भारतात होणाऱ्या चॅम्पियन्स ट्रॉफीत पाकिस्तानचा समावेश नाही; कारण काय?
पहिल्यांदाच होणारी महिलांची चॅम्पियन्स ट्रॉफी भारतात आयोजित केली जात आहे. ही स्पर्धा पुढील वर्षी खेळवली जाईल.
Published : September 3, 2026 at 3:51 PM IST
मुंबई ICC Womens Champions Trophy : पहिल्यांदाच होणारी महिलांची चॅम्पियन्स ट्रॉफी भारतात आयोजित केली जात आहे. ही स्पर्धा पुढील वर्षी खेळवली जाईल. पुरुषांची चॅम्पियन्स ट्रॉफी अनेक वर्षांपासून आयोजित केली जात असली तरी, आयसीसी पहिल्यांदाच महिलांची स्पर्धा आयोजित करत आहे. या स्पर्धेत एकूण सहा संघ सहभागी होत आहेत, पण त्यात पाकिस्तानच्या नावाचा समावेश नाही. आता पाकिस्तानच्या महिला क्रिकेट संघाचा या आयसीसी स्पर्धेत समावेश का करण्यात आला नाही? असा प्रश्न चाहत्यांच्या मनात उपस्थित होत आहे.
ICYMI the venues and dates of the inaugural ICC Women's Champions Trophy have been confirmed 📝— ICC (@ICC) September 3, 2026
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भारताला यजमानपदाचे हक्क : आयसीसी पहिल्यांदाच महिला चॅम्पियन्स ट्रॉफीचं आयोजन करत आहे. यापूर्वी यजमानपदाचे हक्क श्रीलंकेकडे होते, पण अचानक भारताला यजमानपदाचे हक्क देण्यात आले आहेत. श्रीलंकेच्या क्रिकेटमधील राजकीय हस्तक्षेपामुळं आयसीसीनं हा निर्णय घेतला असल्याचं मानलं जातं. या पहिल्या आयसीसी स्पर्धेत एकूण सहा संघ सहभागी होत आहेत. भारताव्यतिरिक्त ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड, न्यूझीलंड, दक्षिण आफ्रिका आणि श्रीलंका या देशांचे संघ सहभागी होत आहेत.
चॅम्पियन्स ट्रॉफीसाठीचे सहा संघ आयसीसी क्रमवारीच्या आधारावर निश्चित : श्रीलंकेकडून यजमानपदाचे हक्क काढून घेतले असले तरी, त्यांचा संघ स्पर्धेत खेळणार आहे. या यादीत पाकिस्तानचा समावेश नाही. कोणत्याही आयसीसी स्पर्धेत सहभागी होणाऱ्या संघांची यादी क्रमवारीच्या आधारावर ठरवली जाते. नवीनतम आयसीसी वनडे क्रमवारी पाहिल्यास असं दिसून येते की, ऑस्ट्रेलिया पहिल्या क्रमांकावर असून त्यानंतर इंग्लंड आहे. भारतीय क्रिकेट संघ तिसऱ्या, दक्षिण आफ्रिका चौथ्या, न्यूझीलंड पाचव्या आणि श्रीलंका सहाव्या क्रमांकावर आहे. या आधारावर संघांची निवड करण्यात आली आहे.
पाकिस्तान महिला क्रिकेट संघाची स्थिती खूपच खराब : पाकिस्तान महिला क्रिकेट संघ सध्या आयसीसी वनडे क्रमवारीत नवव्या क्रमांकावर आहे. आयसीसीच्या क्रमवारीच्या अंतिम तारखेपर्यंत, पाकिस्तानी संघ पहिल्या सहामध्ये स्थान मिळवू शकला नाही, ज्यामुळं तो स्पर्धेतून बाहेर पडला.
फेब्रुवारी महिन्यात होणार सामने : चॅम्पियन्स ट्रॉफी पुढील वर्षी, 2027 मध्ये, 14 फेब्रुवारी रोजी सुरु होईल आणि 28 फेब्रुवारीपर्यंत चालेल. केवळ दोन ठिकाणी सामने आयोजित केले जातील. आयसीसीनं या स्पर्धांसाठी मुंबई आणि वडोदरा यांची निवड केली आहे. यासह भारत आणखी एका आयसीसी स्पर्धेचं यजमानपद भूषवत आहे.
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