ETV Bharat / sports

FIFA विश्वचषकादरम्यान 'या' देशाला मोठा धक्का; फिफानं संघाला केलं निलंबित

आंतरराष्ट्रीय फुटबॉल महासंघानं (FIFA) तिसऱ्या पक्षाच्या हस्तक्षेपासंबंधीच्या फिफाच्या नियमांचं उल्लंघन केल्याबद्दल ऑल नेपाळ फुटबॉल असोसिएशनला (ANFA) तात्काळ प्रभावानं निलंबित केलं आहे.

FIFA Action
FIFA विश्वचषकादरम्यान 'या' देशाला मोठा धक्का (AP Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 25, 2026 at 3:00 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

FIFA Action : आंतरराष्ट्रीय फुटबॉल महासंघानं (FIFA) तिसऱ्या पक्षाच्या हस्तक्षेपासंबंधीच्या फिफाच्या नियमांचं उल्लंघन केल्याबद्दल ऑल नेपाळ फुटबॉल असोसिएशनला (ANFA) तात्काळ प्रभावानं निलंबित केलं आहे. नेपाळी फुटबॉलच्या प्रशासनासंदर्भात सुरु असलेल्या दीर्घकालीन वादानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापूर्वी, नेपाळच्या राष्ट्रीय क्रीडा परिषदेनं एएनएफएला तीन महिन्यांसाठी निलंबित केलं होतं, परंतु तो निर्णय नंतर मागे घेण्यात आला. फिफानं एका निवेदनात म्हटले आहे की, फिफाच्या नियमावलीतील कलम 14, परिच्छेद 1(A) आणि 3 अंतर्गत तिसऱ्या पक्षाच्या हस्तक्षेपासंबंधीच्या नियमांचं उल्लंघन केल्याबद्दल परिषदेच्या ब्युरोनं ऑल नेपाळ फुटबॉल असोसिएशनला (ANFA) तात्काळ प्रभावानं निलंबित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

फिफाच्या परिपत्रकानुसार, 24 जून 2026 पासून, पुढील सूचना मिळेपर्यंत एएनएफएनं फिफाच्या नियमावलीतील कलम 13 अंतर्गत दिलेले सर्व सदस्यत्वाचे हक्क गमावले आहेत. परिणामी, जोपर्यंत हे निलंबन उठवलं जात नाही, तोपर्यंत एएनएफएचे प्रतिनिधी आणि क्लब संघ कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत सहभागी होऊ शकणार नाहीत.

या निलंबनाचा अर्थ असा आहे की नेपाळचे राष्ट्रीय संघ आणि क्लब आता फिफा (FIFA) आणि आशियाई फुटबॉल महासंघ (AFC) द्वारे आयोजित कोणत्याही स्पर्धांमध्ये भाग घेऊ शकणार नाहीत. याव्यतिरिक्त, अखिल नेपाळ फुटबॉल संघटना (ANFA), तिच्या सदस्य संघटना आणि अधिकाऱ्यांना यापुढं फिफा आणि एएफसीकडून आर्थिक सहाय्य मिळणार नाही.

फिफानं हे देखील स्पष्ट केलं आहे की निलंबनाच्या काळात, एएनएफए आणि तिचे कोणतेही सदस्य किंवा अधिकारी यांना फिफा किंवा एएफसीच्या कोणत्याही विकास कार्यक्रमांमध्ये, अभ्यासक्रमांमध्ये किंवा प्रशिक्षणात सहभागी होण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. याव्यतिरिक्त, निलंबन लागू असेपर्यंत एएनएफए किंवा तिच्या संघांशी कोणताही क्रीडाविषयक संपर्क न ठेवण्याच्या सूचना सर्व संबंधित पक्षांना देण्यात आल्या आहेत. फिफानं पुढं असंही म्हटलं आहे की, परिषदेचे ब्युरो किंवा फिफा परिषद पुढील फिफा काँग्रेसपूर्वी कधीही हे निलंबन मागे घेण्याचा निर्णय घेऊ शकते. असं झाल्यास, सर्व संबंधित पक्षांना कळवलं जाईल.

फिफाच्या नियमावलीतील कलम 14 नुसार, जे सदस्य संघटनांच्या जबाबदाऱ्यांशी संबंधित आहे, अशा जबाबदारीचं कोणतंही उल्लंघन शिक्षापात्र आहे, जरी त्यात तिसऱ्या पक्षांचा प्रभाव सामील असला तरीही. याअंतर्गत, प्रत्येक सदस्य संघटना आपल्या सदस्यांच्या घोर निष्काळजीपणा किंवा हेतुपुरस्सर केलेल्या गैरकृत्यांसाठी फिफाला पूर्णपणे जबाबदार असेल.

हेही वाचा :

  1. 'करो या मरो' सामन्यात भारतीय संघ उतरणार मैदानात; स्पर्धेत राहण्यासाठी विजय मिळवण्याचं आवाहन
  2. TG20: हर्षित चौधरीच्या शतकानं वारंगल विजयी तर नलगोंडानं केला करीमनगरचा पराभव
  3. 25 जून... जेव्हा भारतानं पहिला आंतरराष्ट्रीय सामना खेळला अन् पहिल्यांदा विश्वविजेताही झाला!

TAGGED:

WHY FIFA SUSPENDED
FIFA 2026
FIFA WORLD CUP 2026
FOOTBALL ASSOCIATION ANFA
FIFA SUSPENDED ALL NEPAL FOOTBALL

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.