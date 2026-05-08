'कर्नाटक सरकरानं अतिरिक्त तिकिटं मागितल्यानं IPL अंतिम सामना...'; BCCI सचिव देवजित सैकिया नेमकं काय म्हणाले?

रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु (RCB) संघानं आयपीएल 2026 च्या अंतिम सामन्याचं यजमानपद गमावलं आहे. आता बीसीसीआयनं या निर्णयामागील मुख्य कारण उघड केलं आहे.

Published : May 8, 2026 at 10:07 AM IST

गुवाहाटी IPL 2026 Final : रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु (RCB) संघानं आयपीएल 2026 च्या अंतिम सामन्याचं यजमानपद गमावलं आहे. नियमानुसार, मागील वर्षीच्या विजेत्या संघाला त्यांच्या घरच्या मैदानावर अंतिम सामना आणि एक प्लेऑफ सामना आयोजित करण्याची संधी मिळते. आरसीबी मागील हंगामात विजेता संघ असल्यानं, अंतिम सामना मूळतः बंगळुरुमध्ये होणार होता. मात्र, यावेळी बीसीसीआयनं अंतिम सामना अहमदाबादला दिला आहे, ज्यामुळं प्रश्न निर्माण झाले आहेत. मात्र बीसीसीआयनं या निर्णयामागील मुख्य कारण उघड केलं आहे.

बंगळुरुहून का हटवला अंतिम सामना : या निर्णयामागे कर्नाटक राज्य क्रिकेट असोसिएशननं (KSCA) मोफत तिकिटांची केलेली मागणी हे मुख्य कारण असल्याचं बीसीसीआयनं सांगितलं. बीसीसीआयचे सचिव देवजित सैकिया यांनी गुरुवारी या प्रकरणी माहिती दिली. त्यांनी सांगितलं की, आयपीएल प्लेऑफ आणि अंतिम सामन्यासाठी तीन ठिकाणं निश्चित करण्यात आली आहेत. पहिला क्वालिफायर धर्मशाळा इथं, तर एलिमिनेटर आणि दुसरा क्वालिफायर न्यू चंदीगड इथं खेळवला जाईल. तर अंतिम सामना 31 मे रोजी अहमदाबाद येथील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर होणार आहे. देवजीत सैकिया यांनी स्पष्ट केलं की, आयपीएलच्या नियमांनुसार, यजमान संघटनेला एकूण आसन क्षमतेपैकी केवळ 15 टक्के तिकिटं मानार्थ मिळतात. मात्र, केएससीएनं (KSCA) लीग सामन्यांदरम्यान लक्षणीयरीत्या अधिक तिकिटांची मागणी केली.

कर्नाटक सरकारनं केली जास्त तिकिटांची मागणी : केएससीएकडून 2 मे रोजी आलेल्या एका ईमेलमध्ये केवळ 15 टक्के कोट्याव्यतिरिक्त अतिरिक्त तिकिटांचीच मागणी केली नाही, तर सदस्य, क्लब, स्थानिक आमदार, विधान परिषद सदस्य आणि कर्नाटक सरकारसाठी 700 तिकिटांचीही मागणी केली. एकूण, 15 टक्के कोट्यापलीकडे अंदाजे 10,000 अतिरिक्त तिकिटांची मागणी करण्यात आली होती. बीसीसीआयनं (BCCI) स्पष्ट केले की, प्लेऑफ आणि अंतिम सामन्याची यजमान संस्था म्हणून ते आयपीएलच्या नियमांचं उल्लंघन करू शकत नाहीत. त्यामुळं, सामने बंगळुरुहून हलवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

प्लेऑफ सामन्यांचं वेळापत्रक : आयपीएल 2026 चे प्लेऑफ सामने 26 मे रोजी सुरु होतील. पहिला क्वालिफायर सामना धर्मशाळा इथं होणार आहे. त्यानंतर 27 मे रोजी न्यू चंदीगड इथं एलिमिनेटर सामना खेळला जाईल. यानंतर 29 मे रोजी न्यू चंदीगड इथं दुसरा क्वालिफायर सामना होईल. अखेरीस, 31 मे रोजी अहमदाबाद इथं अंतिम सामना खेळला जाईल. गेल्या पाच वर्षांत चौथ्यांदा अहमदाबाद अंतिम सामन्याचं आयोजन करेल. 2022, 2023 आणि 2025 चे अंतिम सामने देखील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवरच आयोजित करण्यात आले होते.

