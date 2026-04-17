हार्दिक पांड्याची कर्णधारपदावरुन हकालपट्टी होणार? सलग चार पराभवानंतर प्रश्न उपस्थित
आयपीएलमध्ये पाच वेळच्या चॅम्पियन मुंबई इंडियन्सला पंजाब किंग्सकडून 7 गडी राखून दारुण पराभव पत्करावा लागला. या पराभवानंतर हार्दिक पांड्याच्या कर्णधारपदावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे.
Published : April 17, 2026 at 10:03 AM IST
मुंबई Hardik Pandya : आयपीएल 2026 च्या 24व्या सामन्यात, पाच वेळच्या चॅम्पियन मुंबई इंडियन्सला पंजाब किंग्सकडून 7 गडी राखून दारुण पराभव पत्करावा लागला. वानखेडे स्टेडियमवर 196 धावांचं लक्ष्य असताना मुंबई इंडियन्सनं पंजाब किंग्सला 16.3 षटकांत 198 धावांनी पराभूत केलं. या हंगामातील पाच सामन्यांमधील मुंबईचा हा सलग चौथा पराभव आहे. या पराभवानंतर हार्दिक पांड्याच्या कर्णधारपदावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. सोशल मीडियावर चाहते मुंबई इंडियन्सच्या कर्णधारपदात बदल करण्याची मागणी करत आहेत.
Another disappointing night at the Wankhede. pic.twitter.com/9ic7MrHVGQ— Mumbai Indians (@mipaltan) April 16, 2026
हार्दिक पांड्या कर्णधारपद गमावणार? : वानखेडे स्टेडियमवर पंजाब किंग्सकडून (PBKS) 7 गडी राखून झालेल्या दारुण पराभवानंतर मुंबई इंडियन्सचा कर्णधार हार्दिक पांड्याच्या भविष्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. आयपीएल 2026 हंगामाच्या सुरुवातीला कोलकाता नाईट रायडर्सविरुद्ध (KKR) विजय मिळवल्यानंतर मुंबई इंडियन्सनं सलग चार सामने गमावले आहेत. मुंबईला दिल्ली कॅपिटल्स (DC), राजस्थान रॉयल्स (RR), रॉयल चॅलेंजर्स बंगलोर (RCB) आणि पंजाब किंग्स यांच्याकडून पराभव पत्करावा लागला. यापैकी दोन सामने संघानं आपल्या घरच्या मैदानावर गमावले. सलग चार पराभव आणि संघाच्या खराब कामगिरीमुळं हार्दिक चाहत्यांच्या रोषाला सामोरं जात आहे.
हार्दिकच्या जागी पर्याय कोण : सोशल मीडियावर हार्दिकवर मोठ्या प्रमाणावर टीका होत असून, त्याला कर्णधारपदावरुन हटवण्याची मागणी होत आहे. समीक्षकांच्या मते, त्याचे कर्णधारपदाचे निर्णय संघासाठी फायदेशीर ठरत नाहीत. मात्र, हार्दिकला कर्णधारपदावरून हटवायचं की नाही, याचा निर्णय मुंबई इंडियन्सचे संघ व्यवस्थापन हंगामाच्या मध्यात घेईल. मात्र, मुंबईकडे सूर्यकुमार यादवच्या रुपात एक पर्याय आहे, ज्यानं नुकतंच भारताला 2026 च्या टी-20 विश्वचषकाचं विजेतेपद मिळवून दिलं.
🚨 HEATED ARGUMENT BETWEEN HARDIK PANDYA AND JASPRIT BUMRAH FOR FIELD PLACEMENT 🚨— Cricket Central (@CricketCentrl) April 16, 2026
When Jasprit Bumrah bowling, Hardik Pandya was seen giving suggestions to him and setting the field according to himself, not according to Bumrah.
Jasprit Bumrah argued once but later surrendered… pic.twitter.com/kXouus6xJE
आयपीएलमधील हार्दिक पांड्याचा कर्णधारपदाचा विक्रम : हार्दिक पांड्यानं आतापर्यंत आयपीएलमध्ये दोन संघांचं कर्णधारपद भूषवलं आहे आणि दोन्ही संघांसोबतचा त्याचा प्रवास खूप वेगळा राहिला आहे. त्याच्या नेतृत्वात गुजरात टायटन्सला त्यांच्या पहिल्या हंगामात यशस्वी ट्रॉफी मिळवून दिली, तर मुंबई इंडियन्ससोबतचा त्याचा कार्यकाळ आव्हानात्मक ठरला. आयपीएल 2024 मध्ये हार्दिकनं रोहित शर्माच्या जागी एमआयचं कर्णधारपद स्वीकारलं. हार्दिकनं आतापर्यंत 63 आयपीएल सामन्यांमध्ये कर्णधारपद भूषवलं असून, त्यात 36 विजय आणि 27 पराभव आहेत. त्याची विजयाची टक्केवारी अंदाजे 58 टक्के आहे.
