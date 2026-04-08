IPL दरम्यान दिग्गज क्रिकेटपटूला अटक अन् जामीन; 7 मे रोजी न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश

एका दिग्गज क्रिकेटपटूला पोलिसांनी अटक केली. मात्र त्याला लगेच जामीन मिळालं आहे.

David Warner Arrested
IPL दरम्यान दिग्गज क्रिकेटपटूला अटक अन् जामीन (IANS Photo)
Published : April 8, 2026 at 12:25 PM IST

सिडनी David Warner Arrested : ऑस्ट्रेलियाचा माजी दिग्गज सलामीवीर डेव्हिड वॉर्नरला सिडनीमध्ये दारु पिऊन गाडी चालवल्याच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली. वॉर्नर सध्या पाकिस्तान सुपर लीगच्या (PSL) 11व्या हंगामात कराची किंग्सचं कर्णधारपद भूषवत आहे. यादरम्यान तो काही काळाच्या विश्रांतीसाठी मायदेशी परतला होता.

नेमकं प्रकरण काय : स्थानिक माध्यमांच्या वृत्तानुसार, न्यू साउथ वेल्स पोलिसांनी पुष्टी केली आहे की, रविवार 5 एप्रिल रोजी रात्री वॉर्नरला अचानक श्वास तपासणीसाठी थांबवण्यात आलं होतं. अहवालानुसार वॉर्नरची चाचणी पॉझिटिव्ह आली, त्यानंतर त्याला पुढील तपासणीसाठी पोलीस ठाण्यात नेण्यात आलं. अहवालात म्हटलं आहे की, वॉर्नरच्या शरीरातील अल्कोहोलचं प्रमाण 0.104 होतं. त्यानंतर त्याला न्यायालयात हजर करण्यात आलं, जिथं त्याला 7 मे रोजी हजर राहण्याची नोटीस बजावण्यात आली.

दोषी आढळल्यास मोठी शिक्षा : न्यू साउथ वेल्स पोलिसांच्या प्रवक्त्यानं सांगितलं, "वॉर्नरला गुरुवार, 7 मे रोजी स्थानिक न्यायालयात हजर राहण्याची नोटीस बजावण्यात आली आहे. तपास सुरु आहे, परंतु न्यायालयाची तारीख निश्चित होईपर्यंत त्याला जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. जर वॉर्नर दोषी आढळला तर न्यू साउथ वेल्समध्ये मध्यम-श्रेणीच्या पीसीए (PCA) गुन्ह्यासाठी कमाल शिक्षेमध्ये 2200 डॉलर्सचा दंड, अनिवार्य तुरुंगवास आणि परवाना निलंबनाचा समावेश आहे."

वॉर्नर पीएसएल (PSL)मध्ये कधी परतणार? : वॉर्नरचा संघ कराची किंग्स 9 एप्रिल रोजी पेशावर झल्मीविरुद्ध आपला पुढील सामना खेळणार आहे. या घटनेमुळं कराची किंग्सच्या गोटात चिंता वाढली आहे. मात्र वॉर्नरच्या उर्वरित पीएसएल सामन्यांमधील सहभागाला कोणताही धोका नाही, कारण ऑस्ट्रेलियन न्यायालयानं त्याच्यावर प्रवासबंदी लादलेली नाही किंवा त्याचा पासपोर्ट जप्त करण्याचे आदेश दिलेले नाहीत. त्यामुळं तो त्याच्या पुढील सामन्यापूर्वी पाकिस्तानात परत येईल अशी अपेक्षा आहे.

