वैभव सूर्यवंशीचं पदार्पण लांबणार, भारत-आयर्लंड T20I मालिका रद्द होणार? क्रिकेट बोर्डानं दिली मोठी अपडेट
भारत आणि आयर्लंड क्रिकेट संघातील टी-20 मालिकेबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली होती.
Published : June 22, 2026 at 12:59 PM IST
India vs Ireland Series : भारत आणि आयर्लंड क्रिकेट संघातील टी-20 मालिकेबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली होती. काही दिवसांपूर्वी, आयर्लंडमधील बेलफास्ट शहरात एका फौजदारी प्रकरणानंतर निदर्शनं सुरु झाली, ज्यामुळं अशांतता निर्माण झाली. काही दिवसांपूर्वी, क्रिकेट आयर्लंडनं एक निवेदन जारी करुन सांगितलं की, ते भारत आणि आयर्लंड यांच्यातील टी-20 आंतरराष्ट्रीय मालिकेच्या भवितव्याबाबत लवकरच निर्णय घेतील. क्रिकेट बोर्डानं सुरक्षा परिस्थितीचे मूल्यांकन केलं आहे आणि आता मालिका आयोजित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
भारत-आयर्लंड टी-२० मालिकेबाबत काय निर्णय झाला? : जून महिन्याच्या सुरुवातीला, बेलफास्ट शहरात नागरी अशांततेच्या बातम्या समोर आल्या होत्या. यामुळं भारत आणि आयर्लंड यांच्यातील दोन सामन्यांची टी-20 आंतरराष्ट्रीय मालिका शक्य होईल की नाही, असा प्रश्न निर्माण झाला होता. आता, क्रिकेट आयर्लंडनं एक निवेदन जारी करुन मालिका आयोजित केली जाईल आणि त्यात कोणताही व्यत्यय येणार नाही, याची पुष्टी केली आहे. "बेलफास्टमधील सध्याच्या परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर, क्रिकेट आयर्लंडनं निर्णय घेतला आहे की भारत आणि आयर्लंड यांच्यातील दोन टी-20 सामने 26 आणि 28 जून रोजी नियोजित वेळेनुसार होतील," असं त्यांनी एका निवेदनात म्हटलं आहे.
🚨 India's Ireland tour to go ahead— Cricbuzz (@cricbuzz) June 21, 2026
Cricket Ireland have confirmed that the two T20Is will be played as per schedule
The confirmation comes after a detailed security assessment in Belfast following civil disturbances a couple of weeks ago#IREvsIND #CricketTwitter pic.twitter.com/s76d3EFGUa
सामने नियोजित वेळेनुसार होतील : क्रिकेट आयर्लंडनं एका निवेदनात म्हटलं आहे, "संबंधित सर्वांची सुरक्षा हे आमचं प्राधान्य आहे. आम्हाला खात्री आहे की सामने कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय यशस्वीरित्या पार पडतील. पुनरावलोकनात असं आढळून आलं आहे की स्थळाला किंवा संघांना कोणताही धोका नाही आणि कोणतेही आंदोलन नियोजित नाही. त्यामुळं, सामने नियोजित वेळेनुसार होतील."
आयर्लंड मालिकेसाठी भारतीय संघात बदल : वरुण चक्रवर्ती आयपीएल 2026 दरम्यान जखमी झाला होता आणि त्याला पायाच्या दुखापतीतून सावरण्यासाठी वेळ लागेल. तो सध्या दुखापतीतून सावरत आहे, त्यामुळंच बीसीसीआयनं जाहीर केलं आहे की तो आयर्लंडविरुद्धच्या दोन सामन्यांच्या टी-20 मालिकेत सहभागी होणार नाही.
आयर्लंडविरुद्ध मालिकेसाठी भारतीय संघ : श्रेयस अय्यर (कर्णधार), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, तिलक वर्मा (उपकर्णधार), नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंग, प्रिंस यादव, वैभव सूर्यवंशी, प्रसिद्ध कृष्णा.
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