जस्टिन ग्रीव्हज ठरला पाकिस्तानचा कर्दनकाळ! गोलंदाजीनंतर फलंदाजीतही पाहुण्यांना आणलं नाकीनऊ
पाकिस्तान आणि वेस्ट इंडिज क्रिकेट संघातील कसोटी मालिकेतील दुसरा सामना सुरु झाला आहे. पहिली कसोटी गमावल्यानंतर, पाकिस्तान क्रिकेट संघ दुसऱ्या कसोटीतही अडचणीत सापडलेला दिसत आहे.
Published : August 3, 2026 at 1:05 PM IST
WI vs PAK 2nd Test : पाकिस्तान आणि वेस्ट इंडिज क्रिकेट संघातील कसोटी मालिकेतील दुसरा सामना सुरु झाला आहे. पहिली कसोटी आधीच गमावल्यानंतर, पाकिस्तान क्रिकेट संघ दुसऱ्या कसोटीतही अडचणीत सापडलेला दिसत आहे. पावसामुळं पहिल्या दिवसाचा खेळ थांबवण्यात आला असला तरी, प्रथम फलंदाजी करताना वेस्ट इंडिजनं चांगली धावसंख्या उभारली आहे. मागील सामन्यात आपल्या गोलंदाजीनं पाकिस्तानला अडचणीत आणणाऱ्या जस्टिन ग्रीव्ह्सनं या सामन्यात आपल्या फलंदाजीनं विरोधी संघाच्या अडचणी आणखी वाढवल्या आहेत. पाकिस्तानसाठी आणखी एक अडचण म्हणजे शान मसूद संघाबाहेर आहे.
Stumps on Day 1️⃣ at the Queen's Park Oval.— Windies Cricket (@windiescricket) August 2, 2026
Justin Greaves led the way with a composed 64, guiding the West Indies to a solid position after the opening day's play. 🏏#WIvPAK #WIOutside #MenInMaroon pic.twitter.com/eQQrxPE5NN
पहिल्या दिवसाचा खेळात काय झालं : वेस्ट इंडिज आणि पाकिस्तान यांच्यातील जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिपचा दुसरा सामना सुरु आहे. पहिल्या दिवशी पावसामुळं सामन्यात व्यत्यय आला, त्यामुळं केवळ 74 षटकंच टाकता आली. वेस्ट इंडिजनं पाच गडी गमावून 239 धावा केल्या आहेत. दिवसाचा खेळ संपला तेव्हा जस्टिन ग्रीव्हज 64 धावांवर आणि कर्णधार रॉस्टन चेस 36 धावांवर होता. मालिकेतील पहिल्या सामन्यात जस्टिन ग्रीव्हजनं आपल्या गोलंदाजीनं पाकिस्तानला चकित केलं होतं. त्यानं या सामन्यात अजून गोलंदाजी केलेली नाही, पण हे स्पष्ट आहे की तो चांगली फलंदाजी करत आहे आणि सध्या नाबाद आहे.
Making it a dream summer, Justin reaches another milestone. 🏏🙌🏿#WIvPAK | #MenInMaroon | #WIOutside pic.twitter.com/Z4H8iMVREA— Windies Cricket (@windiescricket) August 2, 2026
पहिल्या सामन्यात जस्टिन ग्रीव्हजची धारदार गोलंदाजी : मालिकेतील पहिल्या सामन्याच्या पहिल्या डावात जस्टिन ग्रीव्हजनं 11 षटकांत 27 धावा देऊन 5 बळी घेतले. त्यानं सलग पाच षटकांत एकही धाव न देता हे पाच बळी घेतले. यामुळं पाकिस्तानी संघ केवळ 282 धावांवर सर्वबाद झाला. सामन्याच्या दुसऱ्या डावातही ग्रीव्हजनं 5 षटकं गोलंदाजी करुन 2 बळी घेतले. पाकिस्तानी संघ पहिला सामना 90 धावांनी हरला.
जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिपच्या (WTC) गुणतालिकेत पाकिस्तान संघ तळाशी : ही मालिका जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिपचा भाग म्हणून खेळली जात आहे, ज्यात पाकिस्तानी संघ सध्या गुणतालिकेत तळाशी आहे. त्यांचा मागील सामना गमावणं हा एक मोठा पराभव होता आणि आता हा सामनाही गमावल्यास त्यांची पीसीटी (PCT) आणखी कमी होईल. आता, उर्वरित चार दिवसांत प्रत्येक संघ कशी कामगिरी करतो हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.
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