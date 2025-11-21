नव्या वेळेवर सुरु होणार IND vs SA दुसरा कसोटी सामना? काय आहे नवीन वेळ, वाचा सविस्तर
दक्षिण आफ्रिका आणि भारत क्रिकेट संघातील दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेतील दुसरा आणि शेवटचा सामना शनिवार 22 नोव्हेंबर रोजी गुवाहाटी येथील बरसापारा क्रिकेट स्टेडियमवर खेळला जाईल.
गुवाहाटी IND vs SA 2nd Test : दक्षिण आफ्रिका आणि भारत क्रिकेट संघातील दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेतील दुसरा आणि शेवटचा सामना शनिवार 22 नोव्हेंबर रोजी गुवाहाटी येथील बरसापारा क्रिकेट स्टेडियमवर खेळला जाईल. कोलकाता येथील पहिल्या कसोटीत भारतीय क्रिकेट संघाला मानहानीकारक पराभव पत्करावा लागला. चौथ्या डावात भारतीय संघ फक्त 93 धावांवर सर्वबाद झाला आणि 124 धावांचं लक्ष्य गाठण्यात अपयशी ठरला. गेल्या वर्षातील भारताचा हा घरच्या मैदानावरील चौथा पराभव होता, ज्यामुळं यजमानांना न्यूझीलंडविरुद्धच्या व्हाईटवॉशची आठवण झाली. सतत टीकेचा सामना करणाऱ्या भारतीय संघासाठी हा सामना मालिका वाचवण्यासाठी करा किंवा मरो अशी लढाई बनली आहे.
🗣️🗣️ 𝙏𝙝𝙞𝙨 𝙏𝙚𝙨𝙩 𝙞𝙨 𝙫𝙚𝙧𝙮 𝙨𝙥𝙚𝙘𝙞𝙖𝙡 𝙛𝙤𝙧 𝙂𝙪𝙬𝙖𝙝𝙖𝙩𝙞#TeamIndia Captain Rishabh Pant on the atmosphere in Guwahati ahead of the city's historic first Test 🙌#INDvSA | @IDFCFIRSTBank | @RishabhPant17 pic.twitter.com/InLd8gsu3q— BCCI (@BCCI) November 21, 2025
आफ्रिका संघ कामगिरीची पुनरावृत्ती करणार? : पहिल्या कसोटीत भारतीय संघानं बराच काळ सामन्यावर वर्चस्व गाजवलं असेल, परंतु चौथ्या डावात फलंदाजीच्या खराब कामगिरीनं सर्व काही बदललं. दुसरीकडे, दक्षिण आफ्रिका आत्मविश्वासानं भरलेला असेल. कोलकाता कसोटीत दक्षिण आफ्रिकेने उत्कृष्ट गोलंदाजी केली. टेम्बा बावुमाच्या नेतृत्वाखाली, जागतिक कसोटी चॅम्पियन्सनी त्यांना सर्वात धोकादायक रेड-बॉल संघ का मानलं जातं हे दाखवून दिलं. सायमन हार्मरनं दोन्ही डावात आठ बळी घेत सामन्याचे चित्र बदलले आणि आता तो गुवाहाटी कसोटीतही त्याच्या कामगिरीची पुनरावृत्ती करण्याचा प्रयत्न करेल.
🚨 Update 🚨#TeamIndia captain Shubman Gill, who suffered a neck injury during the first Test against South Africa, has been ruled out of the second Test in Guwahati.— BCCI (@BCCI) November 21, 2025
दोन्ही संघांचा हेड टू हेड रेकॉर्ड : भारत आणि दक्षिण आफ्रिका आतापर्यंत 45 कसोटी सामने खेळले आहेत. दक्षिण आफ्रिकेनं 19 सामने जिंकले आहेत, तर टीम इंडियानं 16 सामने जिंकले आहेत. दहा सामने अनिर्णित राहिले आहेत. कसोटी सामन्यांच्या विक्रमात दक्षिण आफ्रिकेचा संघ थोडासा आघाडीवर आहे.
बदललेल्या वेळेवर होणार सामना : भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील मालिकेतील दुसरा आणि शेवटचा कसोटी सामना 22 ते 26 नोव्हेंबर दरम्यान गुवाहाटीतील बरसापारा क्रिकेट स्टेडियमवर खेळला जाईल. या ठिकाणी हा पहिला कसोटी सामना असेल. गुवाहाटीमध्ये लवकर सूर्योदय आणि सूर्यास्त होत असल्यानं सामना सकाळी 9:00 वाजता सुरु होईल. भारतातील कसोटी सामने सहसा सकाळी 9:30 वाजता सुरु होतात. चहापान लवकर घेण्याचं कारण म्हणजे गुवाहाटीमध्ये सूर्य लवकर मावळतो आणि सामने देखील लवकर सुरु होतात. चहापानाच्या सत्रात बदल करण्याचा निर्णय पहिल्यांदाच घेण्यात आला आहे, कारण यामुळं मैदानावर अतिरिक्त खेळण्यासाठी वेळ मिळेल.
📍 Guwahati #TeamIndia all locked in for the 2⃣nd Test 💪#INDvSA | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/Xhtu41QjYM— BCCI (@BCCI) November 21, 2025
कर्णधार गिलची जागा प्लेइंग इलेव्हनमध्ये कोण घेईल? : शुभमन गिल या सामन्यासाठी फिट नसल्यानं भारताचं नेतृत्व ऋषभ पंत करेल. यासह तो कसोटी कर्णधारपदी पदार्पण करेल. पंतने आतापर्यंत पाच टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये भारताचं नेतृत्व केलं आहे. तो आयपीएलमध्ये लखनऊ सुपर जायंट्सचं नेतृत्व करतो.
