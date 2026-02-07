ETV Bharat / sports

रोमारियो शेफर्डची 'पहिली' हॅटट्रिक; स्कॉटलंडविरुद्ध कॅरोबियन संघाचा सहज विजय

आयसीसी पुरुष टी-20 विश्वचषकाच्या दुसरा सामना रोजी वेस्ट इंडिज आणि स्कॉटलंड क्रिकेट संघात कोलकात्यातील ईडन गार्डन्स इथं खेळवण्यात आला.

WI Beat SCO
रोमारियो शेफर्ड (IANS Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 7, 2026 at 7:26 PM IST

2 Min Read
कोलकाता WI Beat SCO : आयसीसी पुरुष टी-20 विश्वचषकाच्या दुसरा सामना रोजी वेस्ट इंडिज आणि स्कॉटलंड क्रिकेट संघात कोलकात्यातील ईडन गार्डन्स इथं खेळवण्यात आला. या सामन्यात वेस्ट इंडिजनं 35 धावांनी विजय मिळवत, हंगामाची विजयी सुरुवात केली. वेस्ट इंडिजनं प्रथम फलंदाजी करत स्कॉटलंडसमोर विजयासाठी 183 धावांचं लक्ष्य ठेवलं होतं, परंतु प्रत्युत्तरात स्कॉटीश संघ 18.5 षटकांत 147 धावांतच गारद झाला. वेस्ट इंडिजकडून वेगवान गोलंदाज रोमारियो शेफर्डनं शानदार गोलंदाजी करत हॅटट्रिक करत पाच विकेट घेत संघाच्या विजयात मोलाची भूमिका बजावली. विशेष म्हणजे टी-20 वर्ल्ड कपमध्ये हॅटट्रिक घेणारा रोमारियो शेफर्ड पहिलाच खेळाडू ठरला आहे. तसंच यंदाच्या हंगामातील ही पहिलीच हॅटट्रिक आहे.

हेटमायरचं वादळी अर्धशतक : सामन्यात नाणेफेक गमावल्यानंतर आणि प्रथम फलंदाजी करताना वेस्ट इंडिजनं 5 बाद 182 धावा केल्या. संघाकडून शिमरॉन हेटमायरनं 36 चेंडूत 64 धावांचं सर्वाधिक योगदान दिलं, ज्यामध्ये सहा षटकार आणि दोन चौकारांचा समावेश होता. हेटमायरनं फक्त 22 चेंडूत आपलं अर्धशतक पूर्ण केलं. टी-20 विश्वचषकातील वेस्ट इंडिजच्या फलंदाजानं केलेलं हे सर्वात जलद अर्धशतक होतं. सलामीवीर ब्रँडन किंगनंही 30 चेंडूत 35 धावांची खेळी खेळली, ज्यामध्ये चार चौकार आणि एक षटकार मारला. शेरफेन रुदरफोर्ड (26 धावा) आणि रोवमन पॉवेल (24 धावा) देखील क्रीजवर टिकून राहण्यात यशस्वी झाले. स्कॉटलंडकडून ब्रॅड करीनं सर्वाधिक दोन विकेट घेतल्या. मायकेल लीस्क, ऑलिव्हर डेव्हिडसन आणि सफयान शरीफ यांनी प्रत्येकी एक विकेट घेतली.

रोमारियो शेफर्डची हॅटट्रिक : धावांचा पाठलाग करताना स्कॉटलंडचा कर्णधार रिची बेरिंग्टननं 24 चेंडूत 42 धावा केल्या, ज्यात तीन चौकार आणि दोन षटकारांचा समावेश होता. टॉम ब्रूसनं 28 चेंडूत 35 धावा केल्या, ज्यामध्ये दोन षटकार आणि एक चौकार होता. याशिवाय, इतर स्कॉटिश फलंदाज फारसं काही करु शकले नाहीत. वेस्ट इंडिजकडून वेगवान गोलंदाज रोमारियो शेफर्डनं हॅटट्रिकसह पाच विकेट घेतल्या. स्कॉटलंडच्या डावाच्या 17व्या षटकात मॅथ्यू क्रॉस, मायकेल लीस्क आणि ऑलिव्हर डेव्हिडसन यांना बाद करुन शेफर्डनं हॅटट्रिक पूर्ण केली, तर जेसन होल्डरनं तीन विकेट घेतल्या. गुडाकेश मोती आणि शमर जोसेफ यांनी प्रत्येकी एक विकेट घेतली.

वेस्ट इंडिजनं दोन वेळा जिंकला वर्ल्ड कप : वेस्ट इंडिजनं दोन वेळा टी-20 विश्वचषक जिंकला आहे, परंतु गेल्या काही आवृत्त्यांमध्ये त्यांची कामगिरी खराब राहिली आहे. दरम्यान, स्कॉटलंडकडे मोठ्या सामन्यांच्या स्पर्धेत फारसा अनुभव नाही. बांगलादेश बाहेर पडल्यानंतर स्कॉटलंडला सध्याच्या विश्वचषकात खेळण्याची संधी मिळाली.

