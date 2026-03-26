IPL सुरु होण्यापूर्वी BCCI नं घेतला मोठा निर्णय; यंदाच्या आयपीएलचा उद्घाटन सोहळा रद्द

آयपीएलच्या 19व्या हंगामाच्या सुरुवातीपूर्वी एक मोठी घडामोड समोर आली आहे. बीसीसीआयनं या हंगामात उद्घाटन सोहळा न घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

IPL सुरु होण्यापूर्वी BCCI नं घेतला मोठा निर्णय (IANS Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 26, 2026 at 1:12 PM IST

बंगळूरु Opening Ceremony IPL 2026 : आयपीएलच्या 19व्या हंगामाच्या सुरुवातीपूर्वी एक मोठी घडामोड समोर आली आहे. हा हंगाम 28 मार्च रोजी सुरु होणार आहे. मात्र, स्पर्धेच्या सुरुवातीच्या केवळ दोन दिवस आधी, बीसीसीआयनं या हंगामात उद्घाटन सोहळा न घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र 'टाईम्स ऑफ इंडिया'च्या वृत्तानुसार, बीसीसीआयनं यावेळी उद्घाटन सोहळा न घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा स्पष्ट अर्थ असा आहे की, आरसीबी आणि सनरायझर्स हैदराबाद यांच्यातील सामन्यापूर्वी कोणताही जल्लोष होणार नाही.

गेल्या वर्षी चिन्नास्वामी स्टेडियमबाहेर झाली होती चेंगराचेंगरी : प्रत्येक हंगामात, आयपीएलच्या सलामीच्या सामन्यापूर्वी एक उद्घाटन सोहळा आयोजित केला जातो. ज्यामध्ये स्टार अभिनेते, गायक आणि कलाकार आपली कला सादर करतात. मंडळानं यावेळी हा निर्णय का घेतला आहे, हे आपण जाणून घेऊया. 2025 मध्ये आरसीबी संघानं 17 वर्षांचा दुष्काळ संपवून आपलं पहिलं विजेतेपद पटकावलं. हा विजय साजरा करण्यासाठी, आरसीबीनं चिन्नास्वामी स्टेडियमवर एका भव्य कार्यक्रमाचं आयोजन केलं होतं. मात्र विजयोत्सवादरम्यान चिन्नास्वामी स्टेडियमबाहेर चेंगराचेंगरी झाली. यामुळं बीसीसीआयला उद्घाटन सोहळा रद्द करावा लागला.

चेंगराचेंगरीत 11 जणांचा मृत्यू : चेंगराचेंगरीत 11 निष्पाप लोकांचा बळी गेला, ज्यामुळं सर्वत्र संतापाचं वातावरण निर्माण झालं. या 11 बळींना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी, बीसीसीआयनं उद्घाटन सामन्यापूर्वी एक मिनिटाचे मौन पाळण्याचा निर्णय घेतला आहे, तसंच त्यांच्या स्मरणार्थ स्टेडियममधील 11 जागा रिकाम्या ठेवल्या जातील. टाइम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, याच घटनेमुळं बीसीसीआयनं उद्घाटन सोहळा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या वर्षी कोलकाता येथील ईडन गार्डन्सवर उद्घाटन सोहळा पार पडला होता.

आयपीएल 2026 चा पहिला सामना आरसीबी आणि एसआरएच संघात होणार : आयपीएल 2026 चा उद्घाटन सामना बंगळूरु येथील एम. चिन्नास्वामी स्टेडियमवर खेळला जाईल. 28 मार्च रोजी रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरु आणि सनरायझर्स हैदराबाद या मैदानावर आमनेसामने येतील. बंगळूर या हंगामात आपलं विजेतेपद राखण्याचा प्रयत्न करेल, तर सनरायझर्स हैदराबाद या हंगामात आपल्या दुसऱ्या विजेतेपदासाठी प्रयत्नशील असेल. आरसीबीनं गेल्या हंगामात अंतिम सामन्यात पंजाब किंग्सला हरवून आपलं पहिलं विजेतेपद पटकावलं होतं.

