साहेबांविरुद्ध वनडे तिरंगी मालिकेच्या सामन्यात पाकिस्ताननं बदलली पारंपरिक जर्सी! नेमकं कारण काय?
पाकिस्तान क्रिकेट संघानं इंग्लंडविरुद्धच्या सामन्यात पाकिस्तानी संघानं आपल्या पारंपरिक हिरव्या जर्सीऐवजी गुलाबी जर्सी परिधान केली आहे.
Published : October 25, 2026 at 3:48 PM IST
लाहोर Pakistan Jersey Change : पाकिस्तान क्रिकेट संघ लाहोरमधील गद्दाफी स्टेडियमवर इंग्लंडविरुद्ध वनडे तिरंगी मालिकेतील चौथा सामना खेळत आहे. या सामन्यात पाकिस्तानी संघानं आपल्या पारंपरिक हिरव्या जर्सीऐवजी गुलाबी जर्सी परिधान केली आहे. ब्रेस्ट कॅन्सरविषयी जागरुकता निर्माण करण्यासाठी आणि लवकर तपासणीला प्रोत्साहन देण्यासाठी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डानं हा उपक्रम हाती घेतला आहे. जगभरात ऑक्टोबर महिना 'ब्रेस्ट कॅन्सर जागरुकता महिना' म्हणून साजरा केला जातो. याला प्रतिसाद म्हणून, पीसीबीनं 'पिंक रिबन ब्रेस्ट कॅन्सर ट्रस्ट हॉस्पिटल'च्या सहकार्यानं ही मोहीम सुरु केली आहे.
Pakistan go pink for breast cancer awareness 💗 #PAKvENG #PinkDay https://t.co/wkzknHPB9X— Cricinfo (@cricinfo) October 25, 2026
इंग्लंडच्या खेळाडूंचाही मोहिमेला पाठिंबा : पाकिस्तानचे खेळाडू या सामन्यात खास डिझाइन केलेल्या गुलाबी जर्सी घालून खेळत आहेत. दरम्यान, इंग्लंडचे खेळाडू, सामना अधिकारी आणि समालोचक गुलाबी रिबन घालून या मोहिमेला पाठिंबा देत आहेत. सामन्यादरम्यान स्टंप्ससुद्धा गुलाबी रंगाचे आहेत, तर स्टेडियममधील स्क्रीन आणि बिलबोर्डवर ब्रेस्ट कॅन्सरविषयी जागरुकता संदेश प्रदर्शित केले जात आहेत.
पाकिस्तानची नजर अंतिम सामन्यावर : पाकिस्ताननं या तिरंगी मालिकेत आतापर्यंत खेळलेले दोन्ही सामने जिंकले आहेत. पाकिस्तान आणि इंग्लंड व्यतिरिक्त, श्रीलंका संघही या मालिकेत सहभागी होत. आता सलग तिसरा विजय मिळवून अंतिम सामन्यात आपलं स्थान निश्चित करण्याचा पाकिस्तानचा प्रयत्न आहे. दुसरीकडे, इंग्लंडनं आपले दोन्ही सलामीचे सामने गमावले असून अंतिम फेरीतील आशा जिवंत ठेवण्यासाठी त्यांना या सामन्यात विजय अनिवार्य आहे.
Pakistan will wear pink kits against England today as the PCB dedicates the fixture to raising breast cancer awareness 🩷 https://t.co/YxvqsiwiCK— England's Barmy Army 🏴🎺 (@TheBarmyArmy) October 25, 2026
इंग्लंडचा दोन्ही सामन्यांत पराभव : मागील सामन्यात पाकिस्ताननं इंग्लंडला 87 धावांनी पराभूत केलं होतं. यानंतर इंग्लंडला श्रीलंकेविरुद्धही पराभव पत्करावा लागला होता. हॅरी ब्रुकच्या द्विशतकाच्या जोरावर इंग्लंडनं 429 धावा केल्या होत्या. मात्र श्रीलंकेनं एक चेंडू शिल्लक असताना हे महाकाय लक्ष्य गाठलं.
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