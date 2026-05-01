आज का साजरा केला जातो महाराष्ट्र दिन? काय आहे इतिहास; 'या' मराठमोळ्या खेळाडूंनी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर उमटवला ठसा

Published : May 1, 2026 at 12:22 AM IST

मुंबई Maharashtra Din : दरवर्षी 1 मे रोजी महाराष्ट्र दिन राज्यभरात मोठ्या उत्सहात साजरा केला जातो. 1 मे 1960 रोजी स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्य अस्तित्वात आलं. तेव्हापासून 1 मे रोजी महाराष्ट्र दिन साजरा केला जातो. महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीसाठी बलिदान दिलेल्या हुतात्म्यांचं स्मरण या दिवशी केलं जातं. या दिवशी राज्यभरात ठिकठिकाणी विविध कार्यक्रमांचं आयोजन केलं जातं. तसंच या दिवशी राज्यात सार्वजनिक सुट्टीही असते. शिवाय हा दिवस कामगार दिवस म्हणूनही साजरा केला जातो.

महाराष्ट्र दिनाचा इतिहास काय : 1947 मध्ये भारताला इंग्रजांपासून स्वातंत्र्य मिळालं तेव्हा देशाची प्रादेशिक रचना खूप वेगळी होती. स्वातंत्र्यानंतर शेकडो छोटी-छोटी राज्ये एकत्र करत राज्य व्यवस्था स्थापन करण्यात आली. 1956 मध्ये राज्य पुनर्रचना कायद्यानं भाषेच्या आधारे भारतातील राज्यांच्या सीमा निश्चित केल्या गेल्या. परंतु अनेक भाषा बोलणाऱ्या 'बॉम्बे' राज्याच्या सीमा विसंगत होत्या. या राज्यात मराठी आणि गुजराती या दोन भाषा बोलणाऱ्या लोकांचा समावेश होता. या मतभेदांमुळं 'बॉम्बे' राज्याचं दोन राज्यांमध्ये विभाजन करण्यासाठी चळवळ झाली. परिणामी मराठी भाषिकांसाठी महाराष्ट्र आणि गुजराती भाषिकांसाठी गुजरात ही दोन राज्ये मुंबई पुनर्रचना कायदा 1960 अंतर्गत अस्तित्वात आली. हा कायदा 1 मे 1960 रोजी लागू झाला. तेव्हापासून हा दिवस 'महाराष्ट्र दिन' म्हणून साजरा केला जातो.

मुंबईसाठी दोन राज्यांमध्ये संघर्ष : महाराष्ट्र आणि गुजरात या दोन्ही राज्यांमध्ये मुंबई (तत्कालीन बॉम्बे) शहरावरुन मोठा वाद झाला होता. 'बॉम्बे'ला महाराष्ट्रात सामील करावं, असं मराठी लोकांचं मत होतं. कारण इथली बहुसंख्य लोक मराठीत संवाद साधत होती. 1956 मध्ये 'बॉम्बे' या द्विभाषिक राज्यातून वेगळं मराठी भाषक राज्य निर्माण करण्याची मागणी सुरु झाली. त्याच वर्षी गुजरात भाषकांसाठीच्या वेगळ्या राज्यासाठी 'महागुजरात चळवळ' सुरु झाली होती. त्यांनीही मुंबईला गुजरातमध्ये सामिल करण्याची मागणी केली. त्यासाठी प्रभावशाली आणि शक्तिशाली गुजराती उद्योगपतींनी मुंबईच्या मुख्यमंत्र्यांवर दबाव आणला. मोरारजी देसाई यांनी मुंबईचा एकतर गुजरातमध्ये समावेश करावा किंवा मुंबई केंद्रशासित प्रदेश बनवावं, अशी भूमिका घेतली. अखेर अनेक हुतात्म्यांच्या रक्तसिंचनानं 1 मे 1960 रोजी 'सयुक्त महाराष्ट्र' अस्तित्वात आला. सयुक्त महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री दिवंगत यशवंतराव चव्हाण यांनी 'मंगलकलश' आणला.

महाराष्ट्रानं भारताला दिले अनेक दिग्गज खेळाडू : महाराष्ट्रानं भारतीय आणि आंतरराष्ट्रीय क्रीडा विश्वाला अनेक दिग्गज खेळाडू दिले आहेत. ज्यांनी क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी अशा विविध खेळांमध्ये आपला दबदबा निर्माण केला आहे. यामध्ये सचिन तेंडूलकर, सुनील गावस्कर, रवी शास्त्री, खाशाबा जाधव, दिव्या देशमुख, अंजली भागवत, कविता राऊत, शितल महाजन, स्मृती मंधाना, जेमिमा रॉड्रीग्ज आदी केळाडूंचा समावेश आहे.

आंतरराष्ट्रीय क्रीडा विश्वात भारताला नावलौकिक मिळवून देणारे महाराष्ट्रीयन खेळाडू :

खाशाबा जाधव :साताऱ्याचे सुपूत्र असलेले खाशाबा जाधव हे एक ऑलिंपिक पदक विजेते भारतीय कुस्ती खेळाडू आहेत. इ.स. 1952 मधे हेलसिंकी इथं झालेल्या ऑलिम्पिक स्पर्धेत खाशाबा जाधव यांनी फ्रीस्टाइल कुस्ती प्रकारात कांस्यपदक जिंकलं. खाशाबा जाधव यांनी जिंकलेलं हे पदक तेव्हा ऑलिंपिक स्पर्धेतील स्वतंत्र भारताचं पहिलं वैयक्तिक पदक होतं. या पदकामुळं भारताला एक नवीन उमेद मिळाली. खाशाबा जाधव यांनी केलेली ही खूप मोठी कामगिरी होती.

सचिन तेंडुलकर : क्रिकेटचा देव मानल्या जाणाऱ्या मुंबईकर सचिन तेंडुलकरनं क्रिकेटमध्ये अनेक विक्रम केले आहेत. त्याच्या कारकिर्दीत सचिननं अनेक पुरस्कार आणि सन्मान प्राप्त केले आहेत. त्याला भारत सरकारनं पद्मश्री, पद्मभूषण आणि भारतरत्न या सर्वोच्च नागरी सन्मानांनी गौरवलं आहे. सचिन तेंडुलकरचा खेळाडू म्हणून योगदान केवळ भारतापुरता मर्यादित नाही तर त्यानं जागतिक क्रिकेटवरही आपली छाप सोडली आहे. सचिननं आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये 51 शतकं ठोकली आहेत जो एक विश्वविक्रम आहे. याशिवाय त्याच्या नाववर अनेक विक्रम आहेत.

अंजली भागवत : मुंबईतील एका कोकणी कुटुंबात जन्मलेल्या अंजली भागवत या माजी वर्ल्ड नंबर वन नेमबाज आणि नेमबाजी प्रशिक्षक आहेत. 2000 साली त्या ऑलिंपिक फायनल गाठणाऱ्या पहिल्या भारतीय नेमबाज आणि दुसऱ्या महिला खेळाडू ठरल्या होत्या. त्यांनी त्यांच्या कारकिर्दीत आतापर्यंत सॅफ गेम्स, कॉमनवेल्थ चॅम्पियनशिप, आफ्रिकी आशियाई गेम्स, युरोप सर्किट स्पर्धा आणि आशियाई चॅम्पियनशिपसह आंतरराष्ट्रीय स्तरावर 31 सुवर्ण, 23 रौप्य आणि 7 कांस्यपदकं जिंकली आहेत. राष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये 55 सुवर्ण, 35 रौप्य आणि 16 कांस्य पदकांसह 8 नवीन विक्रमांची नोंद त्यांच्या नावावर आहे.

कविता राऊत : कविता राऊत ही नाशिकच्या त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील सावरपाडा येथील सुप्रसिद्ध भारतीय लांब पल्ल्याची धावपटू आहे. "सावरपाडा एक्सप्रेस" म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कवितानं 2010 च्या राष्ट्रकुल आणि आशियाई क्रीडा स्पर्धेत कांस्य व रौप्य पदकं जिंकून भारताचं नाव उज्ज्वल केलं होतं. 10 किमी धावण्यात राष्ट्रीय विक्रम आजही तिच्या नावावर आहे.

शीतल महाजन-राणे : शीतल महाजन-राणे ही एक भारतीय साहसी खेळाडू, स्कायडायव्हर असून या खेळात तिच्या नावावर आठ जागतिक विक्रम आहेत. ती 10,000 फूट उंचीवरून अंटार्क्टिकावर ॲक्सिलरेटेड फ्री फॉल जंप करणारी पहिली महिला, उत्तर आणि दक्षिण ध्रुव या दोन्हीवरुन उडी मारणारी सर्वात तरुण महिला आणि चाचण्यांशिवाय हे करणारी पहिली महिला जम्पर म्हणून ओळखली जाते. तिच्या या साहसी विक्रमांसाठी भारत सरकारनं 2011 मध्ये शीतलला चौथा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार पद्मश्री देऊन सन्मानित केलं.

दिव्या देशमुख : नागपूरकर दिव्या देशमुख ही एक उदयोन्मुख भारतीय बुद्धिबळपटू आहे. तिला 2025 मध्ये महिला बुद्धीबळ विश्वचषक जिंकल्याबद्दल थेट ग्रँडमास्टर ही पदवी मिळाली व ती 2026 च्या महिला कॅंडिडेट्स स्पर्धेसाठी पात्र ठरली. तिनं बुद्धिबळ ऑलिंपियाडमध्ये तीन वेळा सुवर्णपदक जिंकलं आहे. दिव्यानं आशियाई अजिंक्यपद स्पर्धा, जागतिक ज्युनियर बुद्धिबळ अजिंक्यपद स्पर्धा तसंच जागतिक युवा बुद्धिबळ अजिंक्यपद स्पर्धेत अनेक सुवर्णपदकं जिंकली आहेत

मुरलीकांत पेटकर : मुरलीकांत पेटकर हे भारताचे पहिले पॅरालंपिक सुवर्णपदक विजेते आहेत. जर्मनीतील हेडलबर्ग इथं ऑगस्ट 1972 च्या ग्रीष्म पॅराऑलिम्पिकमध्ये त्यांनी वैयक्तिक सुवर्णपदक जिंकलं. त्यांनी 50 मीटर फ्रीस्टाईल जलतरण स्पर्धेत 37.33 सेकंदात विश्वविक्रम प्रस्थापित केला. त्याच खेळांमध्ये त्यांनी भाला, अचूक भालाफेक आणि ॲथलेटिक्समध्ये भाग घेतला. तिन्ही स्पर्धांमध्ये ते अंतिम स्पर्धक म्हणून होते. 2018 मध्ये, त्यांना भारत सरकारनं पद्मश्री पुरस्कारानं सन्मानित केलं.

नंदू नाटेकर : नंदू एम. नाटेकर हे भारतीय बॅडमिंटन राष्ट्रीय विजेते होते. नाटेकर यांनी 15 वर्षांच्या कारकिर्दीत भारतासाठी 100 हून अधिक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय विजेतेपदं जिंकली . नाटेकर हे 1956 मध्ये परदेशात विजेतेपद जिंकणारे पहिले भारतीय होते. तसंच नाटेकर हे नाटेकर स्पोर्ट्स अँड फिटनेस (NSF) चे संचालक होते. त्यांनी एकूण सहा वेळा पुरुष दुहेरी राष्ट्रीय चॅम्पियनशिप, एकूण सहा वेळा पुरुष एकेरी राष्ट्रीय चॅम्पियनशिप आणि एकूण पाच वेळा मिश्र दुहेरी राष्ट्रीय चॅम्पियनशिप जिंकली. ते मुंबईतील रामनारायण रुईया कॉलेजचे माजी विद्यार्थी होते . त्यांचा मुलगा गौरव नाटेकर टेनिसमध्ये सात वेळा भारतीय राष्ट्रीय चॅम्पियन आहे. नाटेकर यांचं 28 जुलै 2021 रोजी पुण्यात वयाच्या 88व्या वर्षी निधन झालं.

रामचंद्र परब : रामचंद्र परब हे एक फुटबॉलपटू होते ज्यांनी 1948 च्या लंडन ऑलिम्पिकमध्ये भारताचं प्रतिनिधित्व केलं होतं.

बापू नाडकर्णी : भारताचे माजी फिरकीपटू बापू नाडकर्णी आपल्या अनोख्या फिरकी शैलीसाठी प्रसिद्ध होते आणि एका कसोटी सामन्यात सलग 21 मेडन अर्थात निर्धाव ओव्हर्स टाकण्याचा विक्रम आजही त्यांच्या नावावर आहे. रमेश गंगाराम नाडकर्णी असं पूर्ण नाव असलेल्या बापूंचा जन्म 4 एप्रिल 1933 ला नाशिकमध्ये झाला. पुणे विद्यापीठाकडून रोहिंग्टन बारिया ट्रॉफीच्या निमित्तानं त्यांनी 1950-51 क्रिकेटविश्वात पदार्पण केलं. त्यानंतर महाराष्ट्रातर्फे प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये त्यांनी प्रवेश केला. 1956 मध्ये त्यांनी भारतीय संघात प्रवेश केला. त्यांनी भारतातर्फे 41 कसोटी सामने खेळले. त्यांनी अवघ्या 1.67 च्या इकॉनॉमीनं रन्स देत एकूण 88 विकेट्स घेतल्या. त्यांच्या गोलंदाजीवर धावा करताना फलंदाजांना घाम फुटायचा.

सुनील गावस्कर : सुनील मनोहर गावस्कर हे भारतीय क्रिकेटमधील 'लिटल मास्टर' म्हणून ओळखले जाणारे दिग्गज माजी कर्णधार आणि फलंदाज आहेत. कसोटी क्रिकेटमध्ये 10,000 धावा आणि 34 शतकांचा टप्पा ओलांडणारे ते पहिले फलंदाज होते. 1970-80 च्या दशकात वेस्ट इंडिजच्या वेगवान गोलंदाजांचा हेल्मेटशिवाय सामना करुन त्यांनी अनेक जागतिक विक्रम केले आहेत.

विजय हजारे : विजय सॅम्युअल हजारे हे भारताचे महान क्रिकेटपटू आणि माजी कर्णधार होते. त्यांनी 1951 ते 1953 दरम्यान भारताचं नेतृत्व केलं आणि त्यांच्याच नेतृत्वाखाली भारतानं इंग्लंडविरुद्ध पहिला ऐतिहासिक कसोटी विजय मिळवला होता.

