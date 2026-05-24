ETV Bharat / sports

MI vs RR निर्णायक IPL सामना रद्द होणार? मुंबईहून आली मोठी अपडेट

आयपीएल 2026 च्या साखळी फेरीचा शेवटचा दिवस अनेक संघांचं भवितव्य ठरवणार आहे. मात्र, वानखेडे स्टेडियमवरील सामन्यापूर्वी चाहते केवळ खेळाडूंवरच नव्हे, तर आकाशाकडेही लक्ष ठेवून आहेत.

MI vs RR Match
MI vs RR निर्णायक IPL सामना रद्द होणार? (IANS Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 24, 2026 at 1:01 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई MI vs RR Match : आयपीएल 2026 च्या साखळी फेरीचा शेवटचा दिवस अनेक संघांचं भवितव्य ठरवणार आहे. मात्र, वानखेडे स्टेडियमवरील सामन्यापूर्वी चाहते केवळ खेळाडूंवरच नव्हे, तर आकाशाकडेही लक्ष ठेवून आहेत. राजस्थान रॉयल्स आणि मुंबई इंडियन्स यांच्यातील हा हाय-व्होल्टेज सामना प्लेऑफचं चित्र बदलू शकतो, पण हवामानानं अचानक उत्साह आणि चिंता वाढवली आहे.

राजस्थानसाठी महत्त्वाचा सामना : मुंबई इंडियन्स आणि राजस्थान रॉयल्स यांच्यातील सामना 24 मे रोजी वानखेडे स्टेडियमवर खेळला जाईल. हा सामना राजस्थान रॉयल्ससाठी 'करा किंवा मरा' असा आहे, कारण या सामन्यातील विजय त्यांना थेट प्लेऑफमध्ये स्थान मिळवून देईल. मात्र पराभव किंवा पावसामुळं सामना रद्द झाल्यास ते स्पर्धेतून बाहेर पडू शकतात.

सामना रद्द झाल्यास काय होईल : मुंबई इंडियन्स आधीच प्लेऑफच्या शर्यतीतून बाहेर पडले आहेत, पण हा सामना उर्वरित संघांचं भवितव्य ठरवेल अशी शक्यता आहे. पंजाब किंग्सनं लखनऊ सुपर जायंट्सवर मिळवलेल्या विजयामुळं प्लेऑफची लढाई अधिकच रोमांचक झाली आहे. सध्या, पंजाब किंग्स 15 गुणांसह चौथ्या स्थानावर आहे. जर राजस्थान रॉयल्सनं मुंबईला हरवलं, तर ते प्लेऑफसाठी पात्र ठरतील. पण जर राजस्थान रॉयल्स हरला किंवा पावसामुळं सामना रद्द झाला, तर प्लेऑफच्या अंतिम जागेसाठी कोलकाता नाईट रायडर्स आणि पंजाब किंग्स यांच्यात लढत होईल. अशा परिस्थितीत, केकेआरला दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्ध मोठ्या फरकानं जिंकावं लागेल.

पावसामुळं सामना रद्द होणार ?: आता हवामानाबद्दल बोलायचं झाल्यास, मुंबईत दुपारच्या वेळी पावसाची शक्यता आहे. हवामान अहवालानुसार, सकाळी 11 वाजण्याच्या सुमारास पावसाची शक्यता 10 ते 20 टक्के आहे. दुपारी 2 वाजेपर्यंत ही शक्यता कमी होऊ शकते, परंतु दुपारी 3 वाजेनंतर पावसाची शक्यता पुन्हा वाढून सुमारे 35 टक्के होऊ शकते. संध्याकाळपर्यंत हवामान असंच राहण्याची शक्यता आहे.

मुंबईच्या अनेक भागात पाऊस : रविवारी सकाळी मुंबईच्या अनेक भागांमध्ये हलका पाऊसही झाला, ज्यामुळं स्थानिकांना उकाड्यापासून दिलासा मिळाला, परंतु राजस्थान रॉयल्सच्या चाहत्यांची चिंता निश्चितच वाढली. मात्र, हवामान विभागाच्या मते दुपारनंतर हवामान थोडे निवळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं, MI विरुद्ध RR सामन्यात केवळ खेळाडूच नव्हे, तर हवामानही महत्त्वाची भूमिका बजावेल. वानखेडेवर होणारा हा सामना ठरवेल की कोणत्या संघाला प्लेऑफचं चौथं आणि शेवटचं तिकीट मिळेल.

हेही वाचा :

  1. 'सरपंच' अय्यरची शतकी खेळी, अखेर पंजाबचा विजय; मात्र प्लेऑफचं भवितव्य मुंबईच्या हातात!
  2. कसोटी क्रिकेटमध्ये होणार क्रांतीकारी बदल? एकाच सामन्यात होणार दोन रंगांच्या चेंडूचा वापर
  3. टीम इंडिया इंग्लंडला रवाना!

TAGGED:

WHO WILL QUALIFY FOR PLAYOFFS
MI VS RR MATCH OF DUE TO RAIN
MUMBAI WEATHER RAIN UPDATE
HOW IS MUMBAI WEATHER RAIN UPDATE
IPL 2026

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.