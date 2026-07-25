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'आधी गौतम गंभीरचा राजीनामा घ्या, धर्मेंद्र प्रधान यांच्याविषयी नंतर बोलू'; CJP च्या आंदोलनादरम्यान मागणी, नेमकं प्रकरण काय?

माजी क्रिकेटपटू आणि भारतीय संघाचे मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर आणि केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांची नावं सध्या सोशल मीडियावर एकत्र ट्रेंड होत आहेत.

Gautam Gambhir
'आधी गौतम गंभीरचा राजीनामा घ्या, धर्मेंद्र प्रधान यांच्याविषयी नंतर बोलू' (IANS and Getty Images)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 25, 2026 at 12:06 PM IST

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Gautam Gambhir : माजी क्रिकेटपटू आणि भारतीय संघाचे मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर आणि केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांची नावं सध्या सोशल मीडियावर एकत्र ट्रेंड होत आहेत. क्रीडा आणि शिक्षण क्षेत्रातील या दोन भिन्न वाटणाऱ्या व्यक्तींमध्ये वरवर पाहता कोणताही थेट संबंध दिसत नसला तरी, नेटकऱ्यांनी आणि सोशल मीडिया वापरकर्त्यांनी तयार केलेल्या अनोख्या मीम्सद्वारे त्यांना एकत्र जोडलं आहे.

प्रशिक्षकांविरुद्ध चाहत्यांमध्ये नाराजी : वास्तविक नीट-यूजी पेपरफुटी प्रकरणात केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी होत आहे. मात्र, आता सोशल मीडिया वापरकर्त्यांनी हा मुद्दा भारतीय क्रिकेटशी जोडला आहे. टीम इंडियाच्या निवडीवरुन प्रशिक्षक गौतम गंभीर आणि मुख्य निवडकर्ता यांच्यावर चाहत्यांकडून सतत टीका होत आहे. भारतीय क्रिकेट चाहत्यांनी, विशेषतः वरिष्ठ खेळाडूंना वगळल्याबद्दल आणि युवा खेळाडूंना नियमितपणे पदार्पणाची संधी दिल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली जात आहे.

भारतीय क्रिकेट संघाच्या खराब कामगिरीमुळं गौतम गंभीर टीकेचे लक्ष्य : दरम्यान, मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर क्रिकेट चाहत्यांच्या टीकेचे लक्ष्य बनले आहेत. अलीकडील दौऱ्यांमधील भारतीय संघाच्या खराब कामगिरीमुळं आणि वादग्रस्त निर्णयामुळं चाहते खूप निराश झाले आहेत. सोशल मीडियावर, चाहते प्रशिक्षक गौतम गंभीर आणि मुख्य निवडकर्ता अजित आगरकर यांच्यावर टीका करत आहेत आणि गंभीरनं पद सोडावं किंवा राजीनामा द्यावा अशी मागणी करत आहेत.

धर्मेंद्र प्रधान यांच्या आधी गंभीरनं राजीनामा द्यावा : एका सोशल मीडिया वापरकर्त्यानं तर असंही म्हटलं की, "धर्मेंद्र प्रधान यांच्याविषयी आपण नंतर बोलू; पण टीम इंडियाचं उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित करण्यासाठी आधी गौतम गंभीरला हटवलं पाहिजे." सोशल मीडियावर या आशयाच्या मीम्सचा पाऊस पडत आहे, त्यापैकी एका मीममध्ये असा दावा केला आहे की धर्मेंद्र प्रधान यांनी शिक्षण क्षेत्रात भारताचं नुकसान केलं आहे आणि गौतम गंभीरनं क्रिकेट क्षेत्रात भारताचं नुकसान केलं आहे.

सोशल मीडिया वापरकर्त्यांनी देशातील दोन सर्वात महत्त्वाच्या क्षेत्रांना जोडलं : विद्यार्थ्यांचं भविष्य (शिक्षण) आणि चाहत्यांची आवड (क्रिकेट). नेटकरी मीम्सचा वापर करुन या वस्तुस्थितीवर तीव्र उपहास करत आहेत की सध्या देशात दोन सर्वात गंभीर मुद्दे धुमसत आहेत, विद्यार्थी शिक्षणमंत्र्यांवर नाराज आहेत आणि क्रिकेट चाहते मुख्य प्रशिक्षकावर नाराज आहेत. सर्वात आधी कोण राजीनामा देईल हे ठरवण्यासाठी चाहते मीम्सचा वापर करत आहेत.

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