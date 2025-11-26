"प्रत्येक फायनल अहमदाबादमध्येच का?"; टी-20 विश्वचषकाचं वेळापत्रक जाहीर होताच आदित्य ठाकरेंचा सवाल
पुढील वर्षी भारत आणि श्रीलंकेत होणाऱ्या टी-20 विश्वचषकाचं वेळापत्रक जाहीर होताच राजकीय आणि क्रिकेट वर्तुळात चर्चांना उधाण आलं आहे.
Published : November 26, 2025 at 9:33 AM IST
मुंबई Aditya Thackeray on ICC T20 World Cup : शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते आदित्य ठाकरे यांनी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेवर (ICC) आगामी T20 विश्वचषक फायनलबाबत पक्षपातीपणाचा आरोप केला आहे. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट करत प्रत्येक मोठी फायनल अहमदाबादमध्येच का आयोजित केली जाते? असा प्रश्न ठाकरे यांनी उपस्थित केला.
2011 च्या फायनलची करुन दिली आठवण : आदित्य ठाकरे आपल्या पोस्टमध्ये म्हणाले, "अहमदाबादनं आधीच विश्वचषक फायनलचं आयोजन केलं आहे आणि ICC नं इतर पारंपारिक क्रिकेट स्थळांचाही विचार करावा. मुंबईतील वानखेडे स्टेडियम हे T20 विश्वचषक फायनलसाठी सर्वात योग्य ठिकाण आहे." तसंच त्यांनी 2011 च्या विश्वचषक फायनलची आठवण करुन दिली आणि म्हटलं की, "वानखेडे स्टेडियमनं जगातील सर्वात संस्मरणीय क्रिकेट फायनलपैकी एक आयोजित केला होता."
So the T20 World Cup fixture is out.— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) November 25, 2025
Guess where the Final is scheduled?
Ahmedabad.
What’s this fascination of pulling every single final there? Has this been a traditional cricket venue?
Why not Mumbai?
Wankhede will be the absolute best venue for a T20 World Cup final.… pic.twitter.com/thezl9QIz0
पारंपारिक क्रिकेट शहरांवर अन्याय : आदित्य ठाकरेंनी पोस्टमध्ये लिहिलं की, "प्रत्येक फायनल अहमदाबादमध्ये आयोजित करण्याचा काय अर्थ आहे? हे पारंपारिक क्रिकेट स्थळ आहे का? मुंबई का नाही? वानखेडे हा सर्वोत्तम पर्याय आहे. मला आशा आहे की ICC राजकारण आणि पक्षपातात अडकणार नाही." त्यांनी असंही म्हटलं की ईडन गार्डन्स (कोलकाता), एमए चिदंबरम स्टेडियम (चेन्नई) आणि आयएस बिंद्रा स्टेडियम (मोहाली) सारखे प्रतिष्ठित मैदान देखील T20 विश्वचषक फायनलचं आयोजन करण्यास पूर्णपणे सक्षम आहेत. अचानक वाढलेल्या पक्षपातामुळं पारंपारिक क्रिकेट शहरांवर अन्याय होत असल्याचा आरोप ठाकरे यांनी केला.
टी-20 विश्वचषकाचं संपूर्ण वेळापत्रक : पुढील वर्षी 7 फेब्रुवारी ते 8 मार्च या कालावधीत टी-20 विश्वचषक 2026 खेळवला जाईल. भारत आणि श्रीलंकेतील आठ ठिकाणी एकूण 55 सामने खेळवले जातील. भारतात दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद, चेन्नई आणि मुंबईला सामने नियुक्त केले आहेत, तर श्रीलंकेत, कोलंबो, कॅंडी आणि इतर एका ठिकाणाची निवड करण्यात आली आहे. 20 संघांच्या या स्पर्धेत इटली देखील प्रथमच सहभागी होणार आहे. चार गटांमधील आठ संघ सुपर एटमध्ये प्रवेश करतील, उपांत्य सामने कोलकाता/कोलंबो आणि मुंबईत खेळवले जातील. तर अंतिम सामना अहमदाबादमध्ये होईल.
The schedule for ICC Men’s @T20WorldCup 2026 is here! 📅— ICC (@ICC) November 25, 2025
The matches and groups were unveiled at a gala event in Mumbai led by ICC Chairman @JayShah, and with new tournament ambassador @ImRo45 and Indian team captains @surya_14kumar and Harmanpreet Kaur in attendance.
✍️:… pic.twitter.com/fsjESpJPlE
अहमदाबाद विरुद्ध मुंबई कोणतं स्टेडियम मोठं : मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमची प्रेक्षक क्षमता 33,500 आहे. तर अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमची क्षमता 1.32 लाख आहे. एकुणच अहमदाबादमध्ये सर्वात जास्त क्षमता आहे. जर अंतिम सामना इथं झाला तर जास्तीत जास्त क्रिकेट चाहते अंतिम सामना पाहू शकतील. वेळापत्रकावरील या वादामुळं अंतिम सामन्यापूर्वीच विश्वचषक आणखी चर्चेत आला आहे. आयसीसी या राजकीय वादावर कसा प्रतिसाद देतं हे पाहणं बाकी आहे.
हेही वाचा :