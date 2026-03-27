दिलदार हार्दिक! वानखेडे स्टेडियमच्या ग्राऊंडस्टाफला दिले ₹10-10 लाखांचे चेक; कारण काय?

हार्दिक पांड्या (IANS Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 27, 2026 at 3:41 PM IST

मुंबई Hardik Pandya : भारतीय क्रिकेट संघाचा स्टार अष्टपैलू खेळाडू, हार्दिक पांड्या, केवळ त्याच्या खेळासाठीच नव्हे तर त्याच्या जीवनशैलीसाठीही ओळखला जातो. महागड्या घड्याळांपासून ते महागड्या स्पोर्ट्स कारपर्यंत, हार्दिक पांड्या अनेकदा त्याच्या छंदांसाठी ओळखला जातो. कधीकधी, मैदानावर आणि मैदानाबाहेरच्या त्याच्या वागणुकीवर टीकाही झाली आहे. मात्र, हार्दिक पांड्या एक उदार व्यक्ती देखील आहे आणि हे अनेकदा दिसून आलं आहे. अशातच, त्यानं यावेळी जे केलं ते दुर्मिळ आहे. कारण हार्दिकनं एका विशिष्ट कारणासाठी मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियममधील ग्राऊंडस्टाफला प्रत्येकी 10 लाख रुपयांचे चेक वाटले.

ग्राऊंडस्टाफला वाटले 10-10 लाखांचे चेक : मिळालेल्या वृत्तानुसार, आयपीएल 2026 हंगाम सुरु होण्यापूर्वी मुंबई इंडियन्सचा कर्णधार हार्दिक पांड्यानं वानखेडे स्टेडियममध्ये काम करणाऱ्या मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या अंदाजे 10-11 ग्राऊंडस्टाफला हे चेक वाटले. हार्दिकची ही हृदयस्पर्शी कृती त्यानं काही काळापूर्वी दिलेल्या एका वचनातून आली आहे.

हार्दिकने प्रत्येकी 10 लाख रुपये का वाटले : वास्तविक, काही काळापूर्वी भारतीय अष्टपैलू खेळाडूला मदत केल्याबद्दल हार्दिकनं मैदानातील कर्मचाऱ्यांना प्रत्येकी 10 लाख रुपये दिले. वृत्तानुसार, 2026 च्या टी-20 विश्वचषकापूर्वी हार्दिक वानखेडे स्टेडियमवर तयारीमध्ये व्यस्त होता आणि अनेकदा रात्री उशिरापर्यंत सराव करत असे, ज्यामुळं मैदानातील कर्मचाऱ्यांना जास्त वेळ थांबावं लागत होतं. तरीही, त्यांनी हार्दिकच्या तयारीसाठी कोणतीही कसर सोडली नाही.

हार्दिकनं पाळलं वचन : पांड्यानं परतल्यावर त्यांना बक्षीस देण्याचं वचन दिलं होतं. मुंबई इंडियन्सचा कर्णधार हे वचन कधीच विसरला नाही आणि त्यानं ते पाळलं. मुंबई इंडियन्सच्या सराव सत्रानंतर, हार्दिकनं सरावादरम्यान त्याला मदत केलेल्या सर्व सदस्यांना प्रत्येकी 10 लाख रुपयांचे धनादेश सादर केले. त्या सर्वांनी हार्दिकसोबत फोटोही काढले, जे आता सोशल मीडियावर खूप लोकप्रिय झाले आहेत आणि सर्वजण मुंबईच्या कर्णधाराचं कौतुक करत आहेत.

