इंग्लंड-ऑस्ट्रेलिया फायनल रद्द झाल्यास कोण होणार विश्वविजेता? ICC चे नियम काय?
महिला टी-20 विश्वचषक 2026 चा अंतिम सामना ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड महिला क्रिकेट संघात खेळवला जाईल. हे दोन्ही संघ आज रविवारी लंडनच्या ऐतिहासिक लॉर्ड्सवर आमनेसामने येतील.
Published : July 5, 2026 at 3:09 PM IST
लंडन AUSW vs ENGW Final : महिला टी-20 विश्वचषक 2026 चा अंतिम सामना ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड महिला क्रिकेट संघात खेळवला जाईल. हे दोन्ही संघ आज रविवारी लंडनच्या ऐतिहासिक लॉर्ड्सवर आमनेसामने येतील. ऑस्ट्रेलियानं वेस्ट इंडिजला हरवून अंतिम फेरीत आपलं स्थान निश्चित केलं, तर यजमान इंग्लंडनं दक्षिण आफ्रिकेला हरवलं. इंग्लंड आणि ऑस्ट्रेलिया हे महिला विश्वचषकाच्या इतिहासातील दोन सर्वात यशस्वी संघ आहेत.
The battle for #T20WorldCup glory is upon us 🙌— ICC (@ICC) July 5, 2026
Will it be England or Australia who reign supreme in the final? pic.twitter.com/OGOTlRevVu
लंडनमध्ये हवामान कसं असेल? : महिला टी-20 विश्वचषकाचा अंतिम सामना स्थानिक वेळेनुसार दुपारी 3:30 वाजता सुरु होणार आहे. त्यावेळी लंडनमध्ये हवामान निरभ्र राहण्याची शक्यता आहे. पावसाची शक्यता 5 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. इंग्लंडमध्ये जून आणि जुलैमध्ये लक्षणीय पाऊस पडतो. मात्र, महिला विश्वचषक 2026 मधील कोणताही सामना रद्द झालेला नाही. अंतिम सामन्याच्या दिवशी कमाल तापमान 28 अंशांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे.
It's all smiles behind the scenes as our #T20WorldCup Final captains prepare for their showdown 🌟— ICC (@ICC) July 5, 2026
Don't miss any of the action! Broadcast details here 📺 https://t.co/J6LdUvTK4I pic.twitter.com/lNEhwSj5Wu
6 जुलै हा राखीव दिवस : महिला टी-20 विश्वचषकाच्या अंतिम सामन्यासाठी एक राखीव दिवस ठेवण्यात आला आहे. खराब हवामानामुळं रविवारी अंतिम सामना पूर्ण होऊ शकला नाही, तर तो सोमवारी खेळवला जाईल. राखीव दिवशी सामना पूर्ण न झाल्यास, दोन्ही संघांना संयुक्त विजेता घोषित केलं जाईल. महिला टी-20 विश्वचषकात ऑस्ट्रेलिया हा सर्वात यशस्वी संघ असून, त्यांनी सहा वेळा विजेतेपद पटकावलं आहे. तर इंग्लंड एकदा विजेता ठरला आहे. 2009 मध्ये झालेल्या पहिल्याच विश्वचषकात इंग्लंडनं न्यूझीलंडला हरवून विजेतेपद मिळवलं होतं.
फायनलसाठी दोन्ही संघ खालीलप्रमाणे :
- इंग्लंड : नॅट सायव्हर-ब्रंट (कर्णधार), लॉरेन बेल, ॲलिस कॅप्सी, टिली कोर्टने-कोलमन, शार्लट डीन, सोफिया डंकले, सोफी एक्लेस्टोन, लॉरेन फायलर, डॅनियल गिब्सन, एमी जोन्स, फ्रेया केम्प, हेदर नाईट, लिन्से स्मिथ, इसी वाँग, डॅनी वायट-हॉज.
- ऑस्ट्रेलिया : सोफी मोलिन्यू (कर्णधार), जॉर्जिया वेअरहॅम, जॉर्जिया वोल, ॲनाबेल सदरलँड, मेगन शट, एलिस पेरी, बेथ मूनी, फोबी लिचफिल्ड, अलाना किंग, ग्रेस हॅरिस, लुसी हॅमिल्टन, किम गार्थ, निकोला केरी, टाहलिया मॅकग्राथ, ॲशले गार्डनर.
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