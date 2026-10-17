BCCI कडून एकाच मालिकेसाठी दोन संघ जाहीर! गिलसमोर दुसऱ्याला बनवलं कॅप्टन; कारण काय?
भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळानं (BCCI) आगामी न्यूझीलंड दौऱ्यासाठी भारतीय वनडे आणि कसोटी संघांची घोषणा केली आहे.
Published : October 17, 2026 at 10:16 AM IST
मुंबई India Squad For NZ Series : भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळानं (BCCI) आगामी न्यूझीलंड दौऱ्यासाठी भारतीय वनडे आणि कसोटी संघांची घोषणा केली आहे. विशेष म्हणजे वनडे मालिकेसाठी दोन वेगवेगळे संघ निवडण्यात आले आहेत. पहिल्या तीन सामन्यांमध्ये शुभमन गिल संघाचं नेतृत्व करेल, तर शेवटच्या दोन वनडे सामन्यांमध्ये श्रेयस अय्यर संघाचं नेतृत्व करेल.
दोन संघ निवडण्याचं कारण काय? : या मालिकेसाठी बीसीसीआयनं असं का केलं? असा प्रश्न चाहत्यांच्या मनात उपस्थित होत आहे. तर यात कसोटी मालिकेची तयारी आणि वरिष्ठ खेळाडूंच्या कामाचं व्यवस्थापन हे महत्त्वाचे घटक आहेत. भारतीय संघ न्यूझीलंड दौऱ्यावर पाच वनडे आणि दोन कसोटी सामने खेळणार आहे. वनडे मालिका 4 नोव्हेंबरला, तर कसोटी मालिका 19 नोव्हेंबरला सुरु होईल. परिणामी, काही वरिष्ठ खेळाडू शेवटच्या दोन वनडे सामन्यांदरम्यान कसोटी क्रिकेटच्या तयारीवर लक्ष केंद्रित करतील. शुभमन गिल आणि केएल राहुल तिसऱ्या वनडे सामन्यानंतर कसोटी क्रिकेटवर लक्ष केंद्रित करतील. याच कारणास्तव, शेवटच्या दोन वनडे सामन्यांसाठी वेगवेगळे संघ निवडण्यात आले आहेत. गिलच्या अनुपस्थितीत श्रेयस अय्यर कर्णधार असेल, तर इशान किशनची उपकर्णधार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
Squad update for India tour of New Zealand! 🇮🇳📢 The road to the ODI World Cup continues, with #ShubmanGill leading India in the first three ODIs and #ShreyasIyer captaining the side in the final two. The squad for the two-match Test series has also been announced! 💪🏏 #TeamIndia #NZvIND #RohitSharma #ViratKohli— Star Sports (@StarSportsIndia) October 16, 2026
आकाश दीपचं कसोटी संघात पुनरागमन : वेगवान गोलंदाज आकाश दीप आणि अंशुल कंबोज यांचा कसोटी संघात समावेश करण्यात आला आहे. पाठीच्या खालच्या भागातील स्ट्रेस फ्रॅक्चरमधून सावरल्यानंतर आकाश दीपचं संघात पुनरागमन झालं आहे. त्यानं शेवटचा कसोटी सामना 2025 च्या इंग्लंड दौऱ्यात खेळला होता, ज्यात त्यानं प्रभावी कामगिरी केली होती. अंशुल कंबोजनंही इंग्लंड दौऱ्यादरम्यान मँचेस्टरमध्ये कसोटी पदार्पण केलं होतं. न्यूझीलंड 'अ' संघाविरुद्धच्या कसोटी मालिकेपूर्वी होणाऱ्या तीन बहुदिवसीय सामन्यांसाठी हे दोन्ही गोलंदाज भारत 'अ' संघाचा भाग आहेत. गुरनूर ब्रारचा कसोटी संघात समावेश करण्यात आलेला नाही. ऋषभ पंतचा कसोटी संघात समावेश करण्यात आला आहे, परंतु त्याचा सहभाग तंदुरुस्तीच्या मंजुरीवर अवलंबून असेल.
बुमराह फक्त कसोटी मालिकेत खेळणार : जसप्रीत बुमराह न्यूझीलंड दौऱ्यावरील फक्त दोन कसोटी सामन्यांच्या मालिकेत खेळणार आहे. संघ व्यवस्थापन आणि निवडकर्त्यांना त्याचा कामाचा ताण कमी करायचा आहे. भारत पुढील वर्षीच्या सुरुवातीला मायदेशात ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध पाच कसोटी सामने खेळणार आहे. गुडघ्याच्या दुखापतीमुळं बुमराह ऑगस्टमध्ये श्रीलंकेविरुद्धची भारताची शेवटची कसोटी मालिका खेळू शकला नाही. त्यानंतर त्यानं टी-20 फॉरमॅटमध्ये पुनरागमन केलं आणि जपानमध्ये आशियाई क्रीडा स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकणाऱ्या भारतीय संघाचा तो भाग होता. तो लवकरच सेंटर ऑफ एक्सलन्स (CoE) इथं दाखल होईल, जिथं कसोटी क्रिकेटसाठी आपला सराव वाढवण्यावर त्याचं लक्ष असेल.
🚨 News 🚨 #TeamIndia’s ODI and Test squads for New Zealand tour announced 📝 Captain Shubman Gill will lead the side for the first 3️⃣ ODIs, before Shreyas Iyer takes charge for the last 2️⃣ matches. More details ▶️ https://t.co/npwxUYlb1N #NZvIND https://t.co/3ckm7ixgEN— BCCI (@BCCI) October 16, 2026
तिलक वर्माचं वनडे संघात पुनरागमन : तिलक वर्माचं वनडे संघात पुनरागमन झालं आहे. त्यानं शेवटचा वनडे सामना डिसेंबर 2025 मध्ये खेळला होता. यष्टीरक्षक-फलंदाज कुमार कुशाग्रचा भारतीय संघात पहिल्यांदाच समावेश करण्यात आला आहे. शेवटच्या दोन वनडे सामन्यांसाठी तो संघात आहे. अनुभवी अष्टपैलू रवींद्र जडेजाची मात्र वनडे संघात निवड झालेली नाही.
न्यूझीलंड दौरा कधी सुरु होणार? : भारताच्या न्यूझीलंड दौऱ्याची सुरुवात 22 ऑक्टोबर रोजी पाच सामन्यांच्या टी-20 मालिकेनं होईल. पहिला आणि दुसरा टी-20 सामना अनुक्रमे 22 आणि 24 ऑक्टोबर रोजी क्राइस्टचर्च इथं खेळवला जाईल. तिसरा टी-20 सामना 27 ऑक्टोबर रोजी वेलिंग्टनमध्ये, चौथा 30 ऑक्टोबर रोजी ऑकलंडमध्ये आणि पाचवा 1 नोव्हेंबर रोजी हॅमिल्टनमध्ये खेळला जाईल. पाच सामन्यांची वनडे मालिका 4 नोव्हेंबर रोजी सुरु होईल. पहिला सामना ऑकलंडमध्ये, दुसरा 7 नोव्हेंबर रोजी वेलिंग्टनमध्ये आणि तिसरा 10 नोव्हेंबर रोजी हॅमिल्टनमध्ये खेळला जाईल. शेवटचे दोन वनडे सामने 13 आणि 15 नोव्हेंबर रोजी माउंट मौंगानुई इथं खेळवले जातील. दोन कसोटी सामन्यांच्या मालिकेतील पहिला सामना 19 नोव्हेंबर रोजी वेलिंग्टनमध्ये आणि दुसरा 27 नोव्हेंबर रोजी क्राइस्टचर्चमध्ये खेळला जाईल.
- पहिल्या तीन वनडे सामन्यांसाठी भारतीय संघ : शुभमन गिल (कर्णधार), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकर्णधार), केएल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, नमन धीर, अंशुल कंबोज, गुरनूर बरार, ऋतुराज गायकवाड, अर्शदीप सिंग, ईशान किशन (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा (फिटनेसवर अवलंबून) आणि कुलदीप यादव.
- शेवटच्या दोन वनडे सामन्यांसाठी भारतीय संघ : श्रेयस अय्यर (कर्णधार), रोहित शर्मा, विराट कोहली, तिलक वर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर आणि उपकर्णधार), नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, नमन धीर, आकिब नबी, गुरनूर बरार, ऋतुराज गायकवाड, अर्शदीप सिंग, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, यश ठाकुर आणि कुलदीप यादव.
- कसोटी मालिकेसाठी भारतीय संघ : शुभमन गिल (कर्णधार), यशस्वी जैस्वाल, केएल राहुल (उपकर्णधार), देवदत्त पडिक्कल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, अंशुल कंबोज, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाश दीप, साई सुदर्शन, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव आणि मोहम्मद सिराज.
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