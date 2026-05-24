MI vs RR निर्णायक IPL सामना रद्द होणार? मुंबईहून आली मोठी अपडेट
आयपीएल 2026 च्या साखळी फेरीचा शेवटचा दिवस अनेक संघांचं भवितव्य ठरवणार आहे. मात्र, वानखेडे स्टेडियमवरील सामन्यापूर्वी चाहते केवळ खेळाडूंवरच नव्हे, तर आकाशाकडेही लक्ष ठेवून आहेत.
Published : May 24, 2026 at 1:01 PM IST
VIDEO | Maharashtra: Rain lashes several parts of Mumbai, bringing respite from the scorching heat. Visuals from Thane.
राजस्थानसाठी महत्त्वाचा सामना : मुंबई इंडियन्स आणि राजस्थान रॉयल्स यांच्यातील सामना 24 मे रोजी वानखेडे स्टेडियमवर खेळला जाईल. हा सामना राजस्थान रॉयल्ससाठी 'करा किंवा मरा' असा आहे, कारण या सामन्यातील विजय त्यांना थेट प्लेऑफमध्ये स्थान मिळवून देईल. मात्र पराभव किंवा पावसामुळं सामना रद्द झाल्यास ते स्पर्धेतून बाहेर पडू शकतात.
सामना रद्द झाल्यास काय होईल : मुंबई इंडियन्स आधीच प्लेऑफच्या शर्यतीतून बाहेर पडले आहेत, पण हा सामना उर्वरित संघांचं भवितव्य ठरवेल अशी शक्यता आहे. पंजाब किंग्सनं लखनऊ सुपर जायंट्सवर मिळवलेल्या विजयामुळं प्लेऑफची लढाई अधिकच रोमांचक झाली आहे. सध्या, पंजाब किंग्स 15 गुणांसह चौथ्या स्थानावर आहे. जर राजस्थान रॉयल्सनं मुंबईला हरवलं, तर ते प्लेऑफसाठी पात्र ठरतील. पण जर राजस्थान रॉयल्स हरला किंवा पावसामुळं सामना रद्द झाला, तर प्लेऑफच्या अंतिम जागेसाठी कोलकाता नाईट रायडर्स आणि पंजाब किंग्स यांच्यात लढत होईल. अशा परिस्थितीत, केकेआरला दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्ध मोठ्या फरकानं जिंकावं लागेल.
पावसामुळं सामना रद्द होणार ?: आता हवामानाबद्दल बोलायचं झाल्यास, मुंबईत दुपारच्या वेळी पावसाची शक्यता आहे. हवामान अहवालानुसार, सकाळी 11 वाजण्याच्या सुमारास पावसाची शक्यता 10 ते 20 टक्के आहे. दुपारी 2 वाजेपर्यंत ही शक्यता कमी होऊ शकते, परंतु दुपारी 3 वाजेनंतर पावसाची शक्यता पुन्हा वाढून सुमारे 35 टक्के होऊ शकते. संध्याकाळपर्यंत हवामान असंच राहण्याची शक्यता आहे.
मुंबईच्या अनेक भागात पाऊस : रविवारी सकाळी मुंबईच्या अनेक भागांमध्ये हलका पाऊसही झाला, ज्यामुळं स्थानिकांना उकाड्यापासून दिलासा मिळाला, परंतु राजस्थान रॉयल्सच्या चाहत्यांची चिंता निश्चितच वाढली. मात्र, हवामान विभागाच्या मते दुपारनंतर हवामान थोडे निवळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं, MI विरुद्ध RR सामन्यात केवळ खेळाडूच नव्हे, तर हवामानही महत्त्वाची भूमिका बजावेल. वानखेडेवर होणारा हा सामना ठरवेल की कोणत्या संघाला प्लेऑफचं चौथं आणि शेवटचं तिकीट मिळेल.
