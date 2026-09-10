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सर्वोच्च न्यायालयाचा BCCI ला प्रश्न; 2025 मधील कालद्याच्या संदर्भात केली विचारणा

भारतीय क्रिकेटच्या प्रशासनासंबंधीचा मुद्दा पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे.

SC Asks BCCI
सर्वोच्च न्यायालय (संग्रहित छायाचित्र) (IANS Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 10, 2026 at 9:44 AM IST

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नवी दिल्ली SC Asks BCCI : भारतीय क्रिकेटच्या प्रशासनासंबंधीचा मुद्दा पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन कायदा, 2025 लागू झाला असताना, या क्रिकेट संस्थांना त्यातून का वगळण्यात यावं? असा प्रश्न न्यायालयानं बीसीसीआय आणि राज्य क्रिकेट संघटनांना विचारला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं बीसीसीआय आणि राज्य संघटनांचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकिलांना या प्रकरणी स्पष्ट सूचना मागण्यास सांगितलं आहे.

राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन कायद्याच्या कक्षेत बीसीसीआय का येत नाही? : सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानं 9 सप्टेंबर रोजी बीसीसीआयशी संबंधित एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान हा प्रश्न उपस्थित केला. या खंडपीठात न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि व्ही. मोहना यांचाही समावेश होता. अनेक क्रिकेट संघटनांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी करताना, न्यायालयानं विशेषतः बीसीसीआय आणि राज्य संघटनांच्या अधिकाऱ्यांच्या सेवाशर्तींवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. वृत्तसंस्था पीटीआयनं दिलेल्या वृत्तानुसार, न्यायालयानं बीसीसीआय आणि राज्य क्रिकेट संघटनांचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकिलांना विचारलं की, 2025 मध्ये लागू झालेल्या राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन कायद्यांतर्गत त्यांच्या अधिकाऱ्यांच्या सेवाशर्तींचा समावेश का करु नये? खंडपीठानं वकिलांना या संदर्भात त्यांची मतं मांडण्यास आणि सूचना घेण्यास सांगितलं आहे.

खरं तर, बीसीसीआयशी संबंधित हा मुद्दा नवीन नाही. 2014 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात यासंबंधी एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. तेव्हापासून, या प्रकरणी वेळोवेळी न्यायालयात विविध अर्ज सादर करण्यात आले आहेत. क्रिकेट प्रशासनात सुधारणा करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानं यापूर्वी माजी सरन्यायाधीश आर. एम. लोढा यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली होती.

लोढा समितीनंतर बीसीसीआयच्या नियमांमध्ये बदल : बीसीसीआयसाठी घटना तयार करणं, तसंच बीसीसीआयचं कामकाज आणि रचना सुधारण्यासाठी उपाययोजना सुचवण्याचं काम लोढा समितीला सोपवण्यात आलं होतं. नंतर सर्वोच्च न्यायालयानं समितीच्या शिफारसी स्वीकारल्या, ज्यांचा उद्देश बीसीसीआयच्या प्रशासनात सुधारणा करणे हा होता.

सप्टेंबर 2022 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयानं बीसीसीआयच्या घटनेतील दुरुस्त्यांनाही मंजुरी दिली. या दुरुस्तीनुसार, राज्य क्रिकेट संघटनेतील सहा वर्षांच्या आणि बीसीसीआयमधील तीन वर्षांच्या कार्यकाळानंतर पदाधिकाऱ्यासाठी सहा वर्षांचा 'कूलिंग-ऑफ' कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. याचा अर्थ, 'कूलिंग-ऑफ' कालावधीपूर्वी पदाधिकारी एकूण 12 वर्षे पद धारण करु शकतो. नियमांनुसार, पदाधिकारी बीसीसीआय आणि राज्य संघटना स्तरावर सलग दोन कार्यकाळ पूर्ण करु शकतो. यानंतर त्याला तीन वर्षांची अनिवार्य विश्रांती घ्यावी लागेल.

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TAGGED:

NATIONAL SPORTS GOVERNANCE ACT
सर्वोच्च न्यायालयाचा BCCI ला प्रश्न
बीसीसीआय आणि राज्य क्रिकेट संघटना
सरन्यायाधीश सूर्यकांत
SC ASKS BCCI

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