क्रिकेटमध्ये 4 वेळा विश्वविजेते, मात्र तरीही नाही स्वतःचं राष्ट्रगीत; 'या' संघाची गोष्टच न्यारी
जगातील सर्वात शक्तिशाली क्रिकेट संघांपैकी एक असलेल्या वेस्ट इंडिजचं स्वतःचं राष्ट्रगीत नाही. चाहत्यांना प्रश्न पडेल की वेस्ट इंडिज संघ आयसीसीच्या स्पर्धांमध्ये ध्वजासह काय गातो.
Published : March 16, 2026 at 2:29 PM IST
मुंबई West Indies Cricket : एक काळ असा होता जेव्हा जागतिक क्रिकेटमध्ये वेस्ट इंडिजचं वर्चस्व होतं. फलंदाजी असो वा गोलंदाजी, विरोधी संघ वेस्ट इंडिजला घाबरत होते. म्हणूनच कॅरिबियन संघानं आयसीसी वनडे विश्वचषकाच्या पहिल्या दोन आवृत्त्या जिंकल्या. शिवाय, वेस्ट इंडिजनं टी-20 विश्वचषकातही वर्चस्व गाजवलं आहे, या स्वरुपात दोनदा जेतेपद जिंकलं आहे. वेस्ट इंडिज संघानं 2026 च्या आयसीसी टी-20 विश्वचषकातही चमकदार कामगिरी करत सुपर-8 फेरी गाठली.
वेस्ट इंडिजचं स्वतःचं राष्ट्रगीत नाही : जगातील सर्वात शक्तिशाली क्रिकेट संघांपैकी एक असलेल्या वेस्ट इंडिजचं स्वतःचं राष्ट्रगीत नाही. चाहत्यांना प्रश्न पडेल की वेस्ट इंडिज संघ आयसीसीच्या स्पर्धांमध्ये ध्वजासह काय गातो. कारण वेस्ट इंडिज वगळता जगातील प्रत्येक संघाचं स्वतःचं राष्ट्रगीत असते. तर, हे असं का आहे ते जाणून घेऊया.
काय आहे कारण : वेस्ट इंडिज हा जगातील एकमेव क्रिकेट संघ आहे ज्याचं स्वतःचं राष्ट्रगीत नाही. खरं तर, वेस्ट इंडिज हा एकच देश नाही, तर कॅरिबियनमधील 15 वेगवेगळ्या देशांचा आणि प्रदेशांचा समूह आहे. जमैका, बार्बाडोस, त्रिनिदाद आणि टोबॅगो आणि गयाना यासारख्या प्रत्येक देशाचं स्वतःचं राष्ट्रगीत आणि ध्वज असल्यानं, एका देशाचं राष्ट्रगीत वाजवणं हा इतर देशांवर अन्याय्य मानला जाईल. म्हणूनच वेस्ट इंडिज संघाचं स्वतःचं राष्ट्रगीत नाही.
वेस्ट इंडिजचे खेळाडू मैदानावर काय गातात? : वेस्ट इंडिज क्रिकेट संघाचं स्वतःचं राष्ट्रगीत नसल्यास, त्यांचे खेळाडू मैदानावर काय गातात? खरं तर, वेस्ट इंडिजचं स्वतःचं क्रिकेट गाणं आहे, "रॅली, रॅली 'वेस्ट इंडिजभोवती, आता आणि कायमचे." हे गाणं त्रिनिदादचे प्रसिद्ध कॅलिप्सो गायक डेव्हिड रुडर यांनी 1980 च्या दशकात लिहिलं आणि संगीतबद्ध केलं होतं. मात्र, वेस्ट इंडिज संघानं 1999-2000 दरम्यान अधिकृतपणे हे गाणं स्वीकारलं.
कॅरिबियन प्रदेशाच्या क्रिकेट संस्कृतीचं प्रतीक : वेस्ट इंडिज क्रिकेट संघ वाईट काळातून जात असताना, संघाला पाठिंबा मिळवण्यासाठी हे गाणं लिहिलं गेलं. शिवाय, वेस्ट इंडिजचा ध्वज कोणत्याही एका देशापुरता मर्यादित नाही. त्यावर ताडाचं झाड आणि क्रिकेटचा बुंधा आहे, जो संपूर्ण कॅरिबियन प्रदेशाच्या क्रिकेट संस्कृतीचं प्रतीक आहे.
