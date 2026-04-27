सुपर ओव्हरमधील धावा आणि विकेट्स खेळाडूंच्या खात्यात का जोडल्या जात नाहीत? काय आहेत कारणं?

तुम्हाला हे जाणून आश्चर्य वाटेल की सुपर ओव्हरमध्ये फलंदाजानं केलेल्या धावा आणि गोलंदाजानं घेतलेल्या विकेट्स त्यांच्या खात्यात जमा केल्या जात नाहीत. याचं कारण काय आहे?

Published : April 27, 2026 at 10:41 AM IST

लखनऊ Super Over : आयपीएल 2026 च्या 38व्या सामन्यात, केकेआरनं लखनऊ सुपर जायंट्सला सुपर ओव्हरमध्ये पराभूत केलं. सुपर ओव्हर हा प्रत्येकी सहा चेंडूंचा एक वेगवान सामना असतो. क्रिकेटमध्ये, जेव्हा 20 षटकांचा सामना अनिर्णित राहतो, तेव्हा सुपर ओव्हर खेळवला जातो. मात्र, तुम्हाला हे जाणून आश्चर्य वाटेल की सुपर ओव्हरमध्ये फलंदाजानं केलेल्या धावा आणि गोलंदाजानं घेतलेल्या विकेट्स त्यांच्या खात्यात जमा केल्या जात नाहीत. याचं कारण काय आहे? असा प्रश्न चाहत्यांच्या मनात उपस्थित होत आहे.

सामन्याचा निकाल निश्चित करण्यासाठी खेळवला जातो सुपर ओव्हर : आयपीएल 2026 मध्ये, रविवारी रात्री एलएसजी आणि केकेआर यांच्यात एक सुपर ओव्हर खेळला गेला, ज्यात केकेआरनं सामना जिंकला. सुनील नरेननं दोन विकेट्स घेतल्या आणि रिंकू सिंगनं एक चौकार मारला. मात्र, या धावा आणि विकेट्स दोन्ही संघांच्या कारकिर्दीत मोजल्या जात नाहीत. यामागील मुख्य कारण म्हणजे सुपर ओव्हरचा उपयोग सामन्याचा निकाल निश्चित करण्यासाठी केला जातो.

फुटबॉलचा हा नियम क्रिकेटलाही लागू : क्रिकेटमधील हा नियम फुटबॉलसारखाच आहे. ज्याप्रमाणे फुटबॉलमध्ये सामना अनिर्णित राहिल्यास टायब्रेकर असतो, त्याचप्रमाणे क्रिकेटमध्ये सुपर ओव्हर खेळवली जाते. टायब्रेकरमधील गोल संघाचा विजय किंवा पराजय ठरवतो; क्रिकेटप्रमाणे हे गोल खेळाडूच्या खात्यात गणलं जात नाहीत. या नियमामागील आणखी एक कारण म्हणजे, यामुळं खेळाडूंसोबत होणारा भेदभाव टाळता येतो. 20 षटकांच्या सामन्यात प्रत्येक खेळाडूला समान संधी मिळते, परंतु सुपर ओव्हरमध्ये फक्त एकच गोलंदाज गोलंदाजी करतो आणि फक्त तीन फलंदाजांना फलंदाजी करण्याची परवानगी असते; बाकीच्यांना खेळण्याची परवानगी नसते. सुपर ओव्हरमध्ये न खेळणाऱ्या खेळाडूंना मिळणारी अन्यायकारक वागणूक टाळण्यासाठी, त्यांची आकडेवारी त्यांच्या खात्यात जोडली जात नाही.

क्रिकेटच्या नियमांमध्ये एकसमानता राखण्यासाठी हे अत्यंत महत्त्वाचं : यामागील तिसरं आणि सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे, टी-20 क्रिकेट असो किंवा वनडे सामने, प्रत्येक खेळाडूला ठराविक षटकांपेक्षा जास्त गोलंदाजी करता येत नाही. उदाहरणार्थ, टी-20 क्रिकेटमध्ये कोणताही गोलंदाज चार षटकांपेक्षा जास्त गोलंदाजी करु शकत नाही. तर वनडे सामन्यांमध्ये, एक गोलंदाज जास्तीत जास्त दहा षटकं टाकू शकतो. मात्र, जर सुपर ओव्हरची आकडेवारी जोडली गेली, तर गोलंदाजाची टी-20 मध्ये पाच किंवा वनडे सामन्यांमध्ये 11 षटकं होतात आणि इतर नियमांनुसार ती जास्त होतात. हे अन्यायकारक मानलं जातं. म्हणूनच हा नियम तयार करण्यात आला.

हेही वाचा :

  1. 10 दिवसांत दुसऱ्यांदा भिडणार DC vs RCB; बंगळुरु पराभवाचा बदला घेणार की दिल्ली पुन्हा बाजी मारणार?
  2. LSG v KKR सामन्यात दोन्ही संघानं काढल्या 155 धावा; नंतर केकेआरनं एकाच चेंडूत जिंकला सामना
  3. गुजरातच्या 'सुदर्शन चक्रा'समोर चेन्नईची दिशा भरकटली; घरच्या मैदानावरच दारुण पराभव

