DC विरुद्धच्या सामन्यात RCB नं अचानक आपली जर्सी बदलली; काय आहे कारण?

आयपीएलमध्ये आज एम. चिन्नास्वामी स्टेडियमवर रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु (RCB) आणि दिल्ली कॅपिटल्स (DC) यांच्यात सुरु असलेल्या सामन्यात आरसीबीच्या जर्सीचा रंग बदललेला दिसला.

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 18, 2026 at 2:56 PM IST

1 Min Read
बंगळुरु Why RCB jersey Changes : आयपीएलमध्ये आज एम. चिन्नास्वामी स्टेडियमवर रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु (RCB) आणि दिल्ली कॅपिटल्स (DC) यांच्यात सुरु असलेल्या सामन्यात आरसीबीच्या जर्सीचा रंग बदललेला दिसला. या सामन्यात आरसीबीचे खेळाडू हिरव्या रंगाची जर्सी घालून मैदानात उतरले. यातून संघानं फक्त जर्सीच बदलली नाही, तर पृथ्वी आणि पर्यावरणाच्या संरक्षणाचा संदेशही दिला.

पर्यावरण वाचवण्यासाठी एक अनोखी मोहीम : हिरव्या रंगाची जर्सी हा आरसीबीच्या "ग्रीन इनिशिएटिव्ह"चा एक महत्त्वाचा भाग आहे. या जर्सी जुन्या आणि जीर्ण झालेल्या टाकाऊ वस्तूंचा पुनर्वापर करुन बनवल्या जातात. आरसीबी हा जगातील एकमेव टी-20 संघ आहे जो पूर्णपणे कार्बन-न्यूट्रल आहे. ही फ्रँचायझी आपल्या कार्यक्रमांमधून होणारं प्रदूषण कमी करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करते. 2011 पासून, आरसीबी प्रत्येक हंगामातील एका सामन्यात हिरव्या जर्सी परिधान करत आहे.

काय म्हणाले आरसीबीचे सीईओ : आरसीबीचे सीईओ राजेश मेनन म्हणाले, "एक प्रमुख क्रिकेट फ्रँचायझी म्हणून कार्बन-न्यूट्रल दर्जा मिळवणं सोपं नव्हतं. हे अनेक वर्षांच्या कठोर परिश्रमाचं फळ आहे. आमची हिरवी जर्सी निसर्गाप्रती असलेल्या आमच्या समर्पणाचं प्रतीक आहे. आम्हाला आशा आहे की, हे पाऊल पाहून आमचे लाखो चाहतेसुद्धा पर्यावरणाबद्दल जागरुक होतील आणि त्यांच्या दैनंदिन जीवनात सकारात्मक बदल घडवतील."

हिरव्या रंगातील जर्सीत आरसीबीची कामगिरी : हिरव्या जर्सीतील आरसीबीचा विक्रम विशेष प्रभावी नाही. या फ्रँचायझीनं 2011 पासून 15 सामने खेळले आहेत. या काळात संघानं केवळ पाच सामने जिंकले, नऊ गमावले आणि एक सामना अनिर्णित राहिला. गेल्या हंगामात, जेव्हा आरसीबीनं हिरवी जर्सी परिधान केली होती, तेव्हा त्यांनी राजस्थान रॉयल्सला नऊ गडी राखून पराभूत केलं होतं.

हेही वाचा :

  1. 'ऑरेंज आर्मी' विरुद्ध 'यलो आर्मी' मैदानात; धोनी आजच्या सामन्यात खेळणार?
  2. स्मृती मंधानानं 'हिटमॅन'चा रेकॉर्ड मोडत रचला इतिहास; तरीही भारताचा पहिल्या सामन्यात पराभव
  3. Happy Birthday IPL! मॅक्युलमच्या 158 धावा अन् RCB 140 धावांनी पराभूत; आजच्याच दिवशी झाली होती जगातील सर्वात मोठी लीग सुरु

