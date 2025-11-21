ETV Bharat / sports

नव्या वेळेवर सुरु होणार IND vs SA दुसरा कसोटी सामना? काय आहे नवीन वेळ, वाचा सविस्तर

दक्षिण आफ्रिका आणि भारत क्रिकेट संघातील दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेतील दुसरा आणि शेवटचा सामना शनिवार 22 नोव्हेंबर रोजी गुवाहाटी येथील बरसापारा क्रिकेट स्टेडियमवर खेळला जाईल.

IND vs SA 2nd Test
नव्या वेळेवर सुरु होणार IND vs SA दुसरा कसोटी सामना? (AP Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 21, 2025 at 5:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

गुवाहाटी IND vs SA 2nd Test : दक्षिण आफ्रिका आणि भारत क्रिकेट संघातील दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेतील दुसरा आणि शेवटचा सामना शनिवार 22 नोव्हेंबर रोजी गुवाहाटी येथील बरसापारा क्रिकेट स्टेडियमवर खेळला जाईल. कोलकाता येथील पहिल्या कसोटीत भारतीय क्रिकेट संघाला मानहानीकारक पराभव पत्करावा लागला. चौथ्या डावात भारतीय संघ फक्त 93 धावांवर सर्वबाद झाला आणि 124 धावांचं लक्ष्य गाठण्यात अपयशी ठरला. गेल्या वर्षातील भारताचा हा घरच्या मैदानावरील चौथा पराभव होता, ज्यामुळं यजमानांना न्यूझीलंडविरुद्धच्या व्हाईटवॉशची आठवण झाली. सतत टीकेचा सामना करणाऱ्या भारतीय संघासाठी हा सामना मालिका वाचवण्यासाठी करा किंवा मरो अशी लढाई बनली आहे.

आफ्रिका संघ कामगिरीची पुनरावृत्ती करणार? : पहिल्या कसोटीत भारतीय संघानं बराच काळ सामन्यावर वर्चस्व गाजवलं असेल, परंतु चौथ्या डावात फलंदाजीच्या खराब कामगिरीनं सर्व काही बदललं. दुसरीकडे, दक्षिण आफ्रिका आत्मविश्वासानं भरलेला असेल. कोलकाता कसोटीत दक्षिण आफ्रिकेने उत्कृष्ट गोलंदाजी केली. टेम्बा बावुमाच्या नेतृत्वाखाली, जागतिक कसोटी चॅम्पियन्सनी त्यांना सर्वात धोकादायक रेड-बॉल संघ का मानलं जातं हे दाखवून दिलं. सायमन हार्मरनं दोन्ही डावात आठ बळी घेत सामन्याचे चित्र बदलले आणि आता तो गुवाहाटी कसोटीतही त्याच्या कामगिरीची पुनरावृत्ती करण्याचा प्रयत्न करेल.

दोन्ही संघांचा हेड टू हेड रेकॉर्ड : भारत आणि दक्षिण आफ्रिका आतापर्यंत 45 कसोटी सामने खेळले आहेत. दक्षिण आफ्रिकेनं 19 सामने जिंकले आहेत, तर टीम इंडियानं 16 सामने जिंकले आहेत. दहा सामने अनिर्णित राहिले आहेत. कसोटी सामन्यांच्या विक्रमात दक्षिण आफ्रिकेचा संघ थोडासा आघाडीवर आहे.

बदललेल्या वेळेवर होणार सामना : भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील मालिकेतील दुसरा आणि शेवटचा कसोटी सामना 22 ते 26 नोव्हेंबर दरम्यान गुवाहाटीतील बरसापारा क्रिकेट स्टेडियमवर खेळला जाईल. या ठिकाणी हा पहिला कसोटी सामना असेल. गुवाहाटीमध्ये लवकर सूर्योदय आणि सूर्यास्त होत असल्यानं सामना सकाळी 9:00 वाजता सुरु होईल. भारतातील कसोटी सामने सहसा सकाळी 9:30 वाजता सुरु होतात. चहापान लवकर घेण्याचं कारण म्हणजे गुवाहाटीमध्ये सूर्य लवकर मावळतो आणि सामने देखील लवकर सुरु होतात. चहापानाच्या सत्रात बदल करण्याचा निर्णय पहिल्यांदाच घेण्यात आला आहे, कारण यामुळं मैदानावर अतिरिक्त खेळण्यासाठी वेळ मिळेल.

कर्णधार गिलची जागा प्लेइंग इलेव्हनमध्ये कोण घेईल? : शुभमन गिल या सामन्यासाठी फिट नसल्यानं भारताचं नेतृत्व ऋषभ पंत करेल. यासह तो कसोटी कर्णधारपदी पदार्पण करेल. पंतने आतापर्यंत पाच टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये भारताचं नेतृत्व केलं आहे. तो आयपीएलमध्ये लखनऊ सुपर जायंट्सचं नेतृत्व करतो.

हेही वाचा :

  1. पर्थच्या वेगवान खेळपट्टीवर फलंदाजांची शरणागती, पहिल्या दिवशी पडल्या 19 विकेट; स्टार्क-स्टोक्सचा जलवा
  2. अ‍ॅशेस मालिकेच्या पहिल्याच सामन्यात झाला अनोखा विक्रम; दोन्ही संघाच्या सलामीवीरांना जमलं नाही छोटसं काम
  3. IND vs SA दुसऱ्या कसोटीपूर्वी कर्णधार गिलला संघातून वगळलं; कोण होणार नवा कॅप्टन?

TAGGED:

IND VS SA 2ND TEST
IND VS SA 2ND TEST AT GUWAHATI
MATCH TIME CHANGES
INDIA VS SOUTH AFRICA MATCH TIME
IND VS SA 2ND TEST LIVE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.