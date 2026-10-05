अरे देवा! गोलंदाजानं टाकलेल्या वाईड चेंडूवर षटकार; मात्र अंपायरनं दिल्या फक्त 5 धावा
क्रिकेटनं आपल्या प्रदीर्घ इतिहासात अनेक विचित्र घटना पाहिल्या आहेत, पण कॅनडामध्ये खेळल्या जात असलेल्या सुपर 60 स्पर्धेत एक अभूतपूर्व घटना घडली.
Published : October 5, 2026 at 3:14 PM IST
मुंबई Six on Wide Ball : क्रिकेटनं आपल्या प्रदीर्घ इतिहासात अनेक विचित्र घटना पाहिल्या आहेत, पण कॅनडामध्ये खेळल्या जात असलेल्या सुपर 60 स्पर्धेत एक अशी अभूतपूर्व घटना घडली, जी यापूर्वी पाहायला मिळाली नाही. उपांत्य फेरीच्या सामन्यात, एक वाईड बॉल थेट यष्टीरक्षकाच्या डोक्यावरुन षटकार गेला, पण पंचांनी केवळ पाच धावा दिल्या.
वाईड बॉलवर गेला षटकार : वास्तविक ही घटना टोरोंटो सिक्सर्स आणि मिसिसॉगा मास्टर्स यांच्यातील कॅनडा सुपर 60 उपांत्य फेरीच्या सामन्यादरम्यान घडली. मिसिसॉगाकडून खेळताना, अमेरिकन वेगवान गोलंदाज अली खानचा एक बाउन्सर इतका उंच उडाला की तो यष्टीरक्षकाच्या डोक्यावरुन थेट सीमारेषा ओलांडून गेला. वृत्तानुसार, त्या मैदानाची सीमारेषा केवळ 45 मीटर आहे, त्यामुळं इतर ठिकाणी खेळल्या जाणाऱ्या क्रिकेट सामन्यांच्या तुलनेत चेंडूला खूपच कमी अंतर कापावं लागलं.
A historic wide with a six from the bowler in Canada Super60. 🤣 https://t.co/8YHNJTRs78— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) October 5, 2026
यावर विश्वास ठेवणं अवघड की 22-यार्डच्या खेळपट्टीवर आदळल्यानंतर, चेंडूनं ना फलंदाजाला स्पर्श केला ना यष्टीरक्षकाला. उलट, चेंडू थेट सीमारेषेच्या पलीकडे जाऊन पडला. त्यानुसार, तो षटकार होता आणि फलंदाजी करणाऱ्या संघाला एकूण सात धावा मिळायला हव्या होत्या, पण पंचांनी फक्त पाच धावा दिल्या.
🚨 MAYBE FIRST TIME IN CRICKET HISTORY 🚨 Ali Khan bowls a bouncer, and the ball goes for a SIX 😳 That's a Wide + Six, possibly the first time this has happened in cricket history 😂 A must watch 👇🏻 https://t.co/6QACwUgT2T— Richard Kettlebourogh Fans (@RichKettle07) October 5, 2026
आयसीसीचे नियम काय सांगतात? : आयसीसीच्या नियमांनुसार, वाईड चेंडूवर एक धाव दंड म्हणून दिली जाते, पण जर तोच वाईड चेंडू सीमारेषा ओलांडून गेला, तर चार धावा दिल्या जातात. यामुळं एकूण पाच धावा होतात, ज्यात वाईडसाठी एक धाव आणि चौकारासाठी चार धावा समाविष्ट आहेत. मात्र, त्याच वाईड चेंडूवर षटकार मारला तरी, फलंदाजी करणाऱ्या संघाला फक्त पाचच धावा मिळतात, कारण नियमांनुसार, फलंदाजाला सहा धावा तेव्हाच मिळतात जेव्हा चेंडू बॅटनं मारला जातो आणि न टप्पा पडता थेट सीमारेषेच्या पलीकडे जातो. बॅटला स्पर्श न करता सीमारेषेवर पोहोचलेल्या चेंडूसाठी आपोआप सहा धावा मिळत नाहीत. अशा परिस्थितीत, चौकारासाठी चार धावा दिल्या जातात.
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