाठण्यासाठी मैदानात उतरला, तेव्हा त्यांची सुरुवात खराब झाली. संघाच्या विकेट्स पडतच राहिल्या आणि अखेरीस संघ 176 धावांवर सर्वबाद झाला. इंग्लंडचा गोलंदाज विल जॅक्सनं अवघ्या चार चेंडूंमध्ये शेवटच्या तीन विकेट्स घेऊन श्रीलंकेचा डाव संपवला. श्रीलंकेकडून दुनिथ वेलालागेनं सर्वाधिक 45 धावा केल्या, तर कर्णधार कुसल मेंडिसनं 42 आणि पथुम निस्संकानं 27 धावांचं योगदान दिलं. मात्र विल जॅक्सच्या पाच आणि जेमी ओव्हरटनच्या दोन बळींपुढं श्रीलंकेचा एकही फलंदाज टिकू शकला नाही. 37 व्या षटकात संपूर्ण संघ सर्वबाद झाला. टी-20 मालिकेप्रमाणेच, श्रीलंकेची वनडे मालिकेतील सुरुवातही निराशाजनक झाली आहे. मालिकेत अजून दोन सामने शिल्लक असले तरी, श्रीलंकेसाठी पुनरागमन करुन मालिका जिंकणं खूप कठीण वाटत आहे.

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TAGGED:

ENG VS SL 1ST ODI RESULT
इंग्लंड विरुद्ध श्रीलंका वनडे सामना
चार चेंडूत 3 विकेट विल जॅक्स
श्रीलंकेचा 89 धावांनी पराभव
ENGLAND BEAT SRI LANKA BY 89 RUNS

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