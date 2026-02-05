ETV Bharat / sports

पाकिस्तान खेळणार नसतानाही भारतीय कर्णधार सूर्या नाणेफेकीसाठी मैदानात जाणार? काय आहे ICC चा नियम?

2026 च्या टी-20 विश्वचषक स्पर्धेत 15 फेब्रुवारी रोजी भारताविरुद्ध होणाऱ्या हाय-व्होल्टेज सामन्यावर बहिष्कार टाकणार असल्याचं पाकिस्ताननं स्पष्ट केलं आहे.

IND vs PAK T20I Match
पाकिस्तान खेळणार नसतानाही भारतीय कर्णधार सूर्या नाणेफेकीसाठी मैदानात जाणार? (AP Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 5, 2026 at 2:40 PM IST

2 Min Read
मुंबई IND vs PAK T20I Match : 2026 च्या टी-20 विश्वचषक स्पर्धेत 15 फेब्रुवारी रोजी भारताविरुद्ध होणाऱ्या हाय-व्होल्टेज सामन्यावर बहिष्कार टाकणार असल्याचं पाकिस्ताननं स्पष्ट केलं आहे. हा सामना कोलंबो येथील आर. प्रेमदासा स्टेडियमवर खेळवला जाणार आहे. जर पाकिस्तान आपल्या निर्णयावर ठाम राहिला तर क्रिकेटमधील सर्वात मोठ्या संघर्षांपैकी एक मानला जाणारा हा सामना रद्द केला जाईल. पण मोठा प्रश्न असा आहे की जर सामना नियोजित नसेल तर टीम इंडियानं श्रीलंकेला जावं का? तर उत्तर आहे; हो. त्यांना नक्कीच जावे लागेल. आता, यामागील नियम काय असतात ते जाणून घेऊया.

भारताला होणार फायदा : पाकिस्तान या सामन्यात मैदानात उतरणार नाही आणि सामना गमावेल. अशा परिस्थितीत, जर भारतीय संघ वेळेवर स्टेडियमवर पोहोचला आणि खेळण्यासाठी पूर्णपणे तयार असेल तरच भारताला पूर्ण दोन गुण मिळतील. अशा परिस्थितीत, सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखालील टीम इंडियाला श्रीलंकेला जावं लागेल. कर्णधार सूर्यकुमार यादव ठरलेल्या वेळी टॉससाठी मैदानात उतरेल. जर पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान अली आगा नाणेफेकीसाठी आला नाही, तर सामनाधिकारी भारताला विजेता घोषित करतील आणि भारताला दोन गुण मिळतील.

जर भारत श्रीलंकेला गेला नाही तर काय होईल? : जर भारतीय संघ श्रीलंकेला गेला नाही, आणि सामना होणार नाही असं मानून गेला नाही, तर भारताचं नुकसान होऊ शकते. अशा परिस्थितीत, सामनाधिकारी दोन्ही संघांना प्रत्येकी एक गुण देतील.

आयसीसीचे नियम काय म्हणतात? : आयसीसीच्या नियमांनुसार, पूर्ण दोन गुण मिळविण्यासाठी संघ मैदानावर उपस्थित असणं आणि नाणेफेकीसाठी उपलब्ध असणं आवश्यक आहे. म्हणून, भारतीय संघ कोलंबोला जाईल, तिथं सराव करेल आणि प्रत्येक सामन्यापूर्वी केल्याप्रमाणे सर्व सामन्याच्या औपचारिकता पूर्ण करेल.

आयसीसी पाकिस्तावर कारवाई करणार? : सध्या, आयसीसीनं पाकिस्तानला कोणतीही थेट शिक्षा जाहीर केलेली नाही. मात्र, एका अधिकृत निवेदनात, आयसीसीनं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाला (PCB) त्यांच्या सरकारच्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्यास सांगितलं आहे, कारण अशा हालचालीमुळं जागतिक क्रिकेटला नुकसान होतं. आयसीसीनं असा इशाराही दिला आहे की या निर्णयाचे पाकिस्तानी क्रिकेटवर गंभीर परिणाम होऊ शकतात, परंतु अद्याप कोणतीही औपचारिक मंजुरी किंवा शिक्षा जाहीर केलेली नाही. मात्र, असं मानलं जातं की आयसीसी पाकिस्तानविरुद्ध कठोर कारवाई करू शकतं.

पाकिस्तानच्या नेट रन रेटवर काय परिणाम होईल? : भारताविरुद्धच्या सामन्यावर बहिष्कार टाकल्यानं पाकिस्तानचे गुण कमी होतीलच, परंतु त्याच्या नेट रन रेटवर (NRR) देखील गंभीर परिणाम होतील. आयसीसीच्या नियमांनुसार, खेळण्यास नकार देणाऱ्या संघाला संपूर्ण परिणामांना सामोरं जावं लागेल. गणना गृहीत धरेल की पाकिस्ताननं पूर्ण 20 षटकं खेळली आणि शून्य धावा केल्या, तर भारताच्या नेट रन रेटवर नकारात्मक परिणाम होणार नाही कारण भारत खेळण्यास तयार होता. याचा अर्थ असा की पाकिस्तानच्या नेट रन रेटमध्ये लक्षणीय घट होईल, ज्यामुळं स्पर्धेत त्यांचं स्थान आणखी धोक्यात येऊ शकतं.

IND VS PAK T20I MATCH

