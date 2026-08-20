इंग्लंडच्या गोलंदाजांनी केले चेंडूचे दोन तुकडे; पाकिस्तानविरुद्ध 20 वर्षांनंतर पाहायला मिळाला 'असा' दिवस
पाकिस्तानविरुद्धच्या हेडिंग्ले कसोटीत जोश टंग आणि ऑली रॉबिन्सन यांनी उत्कृष्ट गोलंदाजी करत एकाच डावात प्रत्येकी पाच बळी घेतले.
Published : August 20, 2026 at 9:34 AM IST
लीड्स England vs Pakistan Test : क्रिकेटमध्ये पाच बळी घेतल्यानंतर गोलंदाजांना सामन्यातील चेंडू स्वतःकडे ठेवण्याची संधी मिळणं ही काही असामान्य गोष्ट नाही. पण जर कसोटी सामन्याच्या एकाच डावात दोन गोलंदाजांनी प्रत्येकी पाच बळी घेतले तर? इंग्लंडच्या जोश टंग आणि ऑली रॉबिन्सन यांच्या बाबतीत नेमकं हेच घडलं, पण त्यांनी हा अविस्मरणीय क्षण साजरा करण्याचा एक अनोखा मार्ग शोधला.
Unstoppable, Tonguey! 😤 @IGcom pic.twitter.com/IJHYvg8irX— England Cricket (@englandcricket) August 19, 2026
दोन्ही गोलंदाजांनी घेतले 10 बळी : वास्तविक पाकिस्तानविरुद्धच्या हेडिंग्ले कसोटीच्या पहिल्या दिवशी, इंग्लंडच्या या दोन्ही वेगवान गोलंदाजांनी प्रत्येकी पाच बळी घेत उत्कृष्ट गोलंदाजी केली. टंगनं 46 धावांत पाच बळी घेतले, तर दुखापतीनंतर कसोटी संघात परतलेल्या रॉबिन्सननं 51 धावांत पाच फलंदाजांना बाद केलं. दोघांनी मिळून 10 बळी घेत पाकिस्तानचा पहिला डाव 171 धावांत गुंडाळला.
Another five-fer, Ollie Robinson! 👏 @IGCom 🤝 pic.twitter.com/nvUsdKSiqH— England Cricket (@englandcricket) August 19, 2026
सामन्यातील चेंडूचे केले दोन तुकडे : या प्रभावी कामगिरीनंतर, सामन्याचा चेंडू स्मृतीचिन्ह म्हणून कोणाला मिळेल, हा प्रश्न त्या दोघांसमोर उभा राहिला. एकाची निवड करण्याऐवजी, टंग आणि रॉबिन्सन यांनी एक असा निर्णय घेतला जो क्रिकेटच्या इतिहासात दीर्घकाळ स्मरणात राहील. त्या दोघांनी सामन्याचा चेंडू अर्धा कापून घेतला, जेणेकरुन दोन्ही गोलंदाजांना त्यांच्या उत्कृष्ट कामगिरीची आठवण म्हणून तो जपून ठेवता येईल.
काय म्हणाले दोन्ही गोलंदाज : याबाबत रॉबिन्सननं बीबीसी टेस्ट मॅच स्पेशलवर सांगितलं की, मैदान सोडताना त्याला ही कल्पना सुचली. तो म्हणाला की, क्रिकेटचा चेंडू अर्धा कापलेला असणं ही काही सामान्य गोष्ट नाही आणि तो आयुष्यभर ही गोष्ट लक्षात ठेवेल, विशेषतः एकाच कसोटी डावात दोन गोलंदाजांनी पाच बळी घेणं ही काही रोज घडणारी गोष्ट नाही. टंगनं हेही सांगितलं की, रॉबिन्सननंच चेंडू अर्धा कापण्याची कल्पना दिली होती. हेडिंग्लेच्या मैदान कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या इच्छेनुसार चेंडू अर्धा कापला. टंग म्हणाला की, त्यानं यापूर्वी असं काहीही पाहिलं नव्हतं आणि तो हा तुकडा एका विशेष ठिकाणी जपून ठेवणार आहे.
So, what did they do with the match ball? 🤔— England Cricket (@englandcricket) August 19, 2026
A simple solution to a unique problem!
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20 वर्षांनंतर मोठी कामगिरी : या कामगिरीमुळं इंग्लंडच्या कसोटी क्रिकेटच्या इतिहासात आणखी एका रंजक अध्यायाची भर पडली आहे. पुरुष कसोटी क्रिकेटच्या इतिहासात 16व्यांदा असं घडलं आहे की, इंग्लंडच्या दोन गोलंदाजांनी एकाच डावात प्रत्येकी पाच बळी घेतले आहेत. यापूर्वी हा पराक्रम 2006 मध्ये ओल्ड ट्रॅफर्ड इथं पाकिस्तानविरुद्ध स्टीव्ह हार्मिसन आणि मॉन्टी पनेसर यांनी केला होता.
रॉबिन्सनसाठी दमदार पुनरागमन : दुखापतीनंतर कसोटी संघात परतलेल्या या गोलंदाजानं सामन्याच्या पहिल्याच चेंडूवर बळी घेतला. त्यानंतर त्यानं पाच बळी घेऊन आपलं पुनरागमन संस्मरणीय केलं, तर टंगनंही पाकिस्तानच्या खालच्या फळीला उद्ध्वस्त करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. हेडिंग्ले इथं, त्या दोघांनी पाकिस्तानविरुद्ध गोलंदाजीत उत्कृष्ट कामगिरी केली आणि नंतर तोच चेंडू अर्धा तोडून या ऐतिहासिक दिवसाची आठवण कायमची आपल्यासोबत ठेवली.
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