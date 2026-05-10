Mother's Day 2026: आज का साजरा केला जातोय मातृदिन, काय आहे इतिहास?; 'या' मायलेकींनी गाजवलं क्रिकेटचं मैदान
Published : May 10, 2026 at 12:17 AM IST
मुंबई Mother's Day 2026 : आईचं प्रेम, त्याग आणि समर्पण प्रत्येक व्यक्तीच्या आयुष्यात अमूल्य असतं. म्हणूनच जगभरात मातांचा सन्मान करण्यासाठी मातृदिन साजरा केला जातो. आपल्या आईच्या सन्मानार्थ एका मुलीनं सुरु केलेला हा दिवस, तेव्हापासून जगभरात एक विशेष प्रसंग बनला आहे.
कधी साजरा होतो मातृदिन : खरंतर मातृदिन केवळ भेटवस्तू देण्यापुरता मर्यादित नाही; तो आईबद्दल प्रेम आणि आदर व्यक्त करण्याची एक संधी बनला आहे. या दिवशी, लोक आपल्या आईसोबत वेळ घालवतात, तिला विशेष वाटावं असं करतात आणि तिच्या योगदानाबद्दल तिचे आभार मानतात. हा विशेष दिवस दरवर्षी मे महिन्याच्या दुसऱ्या रविवारी साजरा केला जातो. हा दिवस कसा सुरु झाला आणि तो मे महिन्याच्या दुसऱ्या रविवारी का साजरा केला जातो, हे फार कमी लोकांना माहीत आहे. या विशेष दिवसाचा इतिहास अत्यंत हृदयस्पर्शी आणि प्रेरणादायी आहे.
कसा सुरु झाला मातृदिवस : मातृदिन सुरु करण्याचं श्रेय ॲना जार्विस यांना दिलं जातं. आपल्या आईच्या निधनानंतर, त्यांनी तिच्या सन्मानार्थ एका विशेष दिवसाची सुरुवात केली. ॲना यांची इच्छा होती की प्रत्येकानं आपल्या आईच्या प्रेमाचा आणि त्यागाचा सन्मान करावा. याच विचारानं पुढं मातृदिनाचं स्वरुप धारण केलं. ॲना जार्विस यांच्या आईचं मे महिन्यात निधन झालं. त्यांच्या स्मरणार्थ, मातृदिन पहिल्यांदा मे महिन्याच्या दुसऱ्या रविवारी साजरा केला गेला. नंतर, ही तारीख इतकी लोकप्रिय झाली की ती कायमस्वरुपी स्वीकारण्यात आली. म्हणूनच दरवर्षी मे महिन्याच्या दुसऱ्या रविवारी मातृदिन साजरा केला जातो.
1914 मध्ये मिळाली अधिकृत मान्यता : तत्कालीन अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष, वुड्रो विल्सन यांनी 1914 मध्ये मातृदिनाला अधिकृत मान्यता दिली. त्यानंतर तो राष्ट्रीय सुट्टी म्हणून घोषित करण्यात आला. हळूहळू, ही परंपरा जगभरातील अनेक देशांमध्ये पसरली आणि आज, भारतासह अनेक देशांमध्ये हा दिवस मोठ्या उत्साहानं साजरा केला जातो. या विशेष प्रसंगी, आम्ही तुम्हाला आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळलेल्या एका आई-मुलीच्या जोडीबद्दल सांगणार आहोत. या जोडीनं वेगवेगळ्या पिढ्यांमध्ये एकाच देशासाठी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळून इतिहास रचला. ही आहे ऑस्ट्रेलियाची स्टार अष्टपैलू खेळाडू किम गार्थ आणि तिची आई ॲन-मेरी गार्थ यांची.
वयाच्या 14 व्या वर्षी आंतरराष्ट्रीय पदार्पण : किम गार्थनं वयाच्या अवघ्या 14व्या वर्षी आयर्लंडच्या महिला संघाकडून आंतरराष्ट्रीय पदार्पण केलं. त्यावेळी, ती टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळणारी जगातील सर्वात तरुण खेळाडू ठरली. आयर्लंडसाठी, किमनं 34 वनडे सामन्यांमध्ये 448 धावा केल्या आणि 23 बळी घेतले. तर 51 टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये तिनं 762 धावा आणि 42 बळी मिळवले, ज्यामुळं फेब्रुवारी 2021 मध्ये तिला आयर्लंडची दशकातील सर्वोत्कृष्ट महिला क्रिकेटपटू हा किताब मिळाला.
आईनंही खेळलं क्रिकेट : पण 2020 मध्ये, किम ऑस्ट्रेलियाला स्थलांतरित झाली. तिनं क्रिकेट व्हिक्टोरियासोबत करार केला आणि अनेक वर्षांच्या कठोर परिश्रमानंतर 2022 मध्ये ऑस्ट्रेलियन राष्ट्रीय संघात आपलं स्थान निश्चित केले. आता, ती तिन्ही फॉरमॅटमध्ये कांगारुंसाठी खेळते आणि जगातील सर्वोत्कृष्ट अष्टपैलू खेळाडूंपैकी एक मानली जाते. किमची आई, ॲन-मेरी गार्थ, यादेखील आयर्लंडच्या महिला संघाकडून खेळल्या होत्या. त्यांनी 1988-89 दरम्यान 12 वनडे सामने खेळले, ज्यात त्यांनी 6 बळी घेतले आणि 14 धावा केल्या. क्रिकेट म्हणजे फक्त किम आणि तिची आई नाही. तर तिचे वडील, जोनाथन गार्थ, हे देखील आयर्लंडकडून खेळले होते. तिचे दोन्ही भाऊ देखील क्रिकेटमध्ये सहभागी आहेत, म्हणजेच संपूर्ण कुटुंब क्रिकेटच्या मैदानावर या खेळासाठी योगदान देत आहे.
